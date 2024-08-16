الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) يناقش التعافي الاقتصادي العالمي بعد الوباء في مقابلة مع TVBS

ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة، يقدم رؤى حول التعافي الاقتصادي العالمي في مقابلة حصرية مع TVBS

ناقش الرئيس التنفيذي لشركة EBC Group (UK) Limited النجاح الاقتصادي السريع ولكن غير المتكافئ في فترة ما بعد الاجتماع خلال مقابلة حصرية مع TVBS

أجرى ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC Financial Group (المملكة المتحدة) المحدودة، مؤخرًا مقابلة متعمقة مع قناة TVBS News، حيث ناقش التحديات والفرص التي يفرضها التعافي الاقتصادي العالمي بعد الوباء. وفي حين سلط البث الضوء على عدة نقاط رئيسية، فإن هذا البيان الصحفي يتضمن رؤى إضافية من نص المقابلة الأصلي الذي لم يتم بثه.

التعافي الاقتصادي العالمي: سريع، ولكن غير متساوٍ

أبرز ديفيد باريت أنه على الرغم من أن الوباء تسبب في أشد تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، فقد انتعش الاقتصاد العالمي بوتيرة مذهلة. ونفذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسرعة تدابير تحفيز واسعة النطاق، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وحقن السيولة الضخمة، مما عزز التعافي بشكل كبير. ومع ذلك، لم يكن التعافي كاملاً ومتوازنًا كما كان متوقعًا.

تحديث: تؤكد التقلبات الأخيرة في السوق، وخاصة الانخفاضات الكبيرة في مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية في 5 أغسطس 2024، على حالة عدم اليقين المستمرة والنفور من المخاطرة بين المستثمرين، مما قد يؤثر على مسار التعافي العام (FinanceFeeds & Investopedia.)

الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا: مزيج من النتائج المتباينة

أشار ديفيد إلى أن الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الوسطى مثل بولندا أظهرت علامات قوية على التعافي. إن نمو الاقتصاد الأميركي قوي، مع سوق عمل مرنة وإنفاق استهلاكي قوي، مما يعكس ثقة المستهلك. ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة قد تضعف، كما يتضح من معدل البطالة الذي بلغ 4.3% والذي كان أعلى من المتوقع، وعدد الوظائف المضافة في يوليو أقل بكثير مما كان متوقعًا. وقد أثار هذا مخاوف بشأن الركود المحتمل، مما ساهم في تقلبات السوق الأخيرة. يرجى ملاحظة أن هذه الملاحظة تستند إلى بيانات حديثة ولم تتم مناقشتها في المقابلة الأصلية (Markets Insider، CNN، Hindustan Times).

إن التعافي في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي أقل إرضاءً، حيث لا تزال ألمانيا تواجه ضعفًا اقتصاديًا. وفي حين كان أداء دول البحر الأبيض المتوسط ​​مثل إسبانيا وإيطاليا أفضل من المتوقع، فإن التعافي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي لا يزال غير متساوٍ.

التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين بعد الوباء

وحلل ديفيد أيضًا أنه على الرغم من أن الصين أظهرت انتعاشًا أوليًا جيدًا، إلا أنها تباطأت بشكل كبير بسبب انهيار سوق العقارات. واجه قطاع العقارات، الذي كان في السابق محركًا اقتصاديًا رئيسيًا، تحديات كبيرة. ستستغرق سياسات الحكومة لتحفيز الطلب الاستهلاكي بعض الوقت لإظهار آثارها. تواجه الحكومات المحلية مشاكل ديون حادة، والبنوك مثقلة بديون كبيرة، مما يزيد من تفاقم المشكلة. بشكل عام، لا يزال الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفًا للغاية، وقد أدى انخفاض سوق العقارات إلى إلحاق الضرر بثقة المستهلك. وعلى الرغم من التدابير السياسية، فإن ضغوط التضخم وأعباء الديون المستمرة لا تزال تحد من التعافي الاقتصادي الكامل للصين.

تحديث: تشير البيانات الأخيرة إلى أن النمو الاقتصادي في الصين يستمر في التباطؤ، مع ضعف الطلب الاستهلاكي والقضايا المستمرة في قطاع العقارات (ديلويت الولايات المتحدة، ديلويت إنسايتس)، مما يسلط الضوء على عمق وإلحاح التحديات الاقتصادية

التحديات التي تواجه المستهلكين في الصين، بما في ذلك تايوان

في فترة التعافي الاقتصادي بعد الوباء، خفض المستهلكون في الصين، بما في ذلك تايوان، بشكل عام نفقات المعيشة، مما أثر سلبًا على اقتصاد المستهلك. وفي البر الرئيسي للصين، أدت أعباء الديون الثقيلة إلى تقليص القدرة الشرائية والرغبة في الإنفاق. كما أثر انفجار فقاعة العقارات بشكل كبير على ثقة المستهلك، مما قلل من ميله إلى الشراء. وفي تايوان، وعلى الرغم من ثقة المستهلك القوية نسبيًا، فإن معدلات التضخم الأساسية المرتفعة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعدم كفاية الإمدادات الزراعية بسبب الظروف المناخية، فرضت تحديات. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال النفقات اليومية المتزايدة مثل الإيجار وتكاليف الرعاية الصحية تحد من القدرة الشرائية للمستهلك.

الاتجاهات المستقبلية

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية، أكد ديفيد أن التطورات في المجالات الصغيرة والمركزة مثل الذكاء الاصطناعي كان لها تأثير كبير على مستوى العالم. وتايوان، بصناعتها القوية للرقائق، هي مثال رئيسي.

تحديث: في حين شهدت سوق الأوراق المالية مؤخرًا تصحيحات كبيرة، وخاصة في أسهم التكنولوجيا (Investopedia)، وتحولت التوقعات حول السياسة النقدية، يجب على الحكومات اتخاذ تدخلات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم جهود التعافي الجارية. إن معالجة التحديات مثل تعديلات سوق العقارات والضغوط المالية التي تفرضها الحكومات المحلية تشكل أهمية بالغة لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي. ولم تكن هذه الملاحظة جزءاً من المقابلة الأصلية، ولكنها أضيفت لتعكس التطورات الأخيرة.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وبفضل مكاتبها الواقعة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول والمزيد، تلبي مجموعة EBC احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر مجموعة EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA).

في قلب مجموعة EBC يوجد محترفون متمرسون يتمتعون بأكثر من 30 عامًا من الخبرة العميقة في المؤسسات المالية الكبرى، والذين تمكنوا بمهارة من المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

EBC هي الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكًا لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

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