La Behr Paint Company dévoile sa couleur de l’année 2025, « Rumeurs », un rouge rubis profond qui crée un impact dans chaque espace

De nouvelles données montrent que le choix d'une couleur de peinture rouge est en hausse chez les Canadiens, où le charme nostalgique rencontre l’élégance indéniable.

TORONTO, 21 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Behr Paint Company annonce sa très attendue couleur de l’année 2025 : Rumeurs, un rouge rubis profond et dynamique qui permet aux bricoleurs, designers et professionnels en peinture de créer des moments de couleur percutants. En fait, environ 69 % des Canadiens affirment qu’ils envisageraient de peindre une pièce ou un mur avec une nuance de rouge, et Rumeurs est le choix parfait avec son équilibre unique de chaleur et de vitalité.



« Nous constatons que les gens adoptent la couleur comme jamais auparavant, » déclare Erika Woelfel, vice-présidente des services de couleur et de création à la Behr Paint Company. « Rumeurs est une interprétation moderne du rouge intemporel qui crée un attrait énergique et un impact durable de manière impressionnante. »

Une nouvelle étude1 menée par Peinture Behr révèle ceci :

Près des trois quarts (69 %) des Canadiens déclarent qu'ils envisageraient de peindre une pièce ou un mur avec une nuance de rouge, plus spécifiquement les murs d'accent, les chambres et les portes d'entrée.

Les Canadiens reconnaissent l'impact positif que le rouge peut avoir chez eux et conviennent qu'il crée un style audacieux mais cohérent : Les maisons avec des portes d'entrée rouges se démarquent des autres (86 %) Une petite touche de rouge dans une pièce attire leur attention (84 %) Une touche de rouge peut rendre un espace plus élégant et cohérent (68 %)



Une majorité de Canadiens se sentent dynamisés par l'utilisation de la couleur rouge dans la décoration intérieure (56 %)

Près de la moitié des Canadiens conviennent que Rumeurs à la maison leur donne l'ambiance d'un hôtel haut de gamme (48 %) et leur rappelle un espace d'accueil luxueux (48 %)

« Notre couleur de l’année permet aux consommateurs d’utiliser la couleur en toute confiance, » affirme Andy Lopez, vice-président senior, chef du marketing chez Behr Paint Company. « Rumeurs est une couleur qui inspire la créativité tout en étant suffisamment polyvalente pour transformer tous les espaces, qu’ils soient petits ou grands. »

Pour une porte d’entrée à l’attrait visuel accrocheur ou pour une chambre aux murs rouges à effet spectaculaire, Rumeurs est une couleur universelle qui transcende les styles de design et accueille l’expression de soi.

La teinte riche de Rumeurs fait partie de la palette des couleurs tendances 2025 de BEHR, une sélection annuelle de couleurs avant-gardistes, allant de tons chauds alléchants à de magnifiques nuances froides, afin de simplifier le processus de sélection des couleurs pour les bricoleurs, designers et professionnels en peinture. Grâce à des recherches approfondies et à l’analyse des tendances à travers le monde dans une variété d’influences de styles de vie, ces teintes créent une histoire de couleurs cohérente qui transcende tous les styles de design.

Rumeurs est disponible dans les peintures hautement cotées et garanties* de masquer en une couche DYNASTYMD et MARQUEEMD de BEHR, ainsi que dans BEHR ULTRAMD et BEHR PREMIUM PLUSMD, exclusivement disponible chez Home Depot Canada à l'échelle nationale et en ligne. Pour en savoir plus sur Rumeurs et explorer la palette des tendances couleurs 2025, visitez fr.behr.ca/couleurdelannee2025.

*Valide uniquement lorsque teinté dans les couleurs de la collection de couleurs intérieures masquantes en une couche DYNASTYMD et MARQUEEMD de BEHR.

À propos de la Behr Paint Company

Fondée en 1947, la Behr Paint Company est l’un des plus importants fabricants de peintures, apprêts, finis décoratifs, teintures et produits de préparation de surface et d’application destinés aux bricoleurs et professionnels des États-Unis, du Canada et du Mexique. L’entreprise, établie à Santa Ana en Californie et créatrice de BEHRMD, la marque de peinture la plus digne de confiance au Canada*, et des marques KILZMD et WHIZZ®, se consacre à répondre aux besoins de projets des bricoleurs, designers et entrepreneurs professionnels en peinture avec son engagement indéfectible envers la qualité, l’innovation et le rapport qualité/prix. Pour plus d’informations, visitez fr.behr.ca. Les entrepreneurs professionnels en peinture et les designers peuvent visiter fr.behrpro.ca pour en savoir plus sur les produits, outils de peinture et services. La Behr Paint Company est une filiale de Masco Corporation (NYSE: MAS).

*D’après l’Étude 2024 de BrandSparkMD sur la confiance des Canadiens. Visitez le www.BrandSparkMostTrusted.com .

Behr et le logo Behr sont des marques déposées de Behr Process LLC.

1 BEHR a commandé une enquête en ligne auprès de n=1 000 Canadiens de la population générale, âgés de 18 ans et plus. Les données sont représentatives à l'échelle nationale selon l'âge, le sexe, la race/l'origine ethnique et la région. L’enquête a été réalisée entre le 2 et le 9 juillet 2024. La marge d'erreur (ME) pour l'échantillon total est de +/- 3 points de pourcentage.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbe1fe73-6632-49d4-8602-4b15edc5e042/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cd2c65d-4c9a-4f19-80ce-9ea3cebe4504/fr

Rumeurs (MQ1-15) Rumeurs (MQ1-15) La Behr Paint Company dévoile sa couleur de l’année 2025, « Rumeurs » La Behr Paint Company dévoile sa couleur de l’année 2025, « Rumeurs »

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.