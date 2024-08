פרסי ®Stevie הכריזו על הזוכים בפרסי העסקים הבינלאומיים השנתיים ה-21 מרחבי העולם

הזוכים נבחרו מתוך יותר מ-3,600 מועמדויות, המייצגים 62 מדינות וטריטוריות, על ידי יותר מ-300 שופטים

ארגונים ומנהלים בעלי הישגים גבוהים ברחבי העולם הוכרו כזוכי Stevie® Award בזהב, כסף וברונזה בטקס פרסי העסקים הבינלאומי השנתי ה-21 - ® International Business Awards , תוכנית הפרסים העסקיים הבינלאומית המקיפה היחידה בעולם. תחרות IBA זכתה לכינוי "האולימפיאדה של מקום העבודה".

הזוכים נבחרו מתוך יותר מ-3,600 מועמדויות שהוגשו על ידי ארגונים ב-62 מדינות וטריטוריות.

רשימה מלאה של כל זוכי פרס סטיבי זהב, כסף וברונזה לשנת 2024 לפי קטגוריה זמינה באתר www.StevieAwards.com/IBA .

יותר מ -300 מנהלים ברחבי העולם השתתפו ב - 11 מושבים כדי לקבוע את זוכי פרסי Stevie.

הזוכה הגדולה בפרסי סטיבי זהב, כסף וארד היא Ayala Land ממטרו מנילה, פיליפינים עם 25 זכיות.

זוכים נוספים בפרסי Stevie כוללים בין היתר: Halkbank , איסטנבול, טורקיה (18), Tata Consultancy, עולמי (14), Viettel, האנוי, וייטנאם (13), Akbank, איסטנבול, טורקיה (13), DP DHL, עולמי (13), Miral, אבו דאי, איחוד האמירויות הערביות (13), IBM, עולמי (11), Cathay United, טאיפיי, טאיוואן (10), Data Dynamics, אפר סאדל ריבר, ניו ג'רזי, ארה"ב (9), PLDT and Smart, מאקאטי סיטי, פיליפינים (9), Abu Dhabi Customs, או דאבי, איחוד האמירויות הערביות (8), Cathay Financial Holding Co. Ltd., טאיפיי, טאיוואן (8), China Resources Land Limited, שנג'ן, סין (8), Lounge Group, בודפשט, הונגריה (8), Manila Electric Company, מטרו מנילה, פיליפינים (8), Atos Customer Services, איסטנבול, טורקיה (7), BELBİM AŞ, איסטנבול, טורקיה (7), Everise, פלנטיישן, פלורידה, ארה"ב (7), pladis, איסטנבול, טורקיה (7), Russell Harris Event Group, צפון הוליווד, קליפורניה, ארה"ב (7), Sandoz AG, באזל, שוויץ (7), WNS, מומבאי, הודו (7), Wolters Kluwer, עולמי (7), A.S. WATSON, הונג קונג, סין (6), Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., אדנה, טורקיה (6), Ceyhinz Link International Inc., אירווין, טקסס, ארה"ב (6), HKRI Taikoo Hui, שאנגחאי, סין (6), LLYC, מדריד, ספרד (6), Pan American Energy, בואנוס איירס, ארגנטינה (6), TELUS, וונקובר, בריטיש קולומביה, קנדה (6), Thai Life Insurance Plc., בנקוק, תאילנד (6), ZIMAT, מקסיקו סיטי, מסיקו (6), Mastercard, מיאמי, פלורידה, ארה"ב (6), Cisco Systems Inc, סן חוזה, קליפורניה, ארה"ב (5), DDB Group Philippines, טאגוויג סיטי, פיליפינים (5), Dito Telecommunity, BGC Taguig, פיליפינים (5), HCL Software,נוידה, הודו וסנטה קלרה, קליפורניה, ארה"ב (5), King Faisal Specialist Hospital & Research Centre – בית החולים ומרכז המחקר ע"ש המלך פייסל, ריאד, ערב הסעודית (5), KoçZer, איסטנבול, טורקיה (5), KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş., איסטנבול, טורקיה (5), SOCAR Türkiye, איסטנבול, טורקיה (5), FPT, האנוי, וייטנאם (5), Sleepm Global Inc., אונטריו, קנדה (5), TriNet, דבלין, קליפורניה, ארה"ב (5) ו- Yapi Kredi Bank, איסטנבול, טורקיה (5).

כל הארגונים בעולם זכאים להתחרות בפרסי העסקים הבינלאומיים IBA ורשאים להגיש כל מספר של מועמדויות במגוון רחב של קטגוריות על הישגים בניהול, שיווק, יחסי ציבור, שירות לקוחות, משאבי אנוש, מוצרים ושירותים חדשים, טכנולוגיה, אתרי אינטרנט, אפליקציות, אירועים ועוד.

הפרסים יוענקו במהלך נשף חגיגי במלון אינטרקונטיננטל ב-11 באוקטובר 2024 באיסטנבול, טורקיה. הכרטיסים נמכרים כעת .

המועמדויות למהדורת 2025 של IBA יתקבלו החל מפברואר.

אודות Stevie® Awards

Stevie Awards פרסי סטיבי מוענקים בתשע תוכניות: פרסי סטיבי של אסיה פסיפיק (Asia-Pacific Stevie Awards), פרסי סטיבי הגרמניים (German Stevie Awards), פרסי סטיבי של המזרח התיכון וצפון אפריקה (Middle East & North Africa Stevie Awards), פרסי העסקים האמריקנים (American Business Awards®), פרסי העסקים הבינלאומיים (International Business Awards®), פרסי סטיבי למעסיקים גדולים (Stevie Awards for Great Employers), פרסי סטיבי לנשים בעסקים (Stevie Awards for Women in Business), פרסי סטיבי למכירות ושירות לקוחות (Stevie Awards for Sales & Customer Service ) ופרסי סטיבי למצוינות טכנולוגית (Stevie Awards for Technology Excellence). מופעי הפרסים העסקיים המובילים בעולם של Stevie Awards מקבלים יותר מ- 12,000 מועמדויות בכל שנה מארגונים ביותר מ-70 מדינות. פרסי סטיבי, המוקירים ארגונים מכל הסוגים והגדלים ואת האנשים שמאחוריהם, מכירים בביצועים מצוינים במקום העבודה בכל העולם. מידע נוסף על פרסי סטיבי נמצא באתר http://www.StevieAwards.com

