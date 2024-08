AVIS – Les Teamsters organisent un rassemblement au siège social du CPKC

CALGARY, Alberta, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Teamsters tiendront un rassemblement devant le siège social du CPKC à Calgary. Des dirigeants syndicaux seront disponibles pour des entrevues.



Les conducteurs, les ingénieurs et les contrôleurs du trafic ferroviaire sont actuellement en conflit de travail au CPKC à la suite de l'échec des négociations pour le renouvellement de la convention collective.

QUI :

François Laporte, président national, Teamsters Canada

Sean O’Brien, président général, Fraternité internationale des Teamsters

Cheminots en conflit de travail QUOI :

Rencontre avec les médias, séance de photos, rassemblement QUAND :

Vendredi 23 aout de 9h00 à 10h30 MDT OÙ :

Siège social du CPKC

7550 Ogden Dale Road S.E. Calgary, AB T2C 4X9 Canada





Avec plus de 130 000 membres, Teamsters Canada est le plus grand syndicat du pays dans le domaine du transport et de la chaîne d’approvisionnement. Il est affilié à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,3million de travailleurs en Amérique du Nord.

Demandes des médias :

Marc-André Gauthier

Teamsters Canada

Cell: 514-206-0492

magauthier@teamsters.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.