Ressources naturelles Canada investit dans la recherche d’une équipe canadienne afin de renforcer la capacité de production de combustibles propres et l’innovation énergétique au niveau national

Les deux projets concernent la production de combustibles synthétiques et aideront le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité

CHALK RIVER, Ontario, 21 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), premiers laboratoires de science et de technologie nucléaires du Canada, en partenariat avec Expander Energy Inc., FuelCell Energy, Nuclear Promise X et St Marys Cement, sont heureux d’annoncer que le Fonds pour les combustibles propres (FCP) et le Programme d’innovation énergétique (PIE) de Ressources naturelles Canada leur a accordé 4,9 millions de dollars pour financer deux nouveaux projets. Les travaux de l’équipe portent sur l’utilisation de technologies de pointe pour produire du diesel de synthèse et du carburant d’aviation durable à faible teneur en carbone et prêts à être déployés. Ces innovations permettraient de répondre aux besoins du secteur des transports au Canada et de contribuer aux objectifs du Canada en matière de carboneutralité.



Alors que l’augmentation de l’offre d’électricité à faible teneur en carbone (notamment la production nucléaire et les sources d’énergie renouvelables) est essentielle pour atteindre l’objectif de zéro émission nette au Canada, les combustibles liquides de synthèse offrent une possibilité immédiate de réduction significative. Ces combustibles propres sont prêts à l’emploi, ce qui constitue une solution intéressante pour les investisseurs en infrastructures. La conversion de la biomasse cellulosique, comme les résidus forestiers, en diesel de synthèse ou en carburant d’aviation durable est une méthode attrayante et prometteuse pour la production de carburant conforme à la norme ASTM D975 de l’Amérique du Nord et à la norme CEN 15940 d’Europe pour le diesel. À l’avenir, grâce à l’utilisation du dioxyde de carbone prélevé directement dans l’air ou capturé dans les processus industriels, les gaz à effet de serre pourront être transformés en matière première (c.-à-d., en gaz de synthèse) pour produire ces combustibles de synthèse ainsi que d’autres produits. Lorsque ce processus est alimenté par une source d’énergie propre, comme le nucléaire, on obtient une technologie à faible émission de carbone qui ne requiert aucune modification des véhicules actuels ou de l’infrastructure de transport qui leur est associée.

« On ne parle pas autant des combustibles synthétiques que des énergies renouvelables et d’autres technologies énergétiques propres, mais leur méthode de production présente des avantages environnementaux considérables », commente Stephen Bushby, vice-président des sciences et de la technologie des LNC. « Les sources de carbone à exploiter pour produire ce combustible ne manquent pas, soit par piégeage direct dans l’air, soit par la biomasse, comme les déchets de bois, les déchets ménagers ou même les déchets agricoles. L’infrastructure nécessaire à leur déploiement existe déjà et ils ne requièrent aucune modification des moteurs. »

Le premier des deux projets examinera la viabilité économique de la production de diesel de synthèse à partir de la biomasse via l’électrolyse de vapeur à haute température (High Temperature Steam Electrolysis, HTSE). Le concept global, baptisé « e-Syn », repose sur l’utilisation de l’électrolyse de l’eau comme composante d’un processus innovant, en instance de brevet, pour la fabrication de biocarburants de synthèse mis au point par les LNC et Expander. Le projet exploite la technologie d’Expander Energy Inc. pour la gazéification de la biomasse et la production de biocarburant de synthèse, ainsi que la technologie HTSE de FuelCell Energy. Le biocarburant de synthèse obtenu (Bio-SynDiesel® et Bio-SynJet®) sera entièrement composé de carbone provenant de sources biogènes (atmosphériques) et devrait avoir une très faible teneur en carbone sur l’ensemble de son cycle de vie. Le projet évaluera la faisabilité de sites adaptés à la construction d’une usine produisant 30 millions de litres par an de combustible de synthèse à partir de biomasse et de HTSE. Une ingénierie préliminaire complète sera ensuite réalisée sur un site sélectionné, avec comme objectif la construction de plusieurs usines à l’avenir, au niveau national et mondial.

Pour le second projet, l’équipe mènera une étude connexe pour expérimenter, dans une installation industrielle, le processus de production de gaz de synthèse directement à partir de l’électrolyse de l’eau et du dioxyde de carbone (un processus appelé co-électrolyse). Ce procédé fait l’objet de demandes de brevet récentes déposées par les LNC (au nom d’Énergie atomique du Canada limitée) et Expander Energy Inc. À cette fin, un électrolyseur de 5 kWe fabriqué par FuelCell Energy sera installé et testé dans une installation appartenant à St Marys Cement, afin d’utiliser le dioxyde de carbone provenant du flux de gaz de combustion de la cimenterie canadienne. Ce projet consiste à prendre une source d’émission de carbone, à la piéger et à convertir ses émissions de CO 2 en gaz de synthèse commercialisable. Une fois les travaux pilotes menés à bien à St Marys, le projet débouchera sur l’étude conceptuelle d’une installation commerciale à grande échelle qui transformera le gaz de synthèse en « e-carburants », notamment Bio-SynDiesel® et Bio-SynJet®, à l’aide de la plateforme de production CETL™ d’Expander Energy Inc. et d’Énergie atomique du Canada Limitée, en instance de brevet.

Les deux projets sont pilotés par Nuclear Promise X et ont démarré en décembre 2023. Ils devraient être achevés à la fin de 2025.

Expander Energy est fière de contribuer aux progrès du programme du biocarburant de synthèse « e-Syn » aux côtés des LNC et du reste de l’équipe. La commercialisation de la technologie et le renforcement de la capacité de production domestique en combustibles liquides à faible teneur en carbone sont essentiels pour que le Canada réduise ses émissions de carbone. L’achèvement de ces projets financés par le FCP/RNCan débouchera sur une installation de production de biocarburants de synthèse d’une capacité de 30 millions de litres par an, basée sur la technologie HTSE. Celle-ci est prête à faire l’objet d’une décision finale d’investissement (DFI) et permettra à notre programme CETL™ CO2 « e-carburants » de passer à la phase suivante de son développement technique.

Gord Crawford, ing., président et directeur général d’Expander Energy Inc.

FuelCell Energy est fière de participer à ces projets novateurs. Notre plateforme unique d’électrolyse à oxyde solide est parfaitement adaptée à l’application des combustibles de synthèse. Elle produit de l’hydrogène à un rendement élevé et différencié. Notre plateforme unique d’électrolyse améliorera la rentabilité de la production de combustible de synthèse : elle permet d’introduire de l’eau froide et de produire de l’hydrogène sec avec un rendement de plus de 90 % et, avec l’ajout de chaleur externe, le rendement atteint 100 %. Le fonctionnement à haute température de la plateforme permet une intégration thermique avec le processus e-Syn afin d’augmenter encore davantage son rendement.

Jason Few, président et directeur général, FuelCell Energy

St Marys Cement, ainsi que sa société mère Votorantim Cimentos, se sont fixé pour objectif de produire du béton neutre en carbone d’ici 2050. Nous sommes honorés de participer à cette collaboration avec les LNC, alors que nous évaluons des moyens commercialement viables de décarboner nos cimenteries.

Resha Watkins, vice-présidente du développement durable, Votorantim Cimentos, Amérique du Nord

Chez NPX, nous nous engageons à repousser les limites de l’innovation dans le secteur de l’énergie. Ce projet s’harmonise parfaitement avec notre mission d’intégrer des technologies avancées et de promouvoir la durabilité. Grâce à la recherche sur les possibilités offertes par les combustibles à faible teneur en carbone, nous souhaitons contribuer à un avenir plus propre et plus durable. La transition vers des sources d’énergie durables est essentielle pour lutter contre le changement climatique. Ce projet témoigne de notre engagement en faveur de l’intendance environnementale et souligne notre rôle de chef de file dans le secteur nucléaire et, plus largement, dans le secteur de l’énergie. Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires et les parties prenantes pour étudier la viabilité des biocarburants de synthèse et leur impact potentiel sur la réduction des émissions de carbone.

Bharath Nangia, directeur général, NPX

Le Canada fait des efforts importants pour réduire les émissions de carbone et appuyer la décarbonisation de ses industries. En faisant progresser la recherche et en investissant dans la production de combustibles propres, Les travaux menés par les Laboratoires nucléaires canadiens et leurs partenaires contribuent à donner un élan à l’avenir du Canada en matière d’énergie propre tout en renforçant la compétitivité des combustibles propres canadiens sur la scène mondiale et, par le fait même, en tirant parti des possibilités économiques qui s’y rattachent.

L’honorable Jonathan Wilkinson, Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, rendez-vous sur www.cnl.ca/?lang=fr .

Expander Energy Inc. est une société spécialisée dans les technologies énergétiques, basée à Calgary (Alberta), qui a mis au point un ensemble breveté de technologies de production de combustibles pour le transport. Elles permettent de convertir la biomasse et l’électricité à faible teneur en carbone en diesel de synthèse (Bio-SynDiesel®) et en carburant kérosène de synthèse (Bio-SynJet®) à faible teneur en carbone sur l’ensemble du cycle de vie, sans utiliser de combustibles fossiles. La solution Bio-Energy Carbon Capture and Sequestration (BECCS) d’Expander utilise la biomasse cellulosique pour produire des combustibles de synthèse de nouvelle génération à faible teneur en carbone, tout en piégeant efficacement le biocarbone en vue de son stockage géologique. Bio-SynDiesel®, Bio-SynJet®, BGTL™, EBTL™, BETL™ et CETL™ sont des marques de commerce d’Expander Energy Inc.

Pour en savoir plus sur Expander, rendez-vous sur www.expanderenergy.com

FuelCell Energy, Inc. est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies énergétiques durables. Celles-ci permettent de relever certains des défis les plus importants du monde en matière d’énergie, de sécurité et d’urbanisation globale. Elle détient collectivement 531 brevets technologiques sur les piles à combustible aux États-Unis et dans le monde entier. En tant que premier fabricant mondial de plateformes technologiques exclusives de piles à combustible, FuelCell Energy est idéalement positionné pour offrir des produits et des solutions durables à des clients tels que les entreprises, les services publics, les gouvernements et les municipalités. Les solutions proposées par l’entreprise sont conçues pour permettre l’émergence d’un monde où l’énergie durable joue un rôle prépondérant, améliorant ainsi la qualité de vie des populations du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fuelcellenergy.com

Nuclear Promise X (NPX) est une jeune entreprise technologique canadienne tournée vers l’avenir. Créée en 2018, elle a pour mission de transformer l’industrie nucléaire grâce à des solutions de pointe et de contribuer à lutter contre la crise climatique. NPX se concentre sur l’intégration de technologies avancées dans les activités des centrales nucléaires afin d’améliorer le rendement, de réduire les coûts et de promouvoir le développement durable.

St Marys Cement fait partie de Votorantim Cimentos, un fournisseur mondial de solutions verticalement intégrées en matière d’agrégats, de ciment et de béton. Considérant le développement durable comme un moteur stratégique, Votorantim Cimentos s’est engagé à atteindre des objectifs ambitieux en matière de décarbonisation, notamment un béton à zéro émission nette d’ici à 2050, conformément à la définition de la GCCA (Global Cement and Concrete Association). La société a notamment fixé un objectif global de décarbonisation pour 2030 de 475 kg de CO2 par tonne de ciment, ce qui représente une réduction de 24,8 % par rapport à l’année de référence 2018. Cet objectif a été approuvé et vérifié par la Science Based Target initiative (SBTi). L’entreprise collabore avec l’industrie pour réduire les émissions et lutter contre le changement climatique, en menant plusieurs initiatives en parallèle, notamment en augmentant l’utilisation de combustibles alternatifs, en investissant dans des produits innovants à faible teneur en mâchefer, en évaluant les technologies de piégeage et d’utilisation du carbone, en augmentant le rendement énergétique, en encourageant l’économie circulaire et en participant à la construction de bâtiments écoénergétiques.

Pour en savoir plus sur St Marys Cement, rendez-vous sur www.stmaryscement.com

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

media@cnl.ca

