Briscoe Group ร่วมมือกับ Impact Analytics เพื่อให้บริการดำเนินการขายปลีกโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ผู้ค้าปลีกสินค้าภายในบ้านและสินค้ากีฬาที่มีร้านค้า 90 แห่งจากประเทศนิวซีแลนด์จะใช้แพลตฟอร์มการจัดการสินค้าและห่วงโซ่อุปทานด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง และอีกมากมาย

นิวยอร์ก, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics™ ผู้บุกเบิกโซลูชันการวางแผน การจัดการสินค้า และการกำหนดราคาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าเป็นพาร์ทเนอร์กับ Briscoe Group ซึ่งเป็นกลุ่มค้าปลีกชั้นนำในนิวซีแลนด์ที่เป็นผู้ดำเนินกิจการแบรนด์ Briscoes Homewares และ Rebel Sport ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือนี้ Briscoe Group จะนำแพลตฟอร์มการจัดการสินค้าและห่วงโซ่อุปทานด้วย AI ของ Impact Analytics รวมถึง PlanSmart, AssortSmart, InventorySmart และ AttributeSmart มาปรับใช้ เพื่อทำการตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับปรุงความแม่นยำของการคาดการณ์ ปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง ตลอดจนส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับลูกค้าในที่สุด



Andrew Scott, COO ของ Briscoe Group กล่าวว่า "หลังจากประเมินโอกาสในการบูรณาการความสามารถ AI ขั้นสูงเข้ากับการดำเนินการของเราอย่างถี่ถ้วนแล้ว เราได้เลือก Impact Analytics เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการขายปลีกเป็นพิเศษและมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์" “ความสามารถของแพลตฟอร์มในการส่งมอบมูลค่าที่รวดเร็วผ่านการโต้ตอบด้วยโมดูลแบบไดนามิกและการคาดการณ์ด้วย AI ที่ซับซ้อนจะช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถคาดการณ์อนาคตและลดผลกระทบที่มีต่อธุรกิจได้ อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าเราจะยังคงอยู่ในแถวหน้าของนวัตกรรมการค้าปลีก”

Prashant Agrawal ซีอีโอของ Impact Analytics กล่าวว่า "เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Briscoe Group ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอันน่าทึ่งนี้" “ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีม Briscoe Group ในการสร้างความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านการค้าปลีกนั้นสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างแท้จริง เรามั่นใจว่าแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และผลักดันสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้”

โมดูล PlanSmart ของ Impact Analytics ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ค้าปลีกเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวางแผนด้านการเงินสินค้า ตลอดจนจัดการงบประมาณการซื้อแบบ Open-to-buy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบนี้ใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการเพิ่มความแม่นยำของแผนการเงิน ช่วยให้สอดคล้องกับความต้องการและสินค้าคงคลังมากขึ้น และช่วยให้ผู้ค้าปลีกตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลกำไรและลดความเสี่ยงจากการสต็อกสินค้าจำนวนมากเกินไปหรือสินค้าหมดสต็อก

AssortSmart คือซอฟต์แวร์การวางแผนการเลือกสรรสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้บริษัทค้าปลีกชั้นนำอย่าง Briscoe สามารถเลือกสรรประเภทสินค้าที่เน้นลูกค้า สร้างผลกำไร และเป็นสินค้าที่เหมาะกับแต่ละพื้นที่ในหลายๆ สถานที่ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลและการใช้อัลกอริธึมขั้นสูงจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วน เพื่อเพิ่มยอดขาย ลดการลดราคา และเพิ่มผลกำไรโดยรวม

InventorySmart คือเครื่องมือคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ ตลอดจนเพิ่มผลกำไรด้วยการลดการสต็อกสินค้าที่มากเกินไปและเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกสรรสินค้าและการจัดจำหน่าย InventorySmart ช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงความต้องการ โดยมีการพิจารณาตัวแปรมากกว่า 200 ตัว ช่วยให้จัดการสินค้าคงคลังและวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

AttributeSmart คือซอฟต์แวร์แท็กผลิตภัณฑ์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถปรับปรุงโอกาสค้นพบผลิตภัณฑ์และการจัดการสินค้าให้ดีขึ้น โดยระบบนี้จะใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์และแมชชีนเลิร์นนิงในการสร้างแท็กผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ คำอธิบายข้อความ และการรีวิวของลูกค้า

เกี่ยวกับ Briscoe Group

Briscoe Group เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งดำเนินกิจการร้านค้า 90 แห่งและเว็บไซต์สองแห่งโดยใช้แบรนด์ Briscoe Homewares และ Rebel Sport บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ บริการที่เป็นเลิศ และประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ราบรื่นให้แก่ลูกค้า

เกี่ยวกับ IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics ให้บริการชุดโซลูชันแบบองค์รวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้แบรนด์ต่างๆ คาดการณ์อนาคตและลดผลกระทบที่มีต่อธุรกิจได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ บริษัทเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาการใช้ AI ในการคาดการณ์ การวางแผน และการดำเนินการมานานเกือบทศวรรษ โดยให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก ของชำ การผลิต และ CPG ด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับการวางแผน การคาดการณ์ การจัดการสินค้า และการกำหนดราคา Impact Analytics จึงช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยอิงตามข้อมูล แทนที่จะต้องพึ่งพาข้อมูลตัวเลขของปีที่ผ่านมาในการคาดการณ์และวางแผนธุรกิจในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังนำเสนอเครื่องมือเพื่อทำให้การทำงานต่างๆ ที่อุตสาหกรรมเคยจัดการด้วยตนเองโดยใช้สเปรดชีตมาเป็นเวลานานเป็นระบบอัตโนมัติ และเพื่อรวมและปรับปรุงกระบวนการรายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการตัดสินใจได้จากแหล่งเดียว Impact Analytics ก่อตั้งและนำโดย Prashant Agrawal อดีตที่ปรึกษาอาวุโสของ McKinsey และ Boston Consulting Group และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โดยสอนเกี่ยวกับการใช้ AI ในการขายปลีก

