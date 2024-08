REMINDER: DEQ to Give Update Today on Fine Particle Air Pollution in North Carolina

RALEIGH – The North Carolina Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) invites residents to hear updates on fine particulate matter air pollution in North Carolina.

The webinar is scheduled for Monday, Aug. 19. A recording will be posted to the Division’s website. Live Spanish interpretation will be available during the webinar.

Webinar: North Carolina Fine Particulate Matter (PM 2.5 ) Update

When: 6:00-7:30 p.m. on Monday, Aug. 19, 2024

Registration: Sign up online

Fine particulate matter, or PM 2.5 , is any extremely small particle emitted by manmade (cars, industry, fires) and natural (wildfires, plants, animals) sources. Breathing air with high levels of PM 2.5 for extended periods is linked to health effects including shortness of breath and heart conditions.

After reviewing the latest scientific evidence, the Environmental Protection Agency in May tightened the annual standard for PM 2.5 from 12.0 micrograms per cubic meter of air to 9.0 micrograms per cubic meter. EPA says that the revised standard will save lives, reduce cases of asthma, prevent lost workdays and save billions in public health spending, especially in communities of color and other vulnerable populations.

During the informational webinar, DAQ staff will discuss North Carolina’s efforts to meet the revised federal standard, including reviewing the impact that smoke from the 2023 Canadian wildfires had on the state’s air quality. The presentation will also discuss the key sources of PM 2.5 emissions in the state.

North Carolinians are breathing the cleanest air in decades. North Carolina has seen a 49% decline in PM 2.5 emissions between 1990 and 2020, and maintained statewide compliance with the previous PM 2.5 standard.

Based on air quality monitoring data from 2021-2023, 19 out of 21 monitoring sites in North Carolina are meeting the revised standard. Monitoring sites in Mecklenburg and Davidson counties are slightly above the revised standard due to influences of Canadian wildfire smoke in 2023. EPA has yet to make the final determination as to which areas of North Carolina will meet the revised PM 2.5 standard. EPA plans to base its determination on air quality data from 2022-2024.

DAQ plans to recommend that EPA designate all of North Carolina as in attainment with the revised PM 2.5 standard, because the Canadian wildfires were exceptional events outside of the state’s control. This would allow DAQ to focus on pollution reduction strategies that are within its control to ensure ongoing attainment with the revised standard.

During events like wildfires, DAQ issues alerts for Air Quality Action Days if the Air Quality Index reaches Code Orange or above. Air quality forecasts are available every day for every county in North Carolina at deq.nc.gov/AQPortal.

The webinar will also review the Air Quality Index, how to check air quality forecasts, and ways residents can protect themselves from the harmful effects of smoke.

More information about the revised PM 2.5 air quality standard is on the Division’s website at deq.nc.gov/PM2.5Updates.

If you need this information in Spanish or another language, call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

RALEIGH - La División de Calidad del Aire (DAQ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Calidad Ambiental (DEQ, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte invita a los residentes a escuchar información actualizada sobre la contaminación atmosférica por partículas finas en Carolina del Norte.

El seminario en línea está programado para el lunes, 19 de agosto. Se publicará una grabación en el sitio web de la división. Durante el seminario estará disponible un servicio de interpretación al español.

Seminario en línea: Actualización sobre materia particulada (PM 2.5 ) de Carolina del Norte

Cuándo: Lunes, 19 de agosto de 2024 de 6:00-7:30 p.m.

Registro: Regístrese en línea

Las partículas finas, o PM 2.5 , son cualquier partícula extremadamente pequeña emitida por fuentes artificiales (automóviles, industria, incendios) y naturales (incendios forestales, plantas, animales). Respirar aire con altos niveles de PM 2.5 durante periodos prolongados está relacionado con efectos sobre la salud, como dificultades respiratorias y afecciones cardiacas.

Tras revisar las últimas pruebas científicas, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) endureció en mayo la norma anual para las PM 2.5 de 12.0 microgramos por metro cúbico de aire a 9.0 microgramos por metro cúbico. La EPA afirma que la norma revisada salvará vidas, reducirá los casos de asma, evitará la pérdida de días de trabajo y ahorrará miles de millones en gastos de salud pública, especialmente en las comunidades de color y otras poblaciones vulnerables.

Durante el seminario en línea informativo, el personal del DAQ hablará de los esfuerzos de Carolina del Norte para cumplir la norma federal revisada, incluyendo la revisión del impacto que el humo de los incendios forestales de Canadá de 2023 tuvo en la calidad del aire del estado. La presentación también analizará las fuentes de emisión de PM 2.5 en el estado.

Los habitantes de Carolina del Norte respiran el aire más limpio en décadas. Carolina del Norte ha registrado un descenso de 49% en las emisiones de PM 2.5 entre 1990 y 2020 y ha cumplido con la norma anterior de PM 2.5 .

Con base en los datos del monitoreo de la calidad del aire del 2021-2023, 19 de los 21 sitios de monitoreo de Carolina del Norte cumplen con la nueva norma. Los sitios de monitoreo en los condados de Mecklenburg y Davidson estuvieron apenas por encima de la nueva norma como consecuencia de los incendios forestales de Canadá en 2023. La EPA aún tiene que tomar la decisión final sobre qué zonas de Carolina del Norte cumplen o no con la nueva norma de PM 2.5 . La EPA planea fundamentar su determinación en datos de la calidad del aire de 2022-2024.

La DAQ planea recomendar a la EPA que designe a todo Carolina del Norte como en cumplimiento de la norma revisada de PM 2.5 porque los incendios forestales canadienses fueron acontecimientos excepcionales fuera del control del estado. Esto le permite al DEQ concentrarse en estrategias para reducir la contaminación que están dentro de su control para garantizar el cumplimiento continuo de la nueva norma.

Durante acontecimientos como los incendios forestales, la DAQ emitirá alertas de Días de Acción para la Calidad del Aire si el Índice de Calidad del Aire alcanza el Código Naranja o superior. Los pronósticos de calidad del aire están disponibles todos los días para todos los condados de Carolina del Norte en deq.nc.gov/AQPortal.

El seminario en línea también repasará el Índice de Calidad del Aire, cómo comprobar las previsiones sobre la calidad del aire y las formas en que los residentes pueden protegerse de los efectos nocivos del humo.

Puede encontrar más información sobre la nueva norma de calidad del aire PM 2.5 en el sitio web de la División en deq.nc.gov/PM2.5Updates.

Si necesita más información en español o en otro idioma, llame al 919-707-8446 o envíe un correo electrónico a Shawn.Taylor@deq.nc.gov.