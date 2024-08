Access Consciousness: El Fenómeno de Desarrollo Personal que está Transformando Vidas en México y Más Allá

Access Consciousness está ganando rápidamente popularidad en México. ¿Qué es Access Consciousness?

Cuando accedes a la consciencia que eres, tu vida empieza a actualizarse con facilidad, un sentido de alegría y un sentido de posibilidad.” — Dr. Dain Heer

CIUDAD DE MéXICO, MéXICO, August 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Access Consciousness, un líder global en desarrollo personal, está ganando rápidamente popularidad en México, especialmente entre celebridades que desean mejorar su bienestar y qué buscan más facilidad y diversión en sus vidas.Una reciente mención en el popular programa de televisión mexicano La Casa de los Famosos, por parte de las estrellas Karime y Mario Bezares, ha desatado una ola de interés en las herramientas y técnicas únicas ofrecidas por Access Consciousness, incluyendo Las Barras.Esta técnica fue fundada en 1990 por Gary Douglas y posteriormente por el Dr. Dain Heer. Access Consciousness se ha convertido en un movimiento mundial. Ha empoderado a miles de personas a pasar de sentirse estancadas a experimentar alegría y libertad.Esta metodología única, ofrece una perspectiva nueva al enfocarse en las posibilidades en lugar de en los problemas, lo que lleva a la persona a una gran transformación personal.¿Qué es Access Consciousness?Access Consciousness empodera a las personas para que se ayuden a sí mismas, como resume el eslogan de la empresa: "Empoderándote a que sepas que sabes". Access Consciousness utiliza procesos verbales y preguntas para que puedas llegar a tu propia consciencia en lugar de buscar la solución fuera de ti. Access te invita a confiar en ti mismo. Se basa en la creencia de que no estás equivocado, que posees una sabiduría innata y que la consciencia puede transformar cualquier cosa.“Cuando accedes a la consciencia que eres, tu vida empieza a actualizarse con facilidad, un sentido de alegría y un sentido de posibilidad,” dice el Dr. Dain Heer, co-creador de Access Consciousness.Disponible en diversos formatos—incluyendo seminarios, telellamadas, pláticas en línea, libros, audios y consultas personales—Access Consciousness está presente en más de 170 países y cuenta con más de 10,000 facilitadores en todo el mundo.Únete al MovimientoHay 1800 facilitadores de Access Consciousness en México. Ahora es el momento perfecto para explorar Access Bars y las herramientas de Access que han empoderado a muchos para vivir vidas más alegres.Para encontrar un facilitador local, visita https://www.accessconsciousness.com/es Sobre el Dr. Dain HeerEl Dr. Dain Heer es autor, agente de cambio y co-creador de Access Consciousness. Criado en el gueto de Los Ángeles, Dain estuvo expuesto a un constante abuso. Sin embargo, nunca eligió ser víctima. En cambio, su resiliencia y deseo de cambiar el mundo han impulsado todo lo que hace, desde facilitar clases globalmente hasta escribir libros y emprender negocios.Durante más de 25 años, ha invitado a las personas a ver sus diferencias como fortalezas, elevar su singularidad y abrazar su grandeza. Fundador del International Being You Day, Dain también ha sido un invitado bienvenido en medios de comunicación como televisión, revistas, podcast importantes, entrevistas en radio y documentales. Descubre más sobre Dain en www.drdainheer.com Sobre Gary DouglasGary Douglas es un pensador internacionalmente reconocido, innovador empresarial, autor bestseller y fundador de Access Consciousness. Inversor entusiasta, las empresas actuales de Gary incluyen un castillo boutique de lujo en Italia llamado Castello Di Casalborgone, un eco-resort en Costa Rica llamado El-Lugar, y el Lazy Double D Ranch en Houston, donde también cría caballos Costarricenses de Paso.Defensor vocal del liderazgo consciente, cree que los negocios pueden ser una fuerza para el bien, contribuir más al planeta y crear un futuro sostenible.Gary ha escrito o co-escrito numerosos libros, incluyendo El Lugar, un bestseller número 1 en Barnes and Noble. Ha sido presentado en programas de televisión, medios impresos y publicaciones en línea en todo el mundo. Es conocido por sus ideas únicas sobre el amor, las relaciones, el dinero, los negocios, el envejecimiento, el liderazgo y la libertad emocional. Descubre más en www.garymdouglas.com InformaciónContacto de Medios: Justine@mckellmedia.com +1 423 558 9444

