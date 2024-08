Neuer Yacht-Style-Camper 695L von Innova: Erste Präsentation auf der Düsseldorfer Camper Expo

695L interior Bed 695L interior Kitchen 695L interior Rear View

KATWIJK, NOORD BRABANT, NETHERLANDS, August 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Neuer Yacht-Style-Camper 695L von Innova: Erste Präsentation auf der Düsseldorfer Camper ExpoInnova, ein führender Anbieter von hochwertigen Freizeitfahrzeugen, stellt seinen neuesten Yacht-Style-Camper, den Roadtrip 695L, auf der Düsseldorfer Camper Expo im nächsten Monat vor. Dieses Modell basiert auf dem Mercedes Sprinter 319 L3 und bietet zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen, die auf das Feedback der Kunden abgestimmt sind. Der 695L bringt mehr Raum, eine höhere Flexibilität und die für Innova typische luxuriöse Ausstattung aus der Welt der Buscamper.Der 695L: Mehr Raum und Luxus für noch mehr KomfortDer Roadtrip 695L bietet gegenüber dem beliebten 595L Modell eine um einen Meter verlängerte Karosserie, was den Innenraum erheblich vergrößert. Diese Erweiterung ermöglicht den Einbau eines 2-Meter-Betts, das besonders für größere Personen von Vorteil ist, die in der Vergangenheit mit der kürzeren Bettlänge von 1,90 Metern im 595L nicht zufrieden waren. Zudem wurde die Küche um einen halben Meter vergrößert und mit einem Induktionskochfeld sowie einem erweiterten Batteriesystem ausgestattet. Für Camper, die das traditionelle Kochen auf Gas bevorzugen, bleibt diese Option weiterhin verfügbar.Eine der bemerkenswertesten Neuerungen ist der flexible Wohnbereich mit zwei drehbaren Sitzen in der Fahrerkabine, einem dritten Sitzplatz und einem schwenkbaren Tisch. Innovas charakteristischer runder „Pizza-Tisch“ kann bei Bedarf neben dem regulären Tisch platziert werden. Optional lässt sich der große Tisch durch einen noch größeren Tisch oder eine Bank ersetzen.Für Camper, die im Badbereich weniger Wert auf ein Waschbecken legen, kann dieses weggelassen und der Platz stattdessen anderweitig genutzt werden. Dies schafft zusätzliche 30 Zentimeter Stauraum im Bad. Alternativ kann auch der Hängeschrank entfernt werden, um noch mehr Platz im Badezimmer zu schaffen.Der 695L auf einen Blick:• Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter 319 L3• Länge: 7m• Innenraum: Flexibel gestaltbarer Wohnbereich mit drehbaren Fahrersitzen und optionalem Möbel-Layout• Küche: Vergrößerte Küche mit Induktionskochfeld und erweitertem Batteriesystem• Schlafbereich: 2-Meter-Bett, optionaler Verzicht auf Waschbecken im Bad für zusätzlichen Stauraum• Mobiliar: Abnehmbarer großer Tisch, optional größerer Tisch oder Bankinstallation möglich• Zusätzliche Optionen: „Pizza-Tisch“ für maximale Flexibilität im WohnbereichLive-Präsentation auf der Düsseldorfer Camper ExpoInnova erklärt: „Wir hören stets auf das Feedback unserer Kunden. Es war deutlich, dass der 595L auf Basis des 319 L2 Sprinters sehr beliebt ist, doch viele wünschten sich mehr Platz oder einen zusätzlichen Sitz. Der 695L greift dieses Feedback auf und bietet einen noch geräumigeren und luxuriöseren Innenraum.“Innova möchte mit der Präsentation auf der Düsseldorfer Camper Expo den neuen 695L nicht nur einem breiten Publikum vorstellen, sondern auch die Besucher dazu einladen, den Camper vor Ort in Augenschein zu nehmen und die Vielseitigkeit und den Komfort selbst zu erleben. Interessierte finden Innova am Stand 12C63.Der Roadtrip 695L ist ab einem Preis ab €159.500 inkl. MWST erhältlich.Über InnovaInnova ist ein führender Hersteller von hochwertigen Freizeitfahrzeugen mit Hauptsitz in Katwijk, Niederlande. Das Unternehmen, unter der Leitung von Inhaber Geert Stiphout Meer, zeichnet sich durch innovative und kundenorientierte Designs aus, die höchsten Komfort und Flexibilität bieten.Presse-Kontakt:Name: sales@innova-bv.nlTelefonnummer: +31 485 45 40 86

