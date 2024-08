eCarsTrade partage ses analyses du marché européen des voitures d'occasion pour le 1er et 2e trimestres 2024

Logo of eCarsTrade

Malgré les défis, des opportunités subsistent pour les concessionnaires qui peuvent s'adapter à ces dynamiques changeantes.

Alors que le marché global des voitures d'occasion fait preuve de résilience, nous observons un changement significatif dans le segment des VE.” — Filipp Sevostianov

FRANCE, August 20, 2024 / EINPresswire.com / -- eCarsTrade a publié son analyse complète du marché européen des voitures d'occasion pour le premier semestre 2024. S'appuyant sur des données provenant de sources industrielles respectées, Autovista et Indicata, le rapport met en évidence la résilience du marché global tout en notant des défis importants pour les vendeurs de véhicules électriques et des tendances variables à travers les différents pays européens.Le marché européen des véhicules d'occasion a fait preuve de stabilité et d'une modeste reprise au cours des deux premiers trimestres de 2024, avec des pays comme l'Italie qui ont connu une augmentation de 8,5 % des transactions de véhicules d'occasion par rapport à l'année précédente. Cependant, le paysage varie considérablement entre les différents types de véhicules et les régions, présentant une image complexe pour les concessionnaires et les consommateurs.Les principales conclusions du rapport sont les suivantes:1. Les véhicules hybrides gagnent en popularité, devenant le seul segment à connaître une croissance constante sur de nombreux marchés. Cette tendance reflète l'évolution des préférences des consommateurs vers des options plus économes en carburant et plus respectueuses de l'environnement.2. Le marché des VE d'occasion est confronté à des défis importants, les prix ayant chuté de près de 25 % depuis le début de l'année 2023, alors que les véhicules à essence n'ont connu qu'une baisse de 10 % au cours de la même période. Cette forte baisse présente à la fois des opportunités et des défis pour les concessionnaires et les acheteurs potentiels.3. Le marché allemand des véhicules d'occasion montre des signes de stabilité, avec une augmentation de 16 % des voitures vendues par rapport à 2023. Des modèles populaires comme la VW ID.3, le Skoda Kodiaq et l'Audi A3 sont parmi les plus vendus.4. Le marché espagnol a connu une hausse substantielle du volume des ventes, augmentant de 79,2 % en mai 2024 par rapport au mois précédent. Cependant, les délais de vente plus longs indiquent un marché d'acheteurs prudents.5. La France a connu une baisse de 0,2 % de la valeur des reprises, mais les délais de vente ont diminué de 2,2 jours d'un mois sur l'autre, ce qui laisse présager des ventes plus rapides malgré certaines fluctuations du marché.6. Le marché italien affiche une tendance unique avec une baisse significative du volume des ventes (-42,5 % d'un mois sur l'autre) mais des prix de vente moyens plus élevés (+2,2 % d'un mois sur l'autre).« Alors que le marché global des voitures d'occasion fait preuve de résilience, nous observons un changement significatif dans le segment des VE », a déclaré Filipp Sevostianov, PDG d'eCarsTrade. « La forte baisse des prix des VE d'occasion présente à la fois des défis et des opportunités pour les concessionnaires et les consommateurs. Il est crucial pour les acteurs du secteur de rester informés et de s'adapter à ce marché qui évolue rapidement. Malgré ces défis, l'intérêt accru pour les véhicules hybrides et la stabilité globale du marché incitent à l'optimisme. »Le rapport souligne également l'impact de divers facteurs sur les tendances du marché :- Les politiques et incitations gouvernementales, qui continuent d'influencer le comportement des acheteurs, en particulier dans le segment des véhicules écologiques.- Les conditions économiques, avec une inflation en baisse et une croissance économique modérée qui soutiennent une demande stable pour les voitures d'occasion.- Les avancées technologiques, qui améliorent l'attrait des nouveaux modèles, même sur le marché des véhicules d'occasion.- Le vieillissement du parc automobile en Europe, qui stimule la demande de véhicules d'occasion plus récents et plus efficaces.Malgré les défis, des opportunités subsistent pour les concessionnaires qui peuvent s'adapter à ces dynamiques changeantes. Le rapport suggère aux concessionnaires de se concentrer sur le stockage des modèles les plus demandés et de tenir compte de l'intérêt croissant pour les véhicules hybrides dans la gestion de leurs stocks.eCarsTrade continue de soutenir les concessionnaires et les négociants européens en leur donnant accès à une large gamme de véhicules par l'intermédiaire de sa plateforme de vente aux enchères en ligne. Avec des enchères par soumission ouverte ou ventes à prix masqués, ainsi que des options à prix fixe, eCarsTrade offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux divers besoins de ce marché complexe.À propos d'eCarsTrade eCarsTrade est une plateforme d'enchères en ligne B2B en plein essor qui offre un processus d'achat rapide et transparent pour les voitures d'occasion européennes. eCarsTrade se concentre sur le remarketing automobile – la revente de locations à court terme, de voitures issues de reprises et de véhicules précédemment détenus par des sociétés de location en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas.L'avantage concurrentiel de l'entreprise est une expérience d'achat simple, avec des commissions faibles et une assistance dans la langue maternelle de chaque client. Nous sommes plus qu'un simple grossiste automobile – eCarsTrade agrège des données et utilise l'IA pour fixer les prix. Notre vaste offre de marques et de modèles à la qualité garantie est associée à des services flexibles à la demande tels que l'expédition porte-à-porte et la documentation d'exportation.Pour les demandes de renseignements des médias ou les interviews, veuillez contacter :L'équipe des relations publiques d'eCarsTrade – pr@ecarstrade.comSuivez eCarsTrade sur LinkedIn, Instagram et Facebook pour les dernières mises à jour et actualités.