ALK opjusterer forventningerne til omsætning og indtjening i 2024

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF) har i dag annonceret, at forventningerne til helåret er blevet opjusteret for at reflektere den aktuelle udvikling og udsigterne for resten af året.

Omsætningen forventes nu at vokse med 14-16% i lokale valutaer (tidligere: 12-15%).

EBIT-marginen forventes nu at stige til 19-21% (tidligere: 18-20%) ift. 14% i 2023.

Forventningerne til omsætningen for helåret opjusteres primært som følge af det stærke salg af tabletter og SCIT/SLIT-dråber i Europa. Salgsvæksten i 2024 i Europa er påvirket af en række ekstraordinære forhold, herunder et højt antal nye patienter, der er startet i behandling over det seneste år, forbedrede priser og rabatjusteringer, samt visse konkurrencemæssige dynamikker i hovedmarkederne.

Opjusteringen af forventningerne til indtjeningen skyldes primært den højere omsætningsvækst. Resultatforventningerne indeholder fortsat engangsomkostninger på ca. DKK 60 millioner relateret til optimeringsinitiativer, som tidligere kommunikeret.

ALK’s halvårsregnskab, som oprindeligt var planlagt til at blive offentliggjort den 23. august 2024, vil blive offentliggjort senere i dag den 22. august 2024. Den tidligere annoncerede præsentation for investorer og analytikere vil fortsat finde sted den 23. august 2024 kl. 13.30 CET.

ALK-Abelló A/S

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. +45 4574 7527, mobil +45 2261 2525

Medier: Maiken Riise Andersen, tlf. +45 5054 1434

Om ALK

ALK er en specialiseret global lægemiddelvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergivaccination og andre produkter og services til mennesker med allergi og allergilæger. ALK har hovedkontor i Hørsholm og beskæftiger omkring 2.900 medarbejdere på verdensplan. Selskabet er noteret på Nasdaq Copenhagen. Læs mere på www.alk.net.

Den danske meddelelse er en oversættelse af den engelske meddelelse. Den engelske meddelelse er den til enhver tid gældende version.

Fremadrettede udsagn

Denne meddelelse indeholder udsagn om forventninger til fremtidig udvikling, herunder fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da forskellige faktorer – hvoraf flere ligger uden for ALKs kontrol – kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der udtrykkes i meddelelsen. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men ikke udelukkende, generelle økonomiske og forretningsrelaterede forhold, herunder retslige spørgsmål, samt usikkerhed om efterspørgsel, prisfastsættelse på produkter, tilskudsregler, myndighedsgodkendelser, samarbejdspartneres planer og prognoser, valutakursudsving, konkurrenceforhold samt afhængighed af leverandører. Hertil kommer risici relateret til råvareindkøb og fremstilling af ALKs produkter. ALK påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn for at afspejle efterfølgende begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelse, medmindre det kræves af lovgivningen.

Vedhæftet fil

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.