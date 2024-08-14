TVBS專訪EBC金融集團執行長David Barrett，探討全球經濟復甦趨勢

EBC金融集團英國CEO David Barrett 在TVBS獨家專訪中解析全球經濟復甦

EBC金融集團英國CEO David Barrett 在TVBS獨家專訪中，討論後疫情時代全球經濟迅速但不平衡的復甦現象

EBC 金融集團（UK）執行長David Barrett 最近接受《TVBS新聞台》採訪，深入探討了全球經濟在疫情後的過程中所面臨的挑戰與機遇。

全球經濟的快速反彈與不均衡復甦

隨著全球經濟在新冠疫情後的復甦過程中，David指出，雖然疫情帶來了類似二戰後最嚴重的經濟衰退，但全球也以驚人的速度突破了這一困境。全球各央行迅速推出大規模刺激措施，包括降息和注入龐大流動性，這些措施顯著促進了全球經濟的快速反彈。全球經濟活動顯示出強勁的復甦跡象，可能比最初的預測要快，但復甦的程度並不如期望的完整和均衡。

美國的經濟表現及其他國家的情況

具體到各國家的表現，美國和一些中歐國家如波蘭展示了強勁的經濟復甦跡象。美國的經濟增長非常強勁，尤其是勞動市場表現強韌，消費支出保持強勁，顯示出消費者對經濟的信心。然而，歐盟等地區的復甦則較為不完整，特別是德國在經濟上依然處於疲軟形勢。雖然像西班牙和意大利這樣的地中海沿岸國家表現優於預期，但整體來看，歐盟內部的復甦還存在不均衡現象。

中國疫情後的經濟挑戰分析

David進一步分析指出，中國儘管初期復甦表現良好，但隨後因房地產市場的崩潰出現了明顯的放緩。過去，房地產市場在中國經濟中扮演了重要角色，相當於年產值的四分之一。政府已開始採取政策措施，試圖刺激消費者需求，但這需要時間。

且各地方政府的債務問題嚴重，缺乏土地儲備且對這些土地的需求很少。這些地方政府由於現金流問題，將不得不停止投資和支出。銀行承擔了大量的債務，這進一步加劇了問題。整體而言，消費者在國內市場的需求仍然非常疲軟，房地產市場的衰退也損害了消費者的信心。儘管政府已採取政策措施，但通膨壓力和持續的債務負擔依然限制了中國經濟的全面復甦。

兩岸消費者經濟面臨挑戰

無論是台灣還是中國，在疫情後的經濟復甦中，消費者都普遍減少了生活開支。這對消費者經濟造成了負面影響，尤其是在中國，消費者由於沉重的債務負擔和信心不足，對購買力和消費意願的影響更為明顯。過去，房地產市場確實推動了整體經濟。 如今，房地產泡沫破裂對消費者信心造成重大打擊，使得消費者在高債務壓力下消費意願降低。

相比之下，在台灣，雖然消費者信心近兩年來保持良好，但核心通膨率仍然偏高，食品價格強勁上漲，並受到氣候條件影響的農產品供應不足。此外，租金和醫療保健費用等日常支出繼續上升，這些因素仍然制約著消費力。

未來趨勢與全球展望

對於全球經濟的展望， Davia提到，從數據上來看，許多發展都圍繞著非常小，集中或高度集中的領域，例如像人工智慧這樣的領域，在全球範圍內造成了巨大的影響，台灣在這方面是一個很好的例子，因為擁有強大的晶片產業，股市方面在AI概念股和重電類股的帶動，仍舊有出色表現。不過仍然需要解決通膨和高利率問題，以促進消費者需求恢復。各國政府需持續採取有效措施，促進經濟持續穩定增長，並應對面臨的各種挑戰，如房地產市場的調整和地方政府的財政壓力。這將是全球經濟恢復道路上的關鍵一步。

