PHILIPPINES, August 13 - Press Release

August 13, 2024 Jinggoy renews call for equalization of cash incentives for athletes with and without disabilities SENATE President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada renewed his call for the passage of a measure that addresses the discrepancy in the grant of cash incentives for national athletes, whether they have disabilities or not. "Sa kakatapos na Summer Olympics sa Paris, France, pinatunayan ng mga nagsilahok nating mga atleta na kaya nilang makipagsabayan sa mga pinakamagagaling na mga manlalaro sa larangan na kanilang kinabibilangan. Hindi malayo, lalo na kung mabibigyan ng tamang kasanayan, na magbigay din ng karangalan ang mga atletang may kapansanan na lumalahok sa international competitions," Estrada said. "At kung mangyayari ito, karapat-dapat lamang na suklian natin ng kaukulang pagpupugay at pagbibigay ng insentibo ang mga atletang may kapansanan na lumahok sa mga international paralympic games," he added. Estrada is the main proponent in the Senate of a measure seeking to provide equal cash incentives to both national athletes and athletes with disabilities who win medals in international sports competitions. Under Republic Act No. 10699, or the "National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act," athletes who participated in the recent Paris Olympics and won gold, silver, and bronze medals will receive cash incentives of P10 million, P5 million, and P2 million, respectively. In contrast, Paralympians who secure first, second, or third place on the world stage are entitled to only half of the cash incentives given to their Olympic counterparts. "Senate Bill No. 1442 promotes equality and inclusivity in the discipline, as it recognizes their common achievements in prestigious competitions and the inspiration they bring to the Filipino people," the Senate leader said. In introducing amendments to the provisions of RA 10699, Estrada's SB 1442 seeks to remedy the discrepancy of financial benefits among national athletes who demonstrate the same level of commitment, hard work, and excellence in sports. Estrada also proposed the grant of P2 million to gold medalists in the Asian Para Games and increased the current P150,000 incentive to P300,000 for those who will bag gold medals in the ASEAN Para Games. He likewise sought to have the cash incentives for silver and bronze medalists in the Asian Para Games and ASEAN Para Games doubled from the current amount. "Sa mata ng batas, ang lahat ay pantay-pantay. Our laws should treat everyone equally especially if we're striving for the promotion of sports excellence," said Estrada. Patas na cash incentives sa mga pambansang atleta dapat isabatas na -- Jinggoy NANANAWAGAN si Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada para sa pagsasabatas ng kanyang panukala na naglalayon na gawing pantay ang cash incentives na ibinibigay sa mga pambansang atleta, may kapansanan man o wala. "Sa katatapos na Summer Olympics sa Paris, France, pinatunayan ng mga nagsilahok nating mga atleta na kaya nilang makipagsabayan sa mga pinakamagagaling na mga manlalaro sa larangan na kanilang kinabibilangan. Hindi malayo, lalo na kung mabibigyan ng tamang kasanayan, na magbigay din ng karangalan ang mga atletang may kapansanan na lumalahok sa international competitions," ani Estrada. "At kung mangyayari ito, karapat-dapat lamang na suklian natin ng kaukulang pagpupugay at pagbibigay ng insentibo ang mga atletang may kapansanan na lumahok sa mga international paralympic games," dagdag pa niya. Si Estrada ang pangunahing tagapagtaguyod sa Senado ng panukalang batas na nagtutulak na gawing pantay ang ibinibigay na cash incentives sa ilalim ng umiiral na batas para sa mga pambansang atleta, kasama ang mga atletang may kapansanan na makapag-uuwi ng medalya mula sa international sports competitions. Sa ilalim ng Republic Act No. 10699, o ang "National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act," ang mga atleta na lumahok sa katatapos lamang na Paris Olympics at nanalo ng ginto, pilak, at bronze na medalya ay makakatanggap ng P10 milyon, P5 milyon, at P2 milyon na cash incentives. Sa kabilang banda, ang mga paralympians na nakakuha ng una, ikalawa, o ikatlong puwesto sa pandaigdigang entablado ay makakatanggap lamang ng kalahati ng mga nasabing insentibo na ibinibigay sa kanilang Olympic counterparts. "Itinataguyod ng Senate Bill No. 1442 ang pantay-pantay na pagtingin at pagsaklaw sa lahat ng mga nasa larangan ng palakasan at bigyan ng halaga ang mga natatanging tagumpay na nakamit nila mula sa mga prestihiyosong kompetisyon na nagbibigay inspirasyon sa sambayanang Pilipino," sabi ng lider ng Senado. Nais ng SB 1442 na inihain ni Estrada na maituwid ang pagkakaiba sa tinatanggap na benepisyong pinansyal sa ilalim ng RA 10699 ng mga pambansang atleta na nagpapakita ng parehong antas ng dedikasyon, sipag, at kahusayan sa larangan ng pampalakasan. Iminumungkahi ni Estrada ang pagbibigay ng P2 milyon sa gold medalists sa Asian Para Games at pagtaas ng kasalukuyang P150,000 incentive sa P300,000 para sa mga makakamit ng gintong medalya sa ASEAN Para Games. Hangad din niya na madoble ang cash incentives para sa mga silver at bronze medalists sa Asian Para Games at ASEAN Para Games mula sa kasalukuyang halaga. "Sa mata ng batas, ang lahat ay pantay-pantay. Kung nagsusumikap tayo na mapalaganap ang kahusayan sa larangan ng palakasan, dapat pantay na pagtrato ang pairalin nating batas," sabi ni Estrada.