GlobalInfoResearch：業界情報調査と市場戦略支援のグローバルリーディング企業「Global Info Research Co.,Ltd.」

GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA, August 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- Global Info Research(広州環洋市場情報コンサルティング有限公司)は、世界の業界情報調査、マーケット戦略支援、コンサルティングサービスを専門とする著名な機関です。2016年に設立され、本社は中国の香港と広州にあります。「グローバル視点で価値を集める」を理念に掲げ、企業に対し市場分析、業界研究、戦略支援を提供し、複雑化するビジネス環境において企業が賢明な意思決定を行い、競争力を高める支援を行っています。

会社の発展歴史と主な業務

2016年に香港で代表事務所を設立し、広州で事務所を開設して以来、Global Info Researchは急速な成長と拡大を遂げてきました。設立初期には、市場調査レポートの作成と発行を主な業務とし、豊富な業界研究の経験を蓄積しました。2017年には化学研究センターと自動車エネルギー研究センターが相次いで設立され、新興分野における深掘り分析の基礎を築きました。2018年には、業務をさらに拡大し、1万部を超える業界分析レポートを発行するとともに、電気製造サービス業研究センターを設立し、専門のアナリストチームを導入して、電子半導体業界の新しい動向を探求しました。

2019年には、世界的な業務拡大とともに、全国各地に複数のマーケティング支部を設立し、市場調査分野におけるリーディングポジションをさらに強化しました。この年、ネットワーク通信、ソフトウェア、サービス、新興産業など複数の研究センターを新たに設置し、発行した調査レポートは2万部を超え、カバー範囲が広がりました。2020年には、既存の研究を基にレポートをアップグレードし、発行数は3万部を超え、新たなチャネルを開発することでブランド認知度と市場影響力をさらに向上させました。2021年には、カスタマイズされたレポートサービスを導入し、ビジネスレポート研究センターを設立して、アナリストチームの専門性と精度をさらに高めました。現在、Global Info Researchは世界中の3万社以上の有名企業と協力関係を結び、30を超える業界分野をカバーし、クライアントは中国、日本、韓国、アメリカ、ドイツ、イギリス、カナダ、オーストラリア、中東、アフリカなどに広がっています。

会社の強みと競争力

Global Info Researchは、業界における豊富なバックグラウンドと長年の市場研究経験を活かし、世界のコンサルティング業界でトップクラスの企業へと成長しました。調査チームは10年以上のコンサルティング業界経験を持ち、専門的なインタビューやデータ処理において高い能力を誇っています。深度インタビュー、データ分析(SPSS統計分析を含む)、プロフェッショナルなレポート作成チームによるサポートにより、各レポートの高い正確性、タイムリー性、実用性を確保しています。

同社が提供する市場調査レポートは、800以上の業界をカバーし、150万以上の商品に関する研究データを保有しており、レポートには10万以上のデータ指標と180以上のチャートが含まれています。同社は365日24時間体制でサポートを提供し、世界160カ国以上のデータ収集システムにより、レポートの内容が各地域の最新市場動向を反映しています。Global Info Researchは年間12万部以上の業界研究レポートを発行し、幅広いデータリソースと深度ある市場分析に基づき、市場規模から細分化されたサプライチェーンまで、包括的なサービスを提供しています。

市場分析では、業界が所在する地域の生産能力、生産量、市場シェアおよび上下流サプライチェーンを重視し、市場需要の分類、応用シナリオおよび将来の発展方向を詳細に探ります。過去5年の歴史データと今後5年の予測データを深く分析することで、市場規模、業界構造、競争格局、輸出入データなど多面的な視点から、顧客に包括的な市場洞察と実行可能な提案を提供します。

調査方法と研究モデル

Global Info Researchは、政府の政策、市場環境、競争状況、技術革新、業界の現状、歴史データなど多くの影響要因を考慮しながら、特定業界の長期的な追跡と監視を行い、需要、供給、サプライチェーン、収益性、ビジネスモデルなどの内容を分析します。同社は、業界、マーケット、企業、チャネル、ユーザーなど多層的なデータと情報リソースを統合し、包括的な業界市場研究システムを構築しています。

業界研究においては、業界ライフサイクル理論、SCP分析モデル、PEST分析モデル、ポーターの5フォース分析、SWOT分析、ボストンマトリックス、ポーターのダイヤモンドモデルなど複数の分析ツールを使用し、独自の研究手法と産業評価システムを構築しています。データのクロス検証を通じて、レポートデータの正確性と信頼性を確保しています。調査方法にはトップダウンとボトムアップの両方のアプローチがあり、企業インタビューや市場調査などの一次データと、年次報告書、ニュースレポート、第三者データベースなどの二次データを組み合わせて総合的な分析を行い、完全なデータループを形成しています。

業界への影響と展望

長年にわたる市場調査と業界分析において、Global Info Researchはすでに業界情報研究分野での権威的なブランドとなりました。同社はサービス品質と研究レベルを継続的に向上させ、多くの革新的な市場調査手法を生み出し、経験豊富な研究チームを育成してきました。現在、Global Info Researchは、クライアントに対して標準化された業界研究レポートの提供にとどまらず、高度にカスタマイズされた市場調査サービスを提供し、企業が競争の激しい市場環境で成長戦略と方針を見出すためのサポートを行っています。

将来に向けて、Global Info Researchは引き続きグローバルな業界研究に注力し、研究の深度と広度をさらに高めることで、世界中のクライアントに対してより質の高い市場情報と意思決定支援を提供し、企業が未来の挑戦に対応し、持続可能な発展を実現する手助けをしていきます。



連絡先

GlobaI Info Research Co.,Ltd

日本語サイト:https://www.globalinforesearch.jp/

英語サイト:https://www.globalinforesearch.com/

住所:FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707- NATHAN ROAD MONGKOK KL HONG KONG

メール:info@globalinforesearch.com

Global Info Researchは、継続的な革新と高品質なサービスを通じて、業界情報研究分野においてグローバルリーダーとしての地位を確立し、より多くの企業に深い洞察とマーケット戦略支援を提供し、業界の発展とイノベーションを推進していきます。

