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DB Investing تحصل على ترخيص جديد في دبي من هيئة الأوراق المالية والسلع

دبي الإمارات العربية المتحدة , Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تفخر DB Investingبالإعلان عن حصولها على ترخيص جديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) الجهة التنظيمية في دبي. ويمثل هذا الإنجاز الهام علامة فارقة في استراتيجية نمو الشركة وتوسعها.

ومع هذه الرخصة الجديدة الثانية في محفظة الشركة، تستعد DB Investing لتعزيز حضورها في سوق دبي المالي، وتقديم مجموعة أوسع من الخدمات لعملائها وترسيخ مكانتها كشركة استثمارية رائدة في المنطقة.

وقد أعرب جينارو لانزا، الرئيس التنفيذي لشركةDB Investing عن سعادته بهذا الإنجاز: "هذا الترخيص الثاني هو شهادة على التزامنا بالتميز وتفانينا في تقديم خدمات استثمارية من الدرجة الأولى. نحن متحمسون للفرص التي يجلبها هذا الترخيص الجديد ونحن واثقون من أنه سيمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل والمساهمة في نمو القطاع المالي في دبي."

وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نخطط للاستفادة من هذا الترخيص الجديد لدفع عجلة الابتكار وتوسيع محفظة خدماتنا. ونحن نهدف إلى بناء علاقات أقوى مع عملائنا وشركائنا، واستكشاف أسواق جديدة، واغتنام فرص جديدة. سيظل تركيزنا منصباً على تقديم قيمة استثنائية، والحفاظ على سمعتنا كشركة استثمار موثوق بها، وتحسين عدد التراخيص في محفظتنا”

وقال هيثم عبد الحليم، رئيس تطوير الأعمال لشركة DB Investing: "بالتأكيد. كان التعامل مع المتطلبات التنظيمية وضمان الامتثال للمعايير الصارمة من الجوانب الصعبة في هذه الرحلة. ومع ذلك، ساعدتنا خبرة فريقنا وتصميمه الثابت في التغلب على هذه العقبات. لقد حافظنا على تركيزنا على هدفنا وعملنا بشكل تعاوني لتحقيق هذا النجاح. في الواقع، لقد فازت الشركة بست جوائز في أقل من عامين؛ إنه إنجاز كبير."

يؤثر الترخيص الجديد بشكل إيجابي على العملاء والشركاء من خلال تعزيز الثقة والمصداقية، مما يؤدي إلى علاقات عمل أقوى وفرص أكبر للتعاون. يمكن للعملاء الآن الاستفادة من مجموعة أوسع من الخدمات المالية، مع العلم أنها مدعومة بمعايير تنظيمية صارمة.

تعرب الشركة DB Investingعن خالص امتنانها لفريقها المتفاني الذي كان لعمله الجاد ومثابرته دور فعال في تحقيق هذا الإنجاز، وتتطلع إلى الاستفادة من هذا الترخيص الجديد لدفع المزيد من الابتكار والنجاح في هذا المجال.

تعمل الشركة على تحسين المنتجات وطرق الدفع الجديدة باستمرار لتوسيع نطاق الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، مع الإضافة الأخيرة ل PayPal للإيداعات عبر الإنترنت من العملاء الجدد.

اطلع على هذا والمزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني الرسمي (https://dbinvesting.com/db-investing-secures-a-new-license-in-dubai-from-sca-regulator/)

كن شريكنا بالضغط هنا (https://partners.dbinvesting.com/)

استكشف الفرص الوظيفية على (https://careers.dbinvesting.com/)

نبذة عن الشركةDB Investing:

DB Investingهي شركة استثمارية رائدة ملتزمة بتقديم خدمات وحلول مالية استثنائية. ومع تركيزها على الابتكار والنزاهة ورضا العملاء، فقد رسخت DB Investingمكانتها كشريك موثوق به في مجتمع الاستثمار.


للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على: marketing@dbinvesting.com

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DB Investing تحصل على ترخيص جديد في دبي من هيئة الأوراق المالية والسلع

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