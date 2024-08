DIE TOPTIPPS VON NOVAKID: WIE SIE IHR KIND UNTERSTÜTZEN, DEN START in DIE SCHULE ENTSPANNT und ERFOLGREICH ZU MEISTERN

Kleinkinder können von zu Hause aus online Englischlernen. Ein Madchen lernt Englisch in der Sicherheit ihres eigenen Hauses Ich lerne Englisch online - meine Mama ist auch dabei

NOVAKID gibt Eltern 10 TopTipps, wie sie ihren Kindern beim Schulanfang am besten unterstützen.

„Unsere Philosophie ist es, eine globale Gemeinschaft zu schaffen, in der Kinder Englisch online lernen, und dabei wirklich Spaß haben.“” — Max Azarov, CEO von Novakid

BERLIN, DEUTSCHLAND, August 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Der Bericht der WHO zum Gesundheitsverhalten von Kindern im schulpflichtigen Alter (HBSC)* zeigt, dass die positive Wahrnehmung der Schule in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist, vor allem was „Zugehörigkeit“ und „Sicherheit“ angeht, und insbesondere bei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren aus den am wenigsten wohlhabenden Familien. Der Anteil der Kinder, die angaben, gerne zur Schule zu gehen, hat sich zwischen 2014 und 2022 halbiert und der Druck durch die Arbeit in der Schule verdoppelt.Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für viele Kinder ein neues Schuljahr - eine Zeit der Vorfreude, aber auch der Unsicherheit. Während einige Kinder es kaum erwarten können, wieder in die Schule zu gehen, fällt es anderen schwer, sich wieder in den strukturierten Schulalltag einzufinden. Die Freiheit und Unbeschwertheit der Ferien weicht einem festen Tagesablauf, der für viele Kinder mit langweiligen Regeln und dem Auswendiglernen von Vokabeln verbunden ist - Aufgaben, die sie oft als schwierig und frustrierend empfinden.Zurück in den SchulalltagDer Übergang von den Ferien in den Schulalltag kann für Kinder, die wenig Struktur gewohnt sind, besonders schwierig sein. Plötzlich wird der Tag wieder von Schulstunden, Hausaufgaben und Prüfungen bestimmt, was den Druck erhöht und oft Ängste auslöst. Besonders gefürchtet sind Fächer wie Englisch, in denen das ständige Wiederholen von Regeln und Vokabeln für die Kinder schnell langweilig oder schwierig werden kann. Das muss nicht so sein.Mobbing und Angst vor MitschülerInnenEin großes Problem ist die Angst vor KlassenkameradInnen, die das Kind nicht mag oder vor denen es Angst hat. Bullying ist leider in vielen Schulen eine Realität, die das Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit der Kinder stark beeinträchtigen kann. Die Vorstellung, diesen MitschülerInnen jeden Tag wieder zu begegnen, kann bei den betroffenen Kindern große Ängste auslösen.Angst vor LehrerInnen und VersagensängsteNeben sozialen Ängsten haben viele Kinder auch Angst vor LehrerInnen. Beispielsweise LehrerInnen mit hohen Erwartungen oder andere erfahrene LehrerInnen, die strenge Maßstäbe anlegen, können den Schulstart zu einer besonderen Herausforderung machen. Damit verbunden sind oft ausgeprägte Versagensängste, die sich nicht nur in Prüfungssituationen, sondern auch im Schulalltag bemerkbar machen. Diese Ängste können Kinder regelrecht blockieren und ihren Lernerfolg gefährden.Top 10 Tipps für Eltern von Novakid Englische Online Sprachschule, wie sie ihren Kindern helfen können:1. Offene Gespräche führen: Hören Sie Ihrem Kind aufmerksam zu und ermutigen Sie es, offen über seine Ängste und Sorgen zu sprechen. Zeigen Sie Verständnis und finden Sie gemeinsam Lösungen.2. Schulweg gemeinsam planen: Gehen Sie den Schulweg vor dem ersten Schultag gemeinsam ab, um Ihrem Kind Sicherheit zu geben und mögliche Ängste abzubauen.3. Rituale entwickeln: Ein festes Morgen- und Abendritual kann Ihrem Kind helfen, sich besser auf den Schulalltag einzustellen und den Tag zu strukturieren.4. Rückzugsort schaffen: Schaffen Sie einen gemütlichen Rückzugsort, an dem sich Ihr Kind nach einem anstrengenden Schultag entspannen kann.5. Gemeinsame Aktivitäten planen: Verbringen Sie bewusst Zeit mit Ihrem Kind, um Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu fördern. Aktivitäten wie Spielen oder Spazierengehen können helfen, Druck abzubauen.6. Lob und Anerkennung: Loben Sie Ihr Kind für seine Anstrengungen und bestärken Sie es in seinen Stärken. Positive Rückmeldungen können das Selbstvertrauen erheblich stärken.7. Sport und Bewegung fördern: Körperliche Aktivität ist ein hervorragendes Mittel, um Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.8. Entspannungsübungen einführen: Zeigen Sie Ihrem Kind einfache Entspannungstechniken wie tiefes Atmen oder Meditation, die es im Schulalltag anwenden kann.9. Gesunde Ernährung: Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, die sich nicht nur auf die körperliche Gesundheit, sondern auch auf die geistige Leistungsfähigkeit und die Stimmung Ihres Kindes positiv auswirkt.10. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen: Zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Ihr Kind unter tiefsitzenden Ängsten leidet. Ein Schulpsychologe oder Therapeut kann in solchen Fällen wertvolle Hilfe leisten.Psychologische Unterstützung für einen gelungenen SchulstartPsychologInnen betonen, dass das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Ängste entscheidend für einen gelungenen Schulstart ist. Kinder, die mit Sorgen und Ängsten zu kämpfen haben, brauchen besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung, um sich wieder in den Schulalltag einzufinden. Einfühlsames Zuhören, Geduld und Verständnis sind der Schlüssel, um den Übergang zu erleichtern und das Wohlbefinden des Kindes zu fördern.Mit der richtigen Unterstützung und einem offenen Ohr können Eltern dazu beitragen, dass der Schulanfang für ihre Kinder nicht nur eine Zeit der Herausforderung, sondern auch eine Zeit des Wachstums und der positiven Entwicklung wird. Ein altersgerechtes Programm, das auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingeht, kann helfen, den Schulstart stressfreier zu gestalten. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass jedes Kind gut gerüstet und voller Selbstvertrauen in das neue Schuljahr startet.Redakteure: -Pressekontakt Novakid DACH-Region: E-Mail: liz.menches@novakidschool.comT. +33 6 17 24 09 09Web: https://www.novakid.de Über NovakidDie 2017 in San Francisco gegründete, preisgekrönte Online-Englischschule Novakid bietet Sprachunterricht für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren. Mehr als 2.000 erfahrene und zertifizierte Muttersprachler erteilen über diese interaktive Online-Plattform Einzel- und Gruppenunterricht. Jede 25-minütige Unterrichtsstunde ist eine aufregende Kombination aus umfassendem Sprachunterricht, Spielen und Aktivitäten, die junge Lernende fesseln und weiterbilden. Novakid hat seit seiner Gründung im Jahr 2017 über 14 Millionen Unterrichtsstunden an mehr als 600.000 Schüler erteilt. Novakid will Kindern helfen, eine bessere Zukunft zu haben, indem es tiefe und sinnvolle Verbindungen über Grenzen und Kulturen hinweg herstellt. https://www.novakid.de Auszeichnungen:2023: Bestes digitales Sprachlernprodukt des Jahres, Digital Education Awards2023: Beste Sprachlernlösung, EdTech Digest Awards2023: Finalist Kategorie „Early Years“, EdtechX Awards for2022: Titel „Höchste Zufriedenheit“ in der Kategorie Online-Lernplattformen (für Schüler), Service Value in Kooperation mit BILD AM SONNTAG2022: Finalist, EdTech Digest AwardsSources :-

