Abriendo nuevos caminos en el ámbito de la innovación. Rumbo a Hong Kong. Avance de la conferencia del Foro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Foro de Boao para Asia 2025

GUANGZHOU, China, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Del 6 al 7 de junio de 2025, el Foro de Boao para Asia (BFA) celebrará en Hong Kong el Foro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ISTIF, por sus siglas en inglés). El foro, organizado de forma conjunta por el BFA y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR, por sus siglas en inglés), se celebrará bajo el lema: «Transitioning Towards the Future: Powered by Science and Technology Innovation» («Transición hacia el futuro: el impulso de la innovación en ciencia y tecnología»). El foro organizará debates exhaustivos sobre temas de actualidad, entre los que se incluyen el ecosistema global de la innovación, la gobernanza internacional en materia de ciencia y tecnología, la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la cadena de innovación y la cadena industrial de nuevas formas de producción de calidad, las ciencias de la vida, la inteligencia artificial, la movilidad en el futuro y las tecnologías cuánticas.

El ISTIF del BFA, establecido en 2019, actúa como una plataforma integral para el diálogo al más alto nivel entre el gobierno, el sector empresarial y el ámbito académico en el campo de la innovación científica y tecnológica. El foro reúne a participantes de la China continental y de otros países para intercambiar ideas sobre las nuevas tendencias en ciencia y tecnología, fomentar la colaboración global en materia de innovación y hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las ediciones anteriores, celebradas en Macao (2020), Guangzhou (2022) y Zhuhai (2023), dieron importantes frutos, al establecer mecanismos de cooperación en ciencia y tecnología a largo plazo en Guangdong, Hong Kong y la Gran Área de la Bahía de Macao, mejorar la transferencia de tecnología a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y promover la gobernanza global de la inteligencia artificial. El Foro se ha consolidado como una plataforma fundamental para el diálogo y la colaboración a nivel internacional en materia de innovación en ciencia y tecnología.

Hong Kong cuenta con una ventaja excepcional como punto de conexión entre la China continental, la región Asia-Pacífico y el resto del mundo. En los últimos años, el desarrollo de la innovación en ciencia y tecnología de Hong Kong ha entrado en una fase de rápido crecimiento, gracias a las ventajas combinadas de los conglomerados industriales, la investigación, la I+D fundamental y su posición como centro financiero. La organización del ISTIF reforzará aún más el papel de Hong Kong como «superconector» y «generador de valor añadido» entre China y el resto del mundo, apoyando a la Gran Área de la Bahía en su objetivo de convertirse en un centro de innovación tecnológica de proyección internacional.

Hoy en día, el mundo se encuentra inmerso en una nueva revolución científica e industrial. Asistimos a transformaciones en el campo de la ciencia y la tecnología que se desarrollan a un ritmo sin precedentes. Si bien el avance de la tecnología sigue aportando enormes ventajas a la humanidad, también está transformando la sociedad de formas inéditas. La seguridad de los datos, la deontología y la protección de la intimidad se han convertido en asuntos de interés mundial que plantean serios retos al actual sistema de gobernanza en el ámbito de la tecnología. El ISTIF de BFA 2025, que se celebrará en Hong Kong, pretende ofrecer información relevante para reforzar la cooperación internacional en materia de innovación científica y tecnológica. Asimismo, contribuirá al desarrollo de un nuevo marco global de gobernanza para la ciencia y la tecnología, fomentará el desarrollo de las tecnologías de vanguardia y de las industrias del futuro, y ayudará a impulsar la colaboración internacional a un nuevo nivel estadio.

Fuente: comité organizador del ISTIF del BFA 2025

Contacto exclusivo para medios de comunicación: Persona de contacto: Sra. Ren, Tel: 86-10-63074558

