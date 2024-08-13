Guidepoint 任命 Chris Bonsi 为北亚负责人

纽约, Aug. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的信息服务公司 Guidepoint 任命Chris Bonsi先生为北亚负责人。 Chris 在亚太地区和美国的商业及运营领域拥有超过 25 年的成功领导履历，为这一角色带来了在亚洲推动和实施发展战略的深厚经验。



Chris 将常驻 Guidepoint 东京办事处，他的战略指导将进一步强化 Guidepoint 在该地区的承诺：提供卓越的客户服务，并帮助客户进行战略决策。

“我很高兴能担任这一重要职务，并与 Guidepoint 杰出的管理团队携手合作。 我热切期望推动整个地区的战略发展，将客户的研究体验提升至新水平，”Chris 表示。

Chris 最近在全球领先的市场研究公司 Ipsos 担任首席客户官，期间领导跨职能团队，为一些顶级技术客户提供支持，针对他们的信息和决策需求引入新创意和解决方案。 此前，Chris 在Kantar 工作超过 14 年，曾在新加坡、日本和大中华区担任多个地区和国家的领导职务。 Chris 毕业于斯坦福大学，拥有国际关系学士学位。

“我们团队热烈欢迎 Chris 的加入。 在我们继续拓展 Guidepoint 重点发展市场 — 亚太地区的业务中，他卓越的背景和宝贵的专业知识无疑将带来巨大价值。 “我们热切期待 Chris 将带来的影响，”Guidepoint 总监兼国际业务负责人 Jon Adkins 表示。

关于 Guidepoint

Guidepoint 是一家领先的研究赋能平台，旨在通过实时访问数据和难以获取的知识，加快理解并增强决策-能力。 依托全球最大的专业知识网络，该公司可提供任何主题的关键背景和维度，助力顶尖公司、投资者和咨询机构迅速将答案转化为行动。

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来源：Guidepoint

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