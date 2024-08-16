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投資風險管理新標準：PI保險的重要性

EBC金融集團透過頂級專業責任保險（PI保險），加強投資風險管理，提供可靠性和財務穩定性

專業責任險為投資者提供多層次保障

在全球金融監管日益嚴格的背景下，專業責任險（Professional Indemnity Insurance，簡稱PI保險）已成為投資券商安全保障的關鍵組成部分。自英國金融行為監管局（FCA）首次將PI保險納入強制要求以來，越來越多的國家和地區也跟隨這一趨勢。這些規定旨在確保投資券商能夠為客戶提供充分的保障，提升投資安全性。

PI保險的實際效用

在高風險投資環境中，專業責任保險（PI保險）的重要性不容忽視。PI保險不僅為券商提供財務保障，防止因疏忽、錯誤或疏漏導致的索賠影響其財務穩定性，還能確保券商在面臨潛在責任時有能力承擔，避免營運中斷。例如，在2024年7月19日的CrowdStrike事件中，由於軟體更新問題，眾多金融機構的系統遭遇重大宕機。充分的PI保險保障不僅可以減輕此類事件帶來的財務風險和營運中斷影響，也同時確保券商受相關條款及細則約束。

PI保險對券商實力的間接證明

PI保險的保額不僅直接影響券商的保障程度，且間接反映其財務實力和穩定性。高額保險費通常為券商的財務穩健性一大考驗。例如，能夠每年支付千萬美元保險費用的券商，這顯示了其強大的資金實力和良好的風險管理能力。這種財務實力對於投資者而言是一個重要的考量因素。

券商保險策略

EBC金融集團旗下各公司，在對應司法管轄區域內，均受到嚴格監管並獲得頂級資格許可。 每年，EBC從英國勞合社和美國怡安購買超過千萬美元的保額，使EBC的風險承擔能力大幅提高，確保每位EBC用戶都能夠享受到全面的保障。勞合社作為全球悠久且可信的保險市場，擁有超過300年的承保歷史，為眾多頂級金融企業提供專業服務；而美國怡安是全球知名且可靠的保險經紀公司，在風險管理領域具有重要地位。這兩大保險集團代表了業內至高的承保水準之一。

EBC堅信，保險策略不僅是為了符合法規要求，更是對客戶的堅定承諾。通過與全球頂級保險集團如英國勞合社和美國怡安的合作，EBC確保提供的保障遠超行業標準。

結論

總的來說，PI保險為券商在高風險投資環境中提供了更加全面的保障。其保額的高低不僅影響券商的保障程度，也反映其財務實力和風險管理能力。選擇持有高保額PI保險的投資券商，是保護自身資金安全和確保持續穩定營運的關鍵策略之一。

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關於EBC金融集團

EBC Financial Group （EBC） 成立於受人尊敬的倫敦金融區，以其全面的服務套件而聞名，包括金融經紀、資產管理和全面的投資解決方案。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心設有戰略性辦事處，為全球零售、專業和機構投資者的多元化客戶提供服務。

EBC獲得了多個獎項的認可，以堅持高水準的道德標準和國際法規而自豪。EBC Financial Group （UK） Limited 受英國金融行為監管局 （FCA） 監管，EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 受澳大利亞證券投資委員會 （ASIC） 監管，EBC Financial Group （Cayman） Limited 受開曼群島金融管理局 （CIMA） 監管。

EBC集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在大型金融機構擁有超過30年的豐富經驗，他們熟練地度過了從廣場協定到2015年瑞士法郎危機的重大經濟週期。EBC堅持以誠信、尊重和客戶資產安全為重的文化，確保每一次投資者參與都得到應有的認真對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。EBC也是聯合國基金會「共同打敗瘧疾」的合作夥伴，該活動旨在改善全球健康結果。從2024年2月開始，EBC聯手牛津大學經濟系舉辦“經濟學家都做了什麼”系列研討會，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增進公眾的理解和對話。

Douglas Chew
EBC Financial Group
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