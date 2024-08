KFSHRC Memamerkan Beragam Inovasi Pendidikan Kedokteran di AMEE 2024 Swiss

RIYADH, Arab Saudi, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) kian memperluas jejaring globalnya dengan berpartisipasi dalam Konferensi International Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2024 untuk tahun kedua secara berturut-turut. Diselenggarakan dari 26 hingga 28 Agustus di Basel, Swiss, acara ini mempertemukan para pemimpin global di ranah pendidikan kedokteran dan perawatan kesehatan.

Tahun ini, KFSHRC berfokus pada penyempurnaan praktik klinis, peningkatan penyembuhan pasien, serta peningkatan kepuasan dan keselamatan peserta pembelajaran. Dengan membagikan pengetahuannya, KFSHRC bertujuan untuk berkontribusi terhadap kemajuan global pendidikan kedokteran, yang tidak hanya akan menguntungkan peserta pelatihan dan pasien, melainkan juga komunitas perawatan kesehatan di seluruh dunia.

KFSHRC akan menyoroti kesuksesannya dalam memanfaatkan teknologi canggih di ranah pendidikan kedokteran, seperti simulasi virtual dan platform pembelajaran interaktif, yang telah secara signifikan meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan klinis para peserta pelatihan. Semua inovasi ini telah menghasilkan peningkatan nyata dalam kualitas pelatihan klinis, protokol keselamatan pasien yang lebih baik, dan pengembangan tenaga profesional perawatan kesehatan berkompetensi tinggi yang siap menghadapi permintaan global di sektor ini yang kian berkembang.

Dr. Esam Albanyan, Direktur Pendidikan dan Pelatihan di KFSHRC, menekankan bahwa partisipasi rumah sakit ini selaras dengan sasaran strategisnya untuk menjadi pemimpin global di ranah pendidikan kedokteran dan perawatan pasien. Ia menyoroti bahwa kehadiran mereka di AMEE 2024 ini memfasilitasi penjalinan kemitraan pengetahuan baru dan pertukaran keahlian dengan berbagai lembaga internasional demi mengembangkan kompetensi medis yang dapat mengatasi tantangan perawatan kesehatan pada masa mendatang serta mendorong keunggulan dalam penyembuhan dan keselamatan pasien.

Dr. Ali AlShehri, Wakil Direktur Eksekutif Urusan Akademik dan Pelatihan, menjelaskan kontribusi KFSHRC di konferensi tersebut, yang meliputi presentasi beragam program canggih yang menggabungkan teknologi ke dalam pendidikan kedokteran, seperti simulasi dan beragam inovasi dalam pendidikan klinis. KFSHRC juga akan membagikan pengalaman suksesnya dalam pengembangan kurikulum, pengadopsian berbagai metode pendidikan modern, dan penanganan tantangan global dalam pendidikan kedokteran dengan fokus untuk meningkatkan perawatan pasien.

Kantor Pendidikan dan Pelatihan KFSHRC telah berperan penting dalam mengembangkan kurikulum pelatihan komprehensif, memanfaatkan teknologi simulasi untuk keterampilan praktik, dan mengembangkan beragam metode pelatihan modern yang secara aktif melibatkan peserta pelatihan dalam pengambilan keputusan. Upaya departemen tersebut telah meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien sekaligus memupuk budaya keunggulan penelitian, yang melahirkan banyak publikasi ilmiah.

Partisipasi KFSHRC di AMEE 2024 menggarisbawahi komitmennya untuk memajukan pendidikan kedokteran, meningkatkan hasil perawatan kesehatan, serta keselamatan pasien melalui inovasi dan kerja sama. Fakta bahwa mereka terus diakui sebagai pemimpin pusat medis akademis di Timur Tengah dan Afrika, beserta peringkat tingginya di kancah global, mencerminkan dedikasi teguhnya terhadap keunggulan baik di ranah pendidikan maupun perawatan kesehatan.

