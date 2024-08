Konica Minolta sera au salon PRINTING United

Aider les imprimeurs à explorer de nouvelles avenues pour leur entreprise

MISSISSAUGA, Ontario, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) a annoncé aujourd’hui sa participation au salon PRINTING United à Las Vegas (Nevada), du 10 au 12 septembre. Elle y présentera des appareils témoignant de ses efforts pour renforcer et élargir le secteur de l’impression commerciale et industrielle.



« Les occasions de repousser les limites, de pénétrer de nouveaux marchés et de créer des expériences client uniques sont plus enthousiasmantes et accessibles que jamais pour nos clients et leur clientèle, explique Frank Mallozzi, président, Impression industrielle et de production chez Konica Minolta. Notre portefeuille d’impression industrielle et de production est à son sommet, en excellente position pour assurer une bonne croissance et répondre à la demande avec des appareils qui comblent des besoins concrets et permettent à nos clients d’être plus efficaces et rentables dans un marché toujours plus concurrentiel. »

L’expertise et le leadership de Konica Minolta en impression industrielle et de production seront mises de l’avant au grand kiosque C3491, où seront présentées les technologies suivantes.

AccurioPress C14010s

Dans un esprit d’amélioration et de progrès continus, les équipes de développement de Konica Minolta ont ajouté d’emballantes nouveautés à la presse de production grand volume à toner AccurioPress C14000, produit phare de l’entreprise. Son successeur comprend une cinquième station pour le toner blanc ainsi que des nouveautés sur le plan du matériel et du micrologiciel et l’ajout d’accessoires et de fonctionnalités, dont le nouveau module IQ-601 pour une gestion des couleurs à touche unique et les capteurs IM-104/IM-105 qui détectent diverses caractéristiques des supports, permettant à l’appareil de s’adapter rapidement et facilement au support introduit. Toutes ces nouveautés et bien d’autres seront disponibles sur le modèle C14010s.

AccurioWide 250

L’ AccurioWide 250 est une imprimante polyvalente à la qualité d’image et à la productivité sans pareil qui produit des impressions pour l’intérieur comme pour l’extérieur, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de croissance pour les clients. Elle est munie de lampes UV à DEL lui permettant d’imprimer sur une multitude de supports tout générant des économies d’énergie, de temps et d’argent. Sa qualité d’image supérieure et sa productivité élevée pour des applications destinées à l’intérieur et à l’extérieur impressionneront même les clients les plus exigeants. La configuration à quatre couleurs plus le blanc multiplie les possibilités d’impression sur un support transparent pour une application rétroéclairée ou d’impression de blanc comme couleur d’accompagnement. La configuration à six couleurs offre une gamme de couleurs élargie rendant possible la production de couleurs difficiles à imprimer.

AccurioLabel 230

La conviviale presse à toner numérique AccurioLabel 230 répond à la demande croissante pour des tirages courts et plus de personnalisation, et procure d’importants avantages opérationnels aux entreprises cherchant à produire leurs étiquettes à l’interne. Grâce à la vitesse d’impression de 77 pi/min, la production de courts tirages d’étiquettes se fait rapidement sur demande. L’interface utilisateur simple et le progiciel intégré permettent à n’importe qui de maîtriser l’appareil en un éclair, contrairement aux presses flexographiques traditionnelles qui exigent des compétences spécialisées.

PKG-1300

L’imprimante numérique d’emballages pleine couleur PKG-1300 de Konica Minolta est conçue pour les fabricants de supports ondulés, les transformateurs d’emballages, les imprimeurs et les propriétaires de marque à la recherche d’une solution d’impression numérique automatisée d’usage industriel. Elle se décline en trois configurations, de l’alimentation manuelle de base à l’alimentation entièrement automatisée avec empilage, le tout en ligne. Elle peut prendre en charge divers supports, dont du carton ondulé non couché et du carton à plier non couché d’une largeur de 51,18 po ou moins. La largeur d’image est de 45,52 po. Les supports compatibles peuvent avoir de 0,039 po (0,9906 mm) à 1,96 po (49,987 mm) d’épaisseur. La presse comprend cinq têtes d’impression HP Thermo à maillage ajustable pour couvrir l’aire d’impression.

AccurioShine 3600

L’ AccurioShine 3600 avec option iFoil One de Konica Minolta est la toute dernière imprimante à jet d’encre et à vernis UV sélectif de l’entreprise, reposant sur la technologie de vernissage novatrice de MGI et la fiabilité technique de Konica Minolta. Grâce à elle, les imprimeurs seront en mesure de répondre aux exigences rigoureuses de la clientèle d’aujourd’hui. En effet, l’appareil permet le vernissage UV sélectif complet, du prototypage à la production, le tout sans écrans, plaques ni matrices. Il utilise une technologie révolutionnaire qui produit en une seule passe un vernissage 2D ou 3D et des textures multiples.

Hommage aux victimes du 11 septembre

Les visiteurs au kiosque de Konica Minolta pourront écrire le nom d’un premier répondant, d’un membre du personnel militaire en service ou d’un vétéran sur une étiquette dans le cadre d’un hommage aux victimes du 11 septembre. Pour chaque nom inscrit, Konica Minolta versera 5 $ en soutien à deux de ses partenaires de responsabilité sociale d’entreprise, la Tunnel to Towers Foundation et le Wounded Warrior Project. Pour participer, repérez le drapeau.

Des experts seront sur place pour faire des démonstrations de produits et répondre aux questions, et des échantillons seront disponibles. Pour vous entretenir avec l’un des experts en produits de Konica Minolta au PRINTING United, cliquez ici .

Konica Minolta tiendra une conférence de presse le mercredi 11 septembre à 11 h (HP) dans la salle 233 du centre de congrès. Veuillez confirmer votre présence ici.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé . Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series .



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn , YouTube , Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) , et Instagram !

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d8c5543-694f-45a8-bae0-610df73a6669/fr

