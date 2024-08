Entur Summit avança para a segunda fase do Globo de Ouro do Turismo

Globo de Ouro do Turismo faz parte do Entur Summit 2024

Os vencedores serão anunciados durante o Entur Summit 2024 em Maceió (AL)

SãO PAULO, SãO PAULO , BRASIL, August 21, 2024 / EINPresswire.com / -- A Escola de Negócios no Turismo (Entur) anuncia o início da segunda fase do Globo de Ouro do Turismo, premiação inédita que reconhecerá os melhores fornecedores do mercado turístico brasileiro. A iniciativa, parte do Entur Summit 2024, coloca os agentes de viagens no centro do processo de seleção.Após a primeira fase de indicações, os agentes de viagens agora selecionarão os cinco melhores fornecedores em cada uma das cinco categorias. Na categoria Melhor Operadora, os indicados são: Orinter, ViagensPromo, Cativa Operadora, CVC e FRT. Na categoria Melhor Consolidadora, concorrem Ancoradouro, Flytour, BRT, Sakura e Skyteam. Para Melhor Seguro de Viagem, os indicados são GTA, Coris, Hero, Assist Card e Vital Card. Na categoria Melhor Provedor de Tecnologia para Agentes de Viagens, a disputa está entre Monde, Wooba, RD Station, Infotravel/Infotera e Paxpro. Por fim, na categoria Melhor Operadora Suporte, os indicados são Orinter, CVC, ViagensPromo, Cativa e Diversa.A votação está aberta a todas as agências com CNPJ ativo sob o CNAE de Agência de Viagens. Cada voto passará por um processo de checagem para garantir a validade. Os participantes são encorajados a compartilhar o link de votação com suas redes para aumentar a participação e destacar a excelência no setor.Os resultados serão anunciados no último dia do Entur Summit 2024, em 31 de agosto, em Maceió (AL).Sobre a EnturA Escola de Negócios no Turismo (Entur) é a maior comunidade de aprendizado em turismo do Brasil, com mais de 6,8 mil alunos ativos. A instituição oferece cursos, treinamentos e eventos para agentes de viagens em todos os níveis de profissionalização, com o objetivo de prepará-los para maximizar seus lucros no mercado competitivo do turismo. Com mais de 1,9 milhão de acessos em seus sites, 34 mil boletins eletrônicos enviados e 23 mil participantes em eventos, é uma referência em ensino para o setor de viagens.Anualmente, a Entur organiza o Entur Summit, evento que reúne os profissionais de turismo para apresentar estratégias inovadoras de marketing e vendas específicas para o segmento. Com edições anteriores realizadas em João Pessoa (PB) e Florianópolis (SC), o encontro desembarca na capital alagoana entre os dias 29 e 31 de agosto.Para mais informações, acesse: https://entursummit.com.br/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.