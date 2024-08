Kiteworks Private Content Network durch 456 Mio. USD Investition von Insight Partners und Sixth Street Growth bestätigt

Wir freuen uns darauf, mit der Unterstützung von Insight Partners und Sixth Street Growth unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Innovationen weiter voranzutreiben.” — Jonathan Yaron, Kiteworks CEO

SAN MATEO, CA, USA, August 14, 2024 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, eines der führenden Unternehmen im Bereich der sicheren Kommunikation von Inhalten, gab heute eine Wachstumsinvestition in Höhe von 456 Millionen US-Dollar von den globalen Software-Investoren Insight Partners und Sixth Street Growth bekannt. Kiteworks ist die einzige FedRAMP-zertifizierte Sicherheitsplattform, die einheitliche Unterstützung für Dateifreigabe, Managed File Transfer und E-Mail-Datenkommunikation bietet, um eine breite Palette globaler Compliance-Anforderungen zu erfüllen.Jonathan Yaron, CEO und Chairman von Kiteworks, erklärte: „Diese Minderheitsbeteiligung bestätigt die Rolle von Kiteworks bei der Bereitstellung einer revolutionären Lösung für die weltweit wachsende Herausforderung, sensible Daten während der Übertragung und Nutzung zu verfolgen und zu kontrollieren. Mit den jüngsten bahnbrechenden Innovationen wie dem Digital Rights Management der nächsten Generation und dem zunehmenden Fokus von Industrie und Regulierungsbehörden auf die Verfolgung und Kontrolle auf Datenebene war der Weg zur Verwirklichung unserer Vision noch nie so klar. Wir freuen uns darauf, mit der Unterstützung von Insight Partners und Sixth Street Growth unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Innovationen weiter voranzutreiben, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“Die neue Investition kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen aufgrund komplexer Ökosysteme externer Parteien und einer immer strengeren Compliance-Landschaft einem wachsenden Cybersicherheitsrisiko ausgesetzt sind. Cyberkriminelle haben es zunehmend auf sensible Inhalte abgesehen, und die Lieferketten bieten böswilligen Akteuren beträchtliche Möglichkeiten. Gleichzeitig erfordern Compliance-Vorschriften wie CMMC, NIS 2 und HIPAA robuste Datenschutzmaßnahmen.Kiteworks ist es gelungen, durch die Kombination von organischem Wachstum auf dem Niveau der "Rule of 50" mit einer bewährten M&A-Strategie und -Ausführung eine herausragende finanzielle Performance zu erzielen. Diese Leistung positioniert Kiteworks als Marktführer im PCN-Sektor und als eines der erfolgreichsten Technologieunternehmen der Branche.Das Kiteworks PCN adressiert die kritischen Herausforderungen der Cybersicherheit, mit denen Unternehmen weltweit konfrontiert sind, indem es die wichtigsten Kanäle für die Kommunikation von Inhalten - Dateifreigabe, Dateitransfer, Managed File Transfer, E-Mail, APIs und Webformulare - in einer sicheren Plattform vereint. Die Investition von Insight Partners und Sixth Street Growth bestätigt nicht nur die Vision des Unternehmens, sondern signalisiert auch eine breitere Anerkennung der entscheidenden Rolle, die die sichere Kommunikation von Inhalten in der heutigen digitalen Landschaft spielt. Während sich die Cyberbedrohungen weiterentwickeln und das regulatorische Umfeld immer komplexer wird, ist Kiteworks bereit, Unternehmen weltweit beim Schutz ihrer wertvollsten digitalen Ressourcen zu unterstützen.Eoin Duane, Managing Director bei Insight Partners, kommentiert: „Wir waren sofort beeindruckt von Kiteworks' außergewöhnlichem Wachstum und dem innovativen Ansatz für den Schutz von Inhalten. In der komplexen digitalen Landschaft von heute adressiert Kiteworks einen entscheidenden Marktbedarf und zeichnet sich als führender Anbieter von effektiven Lösungen aus, die das Risikomanagement deutlich verbessern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Kiteworks-Team und darauf, die Zukunft der Cybersicherheit mitzugestalten.“Alex Katz, Managing Director bei Sixth Street Growth, fügte hinzu: „Jonathan und das Kiteworks-Team sind ausgewiesene Innovatoren und haben eine Plattform entwickelt, die speziell auf die Herausforderungen der meisten auf Sicherheit und Compliance bedachten Unternehmen zugeschnitten ist. Wir freuen uns darauf, ihren anhaltenden Erfolg zu unterstützen und Kiteworks dabei zu helfen, die bedeutenden sich bietenden Marktchancen zu nutzen.“Eoin Duane und Peter Sobiloff von Insight Partners sowie Alex Katz von Sixth Street werden dem Vorstand von Kiteworks beitreten.Moelis & Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für Kiteworks. Die rechtliche Beratung von Kiteworks wurde von Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP übernommen.Paul Hastings LLP hat Sixth Street Growth bei der Investition rechtlich beraten. Willkie Farr & Gallagher war Rechtsberater von Insight Partners.Über KiteworksKiteworks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Risiken beim Senden, Teilen, Empfangen und Speichern sensibler Inhalte effektiv zu managen. Die Kiteworks-Plattform stellt Kunden ein Private Content Network zur Verfügung, das Content Governance, Compliance und Schutz bietet. Die Plattform vereinheitlicht, verfolgt, kontrolliert und schützt sensible Inhalte, die innerhalb des Unternehmens und über die Unternehmensgrenzen hinaus ausgetauscht werden. Dadurch wird das Risikomanagement erheblich verbessert und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für die gesamte Kommunikation mit sensiblen Inhalten sichergestellt. Kiteworks hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und schützt mehr als 100 Millionen Anwender in mehr als 3.650 Unternehmen und Behörden weltweit.Über Insight PartnersInsight Partners ist ein globaler Software-Investor, der Partnerschaften mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Start-ups und Scale-Up-Unternehmen eingeht, die einen transformativen Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Zum 31. Dezember 2023 verfügt das Unternehmen über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 80 Milliarden US-Dollar. Insight Partners hat weltweit in mehr als 800 Unternehmen investiert und mehr als 55 Portfoliounternehmen zu einem Börsengang verholfen. Insight hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Büros in London, Tel Aviv und der Bay Area. Insight hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Unternehmer zu finden, zu finanzieren und mit ihnen erfolgreich zusammenzuarbeiten. Wir bieten ihnen maßgeschneiderte, praxisorientierte Software-Expertise auf ihrem Wachstumspfad, von der ersten Investition bis zum Börsengang. Weitere Informationen über Insight und seine Investments finden Sie unter insightpartners.com oder folgen Sie uns auf X @insightpartners.Über Sixth Street GrowthSixth Street Growth investiert in Technologieunternehmen im mittleren und späten Entwicklungsstadium. Das Team von Sixth Street Growth arbeitet mit Gründern und Managementteams zusammen, um differenzierte Kapitallösungen anzubieten, die das organische und anorganische Wachstum beschleunigen. Sixth Street Growth ist die auf Wachstumsinvestitionen spezialisierte Plattform von Sixth Street, einer führenden globalen Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 75 Mrd. US-Dollar und Kapitalzusagen. Seit seiner Gründung hat Sixth Street über sein Growth-Franchise mehr als 10 Milliarden US-Dollar in über 70 Unternehmen investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.sixthstreetgrowth.com und folgen Sie Sixth Street auf LinkedIn.