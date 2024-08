Abcourt présente une mise à jour de ses activités à Géant Dormant et annonce l’octroi d’options d’achat d’actions à un administrateur et certains employés

ROUYN-NORANDA, Canada, 20 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) présente une mise à jour de ses activités à la mine Géant Dormant pour le mois de juillet 2024.

Faits saillants :

Fréquence d’accident compensable : 0,0



8 707 heures travaillées pour les employés et entrepreneurs;



Ajout de stations informatiques attitrées à la formation;



Obtention des permis de construction pour le campement des travailleurs;



Surface : Avancement des travaux au parc à résidus miniers en prévision des rehaussements planifiés en 2025 et 2026;



Sous-terre : Réhabilitation des stations de refuge et des tuyauteries de la surface jusqu’au niveau 665;



Forage d’exploration et de définition de 507 mètres pour supporter le design de futurs chantiers d’extraction;



Sélection d’un entrepreneur minier pour l’exécution d’un contrat de monteries verticales sous-terre;



Livraison de 96 onces d’or à la Monnaie Royale du Canada.



Prochaines étapes et planification :

Développement des monteries et galeries de futurs chantiers d’extraction;

Début de l’extraction de chantiers;

Construction et aménagement d’un campement pour loger 110 travailleurs sur le site minier;

Avancement de la planification en ingénierie géotechnique pour optimiser le design des futurs rehaussements de digues au parc à résidus miniers en 2025 et 2026;

Embauche d’environ 100 personnes, principalement sous-terre d’ici l’hiver 2025.

Depuis l’annonce de la clôture du placement privé le 25 juillet dernier, Abcourt a accéléré les entrevues d’embauche à la mine Géant Dormant. L’objectif à court terme de la Société est d’augmenter le nombre de mineurs et d’accélérer le développement et l’extraction des premiers chantiers. L’item No1 du chemin critique vers une production commerciale est la construction du campement pour héberger les travailleurs.

Octroi d’options d’achat d’actions

Le 1er aout 2024, le conseil d’administration de la Société a attribué des options d’achat d’actions en faveur de son nouvel administrateur, Noureddine Mokaddem, nommé le 24 juillet 2024, selon les mêmes termes que celles attribuées l’an dernier aux autres administrateurs, soit des options lui permettant d’acheter 1 500 000 actions ordinaires de la Société, au prix d’exercice de 0,05 $ l’action, valides pour une période de 5 ans. De plus, des options portant sur un total de 2 000 000 actions ordinaires ont été attribuées à des employés, aux mêmes conditions.

Personne qualifiée

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a rédigé, collecté, vérifié et approuvé les informations techniques figurant dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, détenues à 100%, où elle concentre ses activités. La mine Géant Dormant possède un bail minier ainsi que les certificats d’autorisation environnementaux pour extraire jusqu’à 750 tonnes par jour.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Président et chef de la direction

Reseau ProMarket Inc.,

T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com





DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l’ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca . Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.