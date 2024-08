Leilili Fleurs à Laval participe à la série docuréalité 'Les marieuses' sur Vrai

Logo Lelili

Leilili Fleurs participe à la série "Les marieuses" sur Vrai, offrant des créations florales exceptionnelles pour des mariages inoubliables à Laval.

Nous sommes ravis de collaborer avec ces organisatrices talentueuses. La série reflète parfaitement l'importance des fleurs et leur contribution à la réussite de ces événements uniques” — Cristelle Jabbour, Propriétaire

LAVAL, QC, CANADA, August 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Leilili Fleurs, une entreprise florale renommée à Laval, est fière d'annoncer sa participation à la série docuréalité très attendue, Les marieuses, diffusée sur la plateforme Vrai . Cette série de 10 épisodes suit les aventures de trois organisatrices de mariage professionnelles qui mettent tout en œuvre pour transformer les rêves de mariage de leurs clients en réalité, malgré les défis imprévus. Leilili Fleurs à Laval , dirigée par une équipe passionnée de la création florale, joue un rôle clé dans plusieurs épisodes de la série, fournissant des arrangements floraux spectaculaires qui font partie intégrante des célébrations de mariage présentées. Que ce soit pour des compositions florales classiques ou des créations sur mesure, Leilili Fleurs s'illustre par son expertise et son engagement à offrir des solutions florales adaptées aux attentes élevées des organisatrices et des mariés.La participation de Leilili Fleurs à Les marieuses met en lumière son savoir-faire exceptionnel dans l'univers des fleuristes pour mariages , où chaque détail compte. "Nous sommes ravis de collaborer avec ces organisatrices talentueuses et de contribuer à la réussite de ces événements uniques. La série reflète parfaitement l'importance des fleurs dans la création d'une atmosphère magique et mémorable pour les mariés et leurs invités," déclare Cristelle Jabbour, proprietaire de Leilili Fleurs.Dans un contexte où les mariages post-pandémie connaissent une recrudescence sans précédent, Leilili Fleurs continue de se démarquer en tant que partenaire de choix pour les couples souhaitant un mariage à la fois élégant et personnalisé.La série Les marieuses permet aux téléspectateurs de découvrir en coulisses l'intensité et la créativité nécessaires pour organiser des mariages exceptionnels, tout en soulignant l'importance cruciale des fleurs dans ces moments inoubliables.Les marieuses est désormais disponible sur la plateforme Vrai. Ne manquez pas de suivre les péripéties des organisatrices et de découvrir les créations florales de Leilili Fleurs au fil des épisodes.Pour plus d'informations sur les services de Leilili Fleurs, visitez https://fr.lelili.ca

