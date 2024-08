キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre、KFSHRC)、スイスで開催された2024年欧州医学教育学会 (AMEE 2024)…

サウジアラビア・リヤド発 , Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、2024年欧州医学教育学会 (AMEE) 国際会議に2年連続で参加し、世界的な活動をさらに拡大する。 スイスのバーゼルで8月26日から28日まで開催される同学会には、医学教育と医療の世界的リーダーらが集結する。

今年、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは臨床実践の改善、患者のアウトカム改善、学習者の満足度と安全性の向上に重点を置いている。 同病院は、知識の共有により、研修生と患者のみならず世界中の医療コミュニティにも利益をもたらし、医学教育の世界的な進歩に貢献することを目指している。

キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、バーチャルシミュレーションや双方向学習プラットフォームなど、医学教育における最先端技術を活用することで、研修生の臨床判断能力を大幅に向上させた実績を紹介する。 これらのイノベーションにより、臨床研修の質は著しく向上し、患者安全プロトコルが改善され、この分野の世界的な需要の変化に対応できる非常に有能な医療専門家が育成された。

キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターの教育および研修担当最高責任者であるエサム・アルバニアン博士 (Dr. Esam Albanyan) は、同院の参加は、医療教育と患者ケアのグローバルリーダーになるという同病院の戦略目標と一致していると強調した。 また、2024年欧州医学教育学会への参加により、新しい知識パートナーシップを築き、国際機関と専門知識を交換し、将来の医療の課題に対処し、患者のアウトカムと安全性の卓越性を推進する医療能力を育成することが容易になると同博士は強調した。

学術および研修担当副事務局長のアリ・アルシェリ博士 (Dr. Ali AlShehri) は、シミュレーションや臨床研修のイノベーションなど、テクノロジーを医療教育に統合する高度なプログラムの発表を含む、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターの学会への貢献について詳しく説明した。 キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターはまた、カリキュラム開発、最新の教育方法の採用、患者ケアの改善に重点を置いた医学教育における世界的な課題への取り組みにおける成功体験を共有する。

キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターの教育研修室は、包括的なトレーニングカリキュラムの開発、実践的なスキルのためのシミュレーションテクノロジーの活用、研修生が意思決定に積極的に関与する最新のトレーニング方法の促進に重要な役割を果たしてきた。 同部門の取り組みにより、患者ケアの質と安全性が向上するとともに、研究の卓越性の文化が育まれ、多数の科学出版物が生まれた。

キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターの2024年欧州医学教育学会への参加は、イノベーションとコラボレーションを通じて医学教育の推進、医療成果の改善、患者の安全への取り組みを強調するものである。 同病院が中東およびアフリカの主要な学術医療センターとして継続的に認められ、世界ランキングでも上位にランクされていることは、教育と医療の両方で卓越性を目指す揺るぎない取り組みを反映している。

詳細情報の問い合わせ先:

エッサム・アル・ザ-ラニ (Mr. Essam AlZahrani)、メディア担当部長代理 (Acting Head of Media Affairs)、0555254429

アブドラ・アル・アウン (Mr. Abdullah Alown)、メディア調整責任者 (Media Coordination Officer)、0556294232

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1073be12-85b7-44e1-b619-37b9421b2fc3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.