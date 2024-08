ProLynx gibt präklinische Ergebnisse zu langwirksamem Semaglutid mit einmal monatlicher Dosierung bekannt

SAN FRANCISCO, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Unternehmen ProLynx Inc. hat heute bekannt gegeben, dass mithilfe seiner Technologie ein langwirksames Semaglutid hergestellt worden ist, das einmal monatlich verabreicht werden kann. Die Technologie von ProLynx beinhaltet die Anbindung des Medikaments an Hydrogel-Mikrokügelchen mithilfe von Linkern mit vorprogrammierten Freisetzungsraten. Semaglutid ist ein Peptid und ein GLP-1-Rezeptoragonist. Es ist der Wirkstoff in den Blockbuster-Medikamenten Ozempic® und Wegovy® von Novo Nordisk. Ozempic® wird zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt, während Wegovy® als höher dosierte Version als Schlankheitsmittel zugelassen ist. Die Umsätze dieser beiden Medikamente beliefen sich auf rund 20 Mrd. USD im Jahr 2023, und die Nachfrage war größer als das Angebot. Semaglutid hat eine Halbwertszeit von etwa 160 Stunden und muss wie die meisten Peptide gegen Adipositas einmal wöchentlich verabreicht werden.



Alle Peptidwirkstoffe haben kurze Halbwertszeiten, die auf irgendeine Weise verlängert werden müssen. Praktisch alle aktuellen Medikamente gegen Adipositas – so auch Semaglutid – sind lipidgebundene Peptide. Das bedeutet, dass sie an eine Fettsäure gebunden sind und einmal pro Woche in Form einer Injektion verabreicht werden müssen. Das langwirksame Semaglutid von ProLynx wurde für eine monatliche Verabreichung konzipiert, und in pharmakokinetischen Versuchen an Mäusen wurde eine erweiterte Halbwertszeit von etwa 30 Tagen bestätigt. Bedeutenderweise ergab sich mit einer einzelnen Injektion bei Mäusen mit diätinduzierter Adipositas nach 30 Tagen ein Gewichtsverlust von ca. 20 %, was vergleichbar mit mehreren Semaglutid-Injektionen über den gleichen Zeitraum ist.

Daniel Santi, Mitbegründer und Vorsitzender von ProLynx, erklärte: „Unser langwirksames Semaglutid ist überzeugend, denn es handelt sich um dasselbe Semaglutid, das von der FDA bereits zugelassen wurde und mit dem die Patienten vertraut sind. Die Technologie wandelt den Wirkstoff lediglich von einem wöchentlich anzuwendenden Medikament in eines um, das monatlich verabreicht werden kann. Bereits zuvor entwickelte ProLynx einen langwirksamen GLP-1-Rezeptoragonisten als Wirkstoff zur Behandlung von Typ-2-Diabetes (Schneider et al., ACS Chem. Biol. 2017), aber jetzt haben wir dies erstmals mit einem lipidgebundenen Peptid erreicht.“

Mit demselben Vorgehen will ProLynx noch weitere lipidgebundene Peptide, die derzeit von großem Interesse sind, von einer wöchentlichen zu einer monatlichen Verabreichung umwandeln. Außerdem weisen Simulationen darauf hin, dass die lange Halbwertszeit und hohe Wirksamkeit einiger GLP-1-Rezeptoragonisten sogar eine Dosierung alle drei Monate oder noch seltener ermöglichen könnte. Dies könnte für bestimmte Patientengruppen besonders wichtig sein, da die Dosierung dann mit den Arztterminen abgestimmt werden könnte.

ProLynx ist ein Biotechnologieunternehmen aus San Francisco, das proprietäre Systeme entwickelt, um für wichtige Therapeutika eine längere Halbwertszeit zu erreichen und ihre Pharmakokinetik und Wirksamkeit zu verbessern, während Toxizitäten gleichzeitig reduziert werden. ProLynx konzentriert sich mit seiner einzigartigen unternehmenseigenen Technologie auf Bereiche mit ungedecktem Bedarf (www.ProLynxinc.com). Kontakt: BD@ProLynxinc.com

