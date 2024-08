KFSHRC Mempamerkan Inovasi Pendidikan Perubatan di AMEE 2024 Switzerland

RIYADH, Arab Saudi, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hospital Pakar & Pusat Penyelidikan King Faisal (KFSHRC) memperluaskan lagi jejak globalnya dengan menyertai Persidangan Persatuan Antarabangsa bagi Pendidikan Perubatan di Eropah (AMEE) 2024 untuk tahun kedua berturut-turut. Berlangsung dari 26 hingga 28 Ogos di Basel, Switzerland, acara ini menghimpunkan pemimpin global dalam pendidikan perubatan dan penjagaan kesihatan.

Pada tahun ini, tumpuan KFSHRC adalah untuk memperhalusi amalan klinikal, meningkatkan hasil pesakit dan meningkatkan kepuasan dan keselamatan pelajar. Dengan berkongsi pengetahuannya, KFSHRC berhasrat untuk menyumbang kepada kemajuan global pendidikan perubatan, memberi manfaat bukan sahaja kepada pelatih dan pesakit tetapi juga komuniti penjagaan kesihatan di seluruh dunia.

KFSHRC akan menyerlahkan kejayaannya dalam memanfaatkan teknologi termaju dalam pendidikan perubatan seperti simulasi maya dan platform pembelajaran interaktif yang telah dipertingkatkan kemahiran membuat keputusan klinikal pelatih dengan ketara. Inovasi ini telah membawa kepada peningkatan ketara dalam kualiti latihan klinikal, protokol keselamatan pesakit yang lebih baik dan pembangunan profesional penjagaan kesihatan yang berwibawa tinggi yang bersedia untuk memenuhi permintaan sektor yang berkembang di peringkat global.

Dr. Esam Albanyan, Ketua Pegawai Pendidikan dan Latihan di KFSHRC, menekankan bahawa penyertaan hospital sejajar dengan matlamat strategiknya untuk menjadi peneraju global dalam pendidikan perubatan dan penjagaan pesakit. Beliau menekankan bahawa dengan menghadiri AMEE 2024 memudahkan menjalin perkongsian pengetahuan baharu dan bertukar-tukar kepakaran dengan institusi antarabangsa untuk memupuk kecekapan perubatan yang menangani cabaran penjagaan kesihatan masa depan dan memacu kecemerlangan dalam hasil dan keselamatan pesakit.

Dr Ali AlShehri, Timbalan Pengarah Eksekutif Hal Ehwal Akademik dan Latihan, menghuraikan sumbangan KFSHRC kepada persidangan itu, yang termasuk membentangkan program lanjutan yang menyepadukan teknologi ke dalam pendidikan perubatan seperti simulasi dan inovasi dalam latihan klinikal. KFSHRC juga akan berkongsi pengalamannya yang berjaya dalam pembangunan kurikulum, mengguna pakai kaedah pendidikan moden dan menangani cabaran global dalam pendidikan perubatan dengan tumpuan untuk meningkatkan penjagaan pesakit.

Pejabat Pendidikan dan Latihan KFSHRC telah memainkan peranan penting dalam membangunkan kurikulum latihan yang komprehensif, menggunakan teknologi simulasi untuk kemahiran praktikal dan memupuk kaedah latihan moden yang melibatkan pelatih secara aktif dalam membuat keputusan. Usaha jabatan tersebut telah meningkatkan kualiti dan keselamatan penjagaan pesakit di samping memupuk budaya kecemerlangan penyelidikan, menghasilkan banyak penerbitan saintifik.

Penyertaan KFSHRC dalam AMEE 2024 menekankan komitmennya untuk memajukan pendidikan perubatan, meningkatkan hasil penjagaan kesihatan dan keselamatan pesakit melalui inovasi dan kerjasama. Pengiktirafan berterusannya sebagai pusat perubatan akademik terkemuka di Timur Tengah dan Afrika, bersama-sama dengan kedudukan teratas global, mencerminkan dedikasinya yang tidak berbelah bahagi untuk kecemerlangan dalam pendidikan dan penjagaan kesihatan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

En. Essam AlZahrani, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Media, 0555254429

En. Abdullah Alown, Pengarah Penyelarasan Media, 0556294232

Gambar yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1073be12-85b7-44e1-b619-37b9421b2fc3

