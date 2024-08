Revoize, ein Start-up, das Audioverarbeitung mit KI vorantreibt, sichert sich 458.000 Euro Pre-Seed-Finanzierung

Photo: AIP Seed

GDANSK, POLEN, August 19, 2024 / EINPresswire.com / -- DAC.digital , eines der am schnellsten wachsenden KI- und Softwareunternehmen in Europa, gab eine bedeutende Entwicklung für sein Unternehmen Revoize bekannt, eine fortschrittliche KI-gestützte Audioverarbeitungsmaschine. Sie nutzt generative KI, um Störgeräusche zu entfernen und die Qualität von Sprachaufnahmen auf beliebigen Geräten zu verbessern, sodass sie klingt, als wäre sie in einem professionellen Tonstudio aufgenommen worden. Kürzlich sicherte sich das Start-up eine Vorabfinanzierung in Höhe von 458.000 Euro unter der Leitung von AIP Seed, einer Risikokapitalgesellschaft, und dem Angel-Investor Marcin Żukowski, Mitbegründer von Snowflake. Diese Finanzierung wird die Entwicklung von Revoize beschleunigen und die strategische Verlagerung in die USA als Teil der globalen Expansionsstrategie erleichtern.Generative AI in der Audio-QualitätsverbesserungRevoize konzentriert sich auf den Einsatz generativer KI zur Verbesserung der Audioqualität . Die Technologie von Revoize kann verrauschte und verschlechterte Audiodaten in einen klaren Klang in Studioqualität umwandeln und so Gespräche und Aufnahmen in Echtzeit auf jedem Gerät verbessern. In der Praxis bedeutet dies, dass Benutzer Audiodateien in die Webanwendung von Revoize hochladen können und verbesserte Versionen mit reduziertem Rauschen und verbesserter Qualität erhalten. Die Technologie kann die Qualität der Kommunikation für Milliarden von Menschen weltweit erheblich verbessern und digitale Interaktionen klarer und angenehmer machen, selbst wenn die ursprüngliche Tonqualität mangelhaft ist.Stanisław Raczyński, CEO und CTO von Revoize und ein Veteran der KI- und Audio-DSP-Forschung, leitet die Initiative. Raczyńskis Expertise war entscheidend für die Entwicklung von Revoize von einem Konzept zu einem marktreifen Produkt, das professionelle Audioverbesserungen ermöglicht.Vom Konzept zur MarktführerschaftUrsprünglich vom DAC.digital-Team entwickelt, begann Revoize als innovative Lösung zur Audioverbesserung, die es den Nutzern ermöglichte, Dateien hochzuladen, um sie sofort und zu einem Bruchteil der Kosten in Studioqualität zu verbessern. Mit der kürzlich gesicherten Finanzierung ist das Start-up nun auf der Mission, seine Echtzeit-Algorithmen zur Gesprächsverbesserung zu verfeinern und seine Anwendung auf verschiedene Kommunikationsplattformen auszuweiten.Przemek Szleter, CEO von DAC.digital, betonte, dass die Entscheidung, Revoize in ein unabhängiges Unternehmen auszugliedern, auf dem großen kommerziellen Potenzial des Unternehmens beruht. Als Teil des Engagements von DAC.digital für Innovation hat Revoize von den F&E-Rahmenbedingungen von DAC.digital profitiert, die eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung erfolgreicher Unternehmen wie MuuMap und D-Box aufweisen. Das Venture-Building-Programm von DAC.digital spielte eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Revoize von einem Konzept in ein marktreifes Produkt und demonstrierte die Fähigkeit des Unternehmens, hochwirksame Technologien zu entwickeln und zu skalieren.Strategische Vision und künftige HerausforderungenWährend Revoize den amerikanischen Markt ins Visier nimmt, konzentriert sich das Team unter Raczyńskis Leitung darauf, die Latenz zu minimieren, um einen nahtlosen Betrieb auf modernen Geräten wie Smartphones und Laptops zu gewährleisten. Darüber hinaus steht das Team vor der Herausforderung, Revoize im hart umkämpften Sektor der Sprachanhebung durch kontinuierliche Innovation und Leistungssteigerung zu profilieren. Das ultimative Ziel ist es, Audio in Profiqualität für alle zugänglich und erschwinglich zu machen, zumal Revoize nicht nur auf Content Creator wie Podcaster und YouTuber abzielt, sondern auch in Telekonferenzen, Instant Messaging und die Filmindustrie vordringt. Die Technologie von Revoize kann direkt in mobile Geräte integriert werden, wodurch hochwertige Audioqualität für ein breiteres Publikum verfügbar wird.Über die InvestorenAIP Seed investiert in Early-Stage- und Pre-Seed-Start-ups in einer Vielzahl von Sektoren, wobei der Schwerpunkt in letzter Zeit zunehmend auf innovativen KI-getriebenen Initiativen liegt, die das Potenzial haben, die Zukunft zu gestalten. Mit einem Portfolio von über 110 Unternehmen hat AIP Seed eine starke Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums von Start-ups mit hohem Potenzial.An der Investition beteiligt sich auch Marcin Żukowski, Mitbegründer von Snowflake und Vectorwise, derzeit Vorstandsmitglied von Endeavor Polen und Business Angel vieler polnischer Start-ups.Pläne für die ZukunftDie nächste Phase von Revoize konzentriert sich auf die weitere Verbesserung seiner hochmodernen Algorithmen, die Erweiterung seiner Nutzerbasis und die tiefere Integration seiner Technologie in eine breite Palette von Kommunikationsplattformen, von Telekonferenz-Tools bis hin zu Instant-Voice-Messaging-Apps. Um diese Ziele zu erreichen, bemüht sich das Team aktiv um zusätzliche Finanzmittel, die für den Zugriff auf fortschrittliche Datensätze und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner KI-gesteuerten Technologie benötigt werden.Der ehrgeizige Weg von Revoize von einem DAC.digital-Projekt zu einem unabhängigen Marktführer im Bereich der Sprachverbesserungstechnologie zeigt das Potenzial von KI, die alltägliche Kommunikation zu verändern.