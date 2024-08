Annie Lord Artiste Fleuriste ouvre les portes de sa fermette pour une immersion Écoresponsable les 7 et 8 Septembre

Annie Lord ouvre sa fermette florale à Val-David les 7-8 sept. pour une immersion écoresponsable. Découvrez son art floral avec plantes locales. 🌸🌿

VAL-DAVID, QC, CANADA, August 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Annie Lord artiste florale, pionnière de la fleuristerie écoresponsable à Montréal et dans les Laurentides, est fière de convier le public à ses premières portes ouvertes qui se tiendront les 7 et 8 septembre prochains. Cette occasion unique permettra aux visiteurs de découvrir l'univers enchanteur de la fermette florale d'Annie, où la flore locale est à l'honneur.Pionnière de la leuristerie écoresponsableDepuis près d'une décennie, Annie Lord offre des créations florales d'exception pour toutes les occasions spéciales. Sa démarche artistique s'inscrit dans le respect de la nature et la préservation de l'environnement, en privilégiant l'utilisation de plantes sauvages et de fleurs locales. Que ce soit pour des compositions de mariage ou des bouquets commémoratifs, son travail reflète une esthétique sensible et authentique, signature de son engagement pour des événements élégants et écoresponsables.Les portes ouvertes permettront aux visiteurs de se plonger dans l'univers ses jardins naturalistes utilisés pour la fleur coupée, de rencontrer Annie et d'explorer ces lieux bien spéciaux où s'épanouissent les plantes qui inspirent ses œuvres. Un breuvage floral et un bouquet de fleurs de la fermette sera offert aux participantes. Les informations détaillées concernant cet événement sont disponibles sur le site web de l'entreprise.Atelier immersion en design floralDe plus, Annie Lord artiste florale est ravie de présenter l'atelier immersion en design floral. Prévu pour les 21 et 22 septembre, cet atelier de deux jours offrira une expérience pratique et profonde dans l'art du design floral. Les participants auront l'opportunité d'apprendre les techniques de cueillette et de composition florale, tout en respectant l'environnement.‘’Ces formations florales, dispensées dans le cadre bucolique de la fermette florale, sont parfaites pour ceux souhaitant s'initier ou se perfectionner dans l'art floral, dans une approche respectueuse de la nature et des pratiques durables’’, précise Annie.Annie Lord invite donc chaleureusement les amateurs de beauté naturelle, les professionnels du secteur de la fleuristerie et les personnes désireuses d'adopter une démarche écoresponsable dans l'art floral, à rejoindre ces événements uniques, témoins de son engagement pour une fleuristerie esthétique et responsable.Pour plus d'informations sur les Portes ouvertes et l'atelier immersion, veuillez consulter le site web de Annie Lord Artiste Fleuriste.À propos d'Annie Lord Artiste florale :Annie Lord est une artiste fleuriste de renom à Val-David, dans la région des Laurentides, depuis 10 ans. Elle est spécialisée dans la création de compositions florales à partir de plantes sauvages et locales. Sa démarche artistique met l'accent sur l'esthétique, l'écoresponsabilité et la célébration de la nature environnante.

