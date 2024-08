LeddarTech présente ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2024

QUÉBEC, Canada, 14 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® Holdings Inc. (« LeddarTech » ou la « Société ») (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’IA, innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS), de conduite autonome (systèmes AD) et de stationnement, est heureuse d’annoncer ses résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal de 2024, qui s’est terminé le 30 juin 2024.



« Ce trimestre, nous avons continué de faire d’excellents progrès avec des équipementiers et automobiles fournisseurs de rang 1, d’améliorer la maturité de nos logiciels et d’étendre la performance des fonctionnalités avec nos partenaires technologiques clés, notamment Arm et Texas Instruments », a déclaré le président et chef de la direction de LeddarTech, Frantz Saintellemy. « Nous croyons que l’industrie automobile reconnaît de plus en plus la maturité de notre logiciel de fusion et de perception LeddarVision™, ainsi que la valeur qu’il apporte en permettant aux constructeurs automobiles de respecter et de surclasser les exigences des clients et des organismes de réglementation en matière d’ADAS et d’AD ».

Développements technologiques et commerciaux récents

Engagements clients et partenaires :

Signature d’une entente de collaboration stratégique avec un important prestataire européen de services d’ingénierie automobile, élargissant ainsi notre couverture client mondiale.

Réponse à trois demandes de propositions et de renseignements clients, avec des décisions attendues d’ici la fin de 2024 et le premier semestre 2025.

Début de la documentation d’une entente commerciale avec un partenaire technologique de premier plan.

Signature d’une entente de validation de concept avec un important constructeur de camions.

Poursuite des collaborations et de l’alignement de la feuille de route de produits avec Texas Instruments (TI) pour LeddarVision, avec plusieurs rencontres et démonstrations conjointes avec des clients.

Début de la définition de la deuxième phase de collaboration avec Arm après la conclusion positive de la première.

Développement de produits :

Nouvelles versions logicielles du LeddarVision frontal (LVF) et du LeddarVision périphérique (LVS) avec fonctionnalités améliorées : détection des véhicules à grande distance, stabilité de détection accrue et réduction des fausses alertes liées aux collisions, avec concentration sur les éléments distinctifs du LVF. D’autres fonctionnalités comprennent la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse et la réduction des fausses alertes, conduisant à une amélioration des performances dans toutes les régions de vente.

Déploiement de véhicules de démonstration en Chine et en Italie, s’ajoutant aux véhicules démo existants au Canada et en Israël.

Démonstration de LeddarVision, le premier logiciel de fusion et de perception en temps réel basé sur l’IA de l’industrie, sur un SoC embarqué dans un véhicule automobile.

Démonstration du premier logiciel de fusion bas niveau et de perception à vue périphérique et configuration 5V5R/5V6R basé sur l’IA pour applications de niveau « premium ».

Faits marquants et événements de l’industrie

Publication par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), le 9 mai 2024, d’une règle finale adoptant une norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles qui exige un système de freinage automatique d’urgence (AEB) sur les véhicules légers et les camions américains d’ici septembre 2029.

LeddarTech présentera sa technologie logicielle automobile lors des événements notables suivants : Autosens Europe, du 8 au 10 octobre 2024, en collaboration avec Ficosa CES 2025, Las Vegas, É.-U., du 7 au 10 janvier 2025



Faits saillants financiers du troisième trimestre fiscal 20241

Produits d’exploitation : les produits d’exploitation du troisième trimestre 2024, clos le 30 juin 2024, se sont élevés à 1,4 million de dollars, comparativement à 1,4 million de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023. Les produits d’exploitation tirés des anciens produits LiDAR ont diminué pour s’établir à 1,1 million de dollars, comparativement à 1,35 million de dollars il y a un an, en partie en raison d’un retard dans l’acquisition de composantes pour répondre aux commandes de produits abandonnés. Les produits d’exploitation tirés des services liés à nos logiciels ADAS ont augmenté pour s’établir à 370 691 $, comparativement à 67 570 $ il y a un an, en raison de l’intensification des efforts de développement avec des collaborateurs stratégiques externes.

Bénéfice brut : le bénéfice brut du troisième trimestre 2024, clos le 30 juin 2024, s’est élevé à 537 435 $, comparativement à un bénéfice brut de 66 127 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2023. L’augmentation du bénéfice brut est attribuable à une comparaison par rapport à une réduction de valeur des stocks au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Dépenses d’exploitation : les dépenses d’exploitation pour le troisième trimestre 2024, clos le 30 juin 2024, se sont élevées à 10,9 millions de dollars, comparativement à 8,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse de la charge de rémunération à base d’actions et des frais de vente, partiellement contrebalancée par la baisse des coûts de transaction et de restructuration.

Perte nette : la perte nette pour le troisième trimestre 2024, clos le 30 juin 2024, s’est élevée à 7,5 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 4,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023.

BAIIA ajusté2 : la perte de BAIIA ajusté pour le troisième trimestre 2024, clos le 30 juin 2024, s’est élevée à 7,8 millions de dollars, comparativement à une perte de BAIIA ajusté de 5,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023. La hausse de la perte est attribuable à l’augmentation des charges d’exploitation, en partie contrebalancée par la hausse du bénéfice brut.

T3-2024 T3-2023 Produits d’exploitation 1 423 416 1 417 584 Bénéfice brut (perte brute) 537 435 (66 127 ) Perte d’exploitation (10 331 234 ) (8 480 090 ) Charges financières, montant net (2 876 593 ) (4 147 267 ) Perte avant impôt sur le revenu (7 454 641 ) (4 156 400 ) Perte nette et perte globale (7 454 641 ) (4 156 400 ) Perte nette et perte globale attribuables aux actionnaires de la Société (7 454 641 ) (3 875 384 ) Perte par action Perte nette par action ordinaire (de base et diluée) (0,25) (23,12) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (de base et dilué) 29 453 615 167 610 BAIIA (perte) (5 695 313 ) (6 948 353 ) BAIIA (perte) ajusté (7 823 870 ) (5 312 622 )





Bilan et liquidité1

Au 30 juin 2024, le solde de trésorerie consolidé de LeddarTech s’élevait à 5,7 millions de dollars, comparativement à 5,1 millions de dollars au 30 septembre 2023.

Financement relais et renonciation aux termes de la facilité de crédit de Desjardins. LeddarTech a conclu une entente de principe avec plusieurs de ses actionnaires principaux et son prêteur principal. Aux termes de cette entente, ces parties financeraient la Société au moyen d’un financement relais totalisant 9,0 millions de dollars américains visant à remplir les obligations à court terme de la Société (le « financement relais »), alors que celle-ci poursuit ses discussions, notamment avec certains investisseurs stratégiques éventuels, afin d’obtenir des capitaux propres supplémentaires de 35,0 millions de dollars américains ou plus (le « financement par capitaux propres »).

Le financement relais comprendrait deux tranches, la première, d’un montant de 6,0 millions de dollars américains, devant être financée vers le 19 août 2024, et la deuxième, d’un montant de 3,0 millions de dollars américains, devant être financée vers le 15 octobre 2024. La deuxième tranche du financement relais serait conditionnelle, notamment, à la réception par la Société, au plus tard le 14 octobre 2024, d’une preuve satisfaisante de la participation d’investisseur(s) dans le financement par capitaux propres. Le financement relais viendrait à échéance le 15 novembre 2024.

Bien que les parties aient conclu une entente de principe, l’opération de financement relais est assujettie à la finalisation et à la signature d’ententes définitives par les parties pertinentes. Rien ne garantit que les parties accepteront les modalités qui figureront dans ces ententes définitives, que les prêteurs investiront le plein montant de 6,0 millions de dollars américains dans la première tranche du financement relais, que les conditions de la deuxième tranche du financement relais seront remplies ou que la Société parviendra à mobiliser un montant quelconque dans le cadre de l’opération de financement relais. Par ailleurs, rien ne garantit que la Société parviendra à réaliser l’opération de financement par capitaux propres selon les montants prévus dans le financement relais ou à mobiliser des capitaux dans le cadre de l’opération de financement par capitaux propres.

Afin qu’il y ait suffisamment de temps pour finaliser les documents définitifs dans le cadre du financement relais décrit ci-dessus, la Société a également conclu une douzième convention de modification (la « modification et renonciation ») avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») à l’égard de l’offre de financement modifiée et mise à jour datée du 5 avril 2023 (dans sa version modifiée, la « facilité de crédit de Desjardins »). Aux termes de modifications antérieures apportées à la facilité de crédit de Desjardins, la Société et Desjardins ont temporairement réduit l’obligation de la Société de conserver un solde de trésorerie libre de toute charge (la « clause relative aux liquidités minimales ») pour faire passer le solde minimal à conserver de 5,0 millions de dollars à 250 000 $ jusqu’au 14 août 2024. Conformément à la modification et renonciation, le seuil minimal de 250 000 $ prévu par la clause relative aux liquidités minimales sera préservé jusqu’au 19 août 2024, puis il passera à 1,0 million de dollars jusqu’à la date du décaissement d’un investissement en titres de capitaux propres dans la Société moyennant un produit brut d’au moins 35,0 millions de dollars américains (la « date limite à court terme ») ou jusqu’au 15 novembre 2024, selon la première de ces éventualités à survenir, et il passera à 5,0 millions de dollars canadiens en tout temps après la date limite à court terme ou le 15 novembre 2024, selon la première de ces éventualités à survenir.

Les titres d’emprunt ou de capitaux propres qui seront offerts et vendus dans le cadre de l’opération de financement relais ou de l’opération de financement par capitaux propres ne peuvent pas être inscrits en vertu de la Securities Exchange Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et ne peuvent donc être offerts ou vendus aux États-Unis s’ils ne sont pas inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission ou s’ils ne sont pas visés par une dispense applicable relative aux exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres visés par l’opération de financement relais ou l’opération de financement par capitaux propres, et aucune vente de ces titres n’interviendra dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 160 demandes de brevets (dont 87 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Une mesure financière non conforme aux IFRS est une mesure financière utilisée pour décrire notre performance financière, notre situation financière ou nos flux de trésorerie historiques ou futurs anticipés et, en ce qui concerne sa composition, soit exclut un montant qui est inclus dans, soit inclut un montant qui est exclu de, la composition de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans les états financiers primaires consolidés de la Société.

Au deuxième trimestre de l’exercice 2024 (T2-2024), la Société a commencé à utiliser deux nouvelles mesures financières non conformes aux IFRS, car nous pensons que ces mesures financières non conformes aux IFRS reflètent nos résultats d’exploitation continus et permettent aux lecteurs de comprendre le point de vue et l’analyse de la direction sur notre performance.

Vous trouverez ci-dessous la description des mesures financières non conformes aux IFRS que nous utilisons pour expliquer nos résultats ainsi que les réconciliations avec les mesures financières IFRS les plus directement comparables.

Le BAIIA (perte) est calculé comme le bénéfice (perte) net avant les charges (produits) d’intérêts, l’impôt différé sur le revenu, l’amortissement des immobilisations corporelles, l’amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation et l’amortissement des immobilisations incorporelles.

Le BAIIA (perte) ne devrait pas être considéré comme une perte nette pour mesurer la performance, ni être considéré comme une alternative à la perte nette pour mesurer la performance, ni être utilisé comme une mesure du flux de trésorerie.

Le BAIIA (perte) ajusté est calculé comme le BAIIA (perte), ajusté de la perte (gain) de change, de la perte (gain) sur la réévaluation des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, du gain ou de la perte sur modification de bail, de la rémunération à base d’actions, des frais d’inscription, des frais de transaction, des frais de restructuration et de la perte de valeur liée aux immobilisations incorporelles.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du BAIIA ajusté et du BAIIA par rapport à la perte nette déclarée conformément aux IFRS pour les périodes de trois mois closes les 30 juin 2024 et 2023.

T3-2024 T3-2023 Perte nette (7 454 641 ) (4 156 400 ) Amortissement des immobilisations corporelles 46 353 732 267 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 222 914 229 671 Amortissement des immobilisations incorporelles (24 179 ) 243 527 Charges (produits) d’intérêts 1 514 240 (3 997 418 ) BAIIA (perte) (5 695 313 ) (6 948 353 ) Perte (gain) de change 396 315 (141 391 ) Gain sur la réévaluation des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (5 408 508 ) (14 554 ) Perte sur modification de bail 1 819 — Rémunération à base d’actions 2 881 817 539 407 Frais de transaction — 719 100 Frais de restructuration — 533 169 BAIIA (perte) ajusté (7 823 870 ) (5 312 622 )





Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, de la section 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés relatifs aux stratégies de financement prévues, notamment celles relatives au financement relais, à la stratégie commerciale, aux activités futures, aux perspectives, aux objectifs et aux projections financières et autres mesures financières anticipés de LeddarTech. Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions à venir ou qui s’y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « croire », « s’attendre à », « projeter de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans un énoncé prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : (i) la possibilité que les avantages anticipés du récent regroupement d’entreprises de LeddarTech ne se réalisent pas; (ii) le risque que des litiges entre actionnaires liés au regroupement d’entreprises ou autres règlements ou enquêtes entraînent des coûts importants de défense, d’indemnisation et de responsabilité; (iii) l’évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres à l’industrie; (iv) les éventuelles perturbations dues au regroupement d’entreprises susceptibles de nuire aux activités de LeddarTech; (v) la capacité de LeddarTech à retenir, à attirer et à embaucher du personnel clé; (vi) les réactions ou changements négatifs potentiels dans les relations avec les clients, employés, fournisseurs ou autres parties résultant du regroupement d’entreprises; (vii) l’incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes suivant le regroupement d’entreprises, susceptible d’affecter la performance financière de LeddarTech; (viii) les développements législatifs, réglementaires et économiques; (ix) l’imprévisibilité et la gravité d’événements catastrophiques, y compris, mais sans s’y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement d’une guerre ou d’hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie (y compris la COVID-19), ainsi que la réponse de la direction à l’un des facteurs susmentionnés; (x) l’accès au capital et au financement et la capacité de LeddarTech à maintenir le respect des clauses restrictives de ses emprunts; (xi) notre capacité à exécuter notre modèle d’affaires, à remporter des contrats de conception et à générer des produits d’exploitation significatifs; et (xii) les autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, y compris les facteurs de risque figurant dans le rapport annuel de LeddarTech sur le formulaire 20-F pour l’exercice clos le 30 septembre 2023 déposé auprès de la SEC et sur SEDAR+. La liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l’exige, LeddarTech ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à mentionner d’autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

