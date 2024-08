Statement of Senator Risa Hontiveros on the PNP's new approach to the anti-illegal drugs campaign

Matagal ko nang isinusulong na bukod sa public health approach, kailangan natin ng isang rules-based at modernong estratehiya sa pagpapatupad ng batas laban sa droga--isang estratehiyang direktang tatarget sa mga organized drug syndicates at sa iba pang krimeng kaakibat ng malakihang operasyon ng droga, tulad ng money laundering, extortion, at narco trafficking.

But solving a problem of this magnitude requires a comprehensive, holistic strategy. Targeting dealers and syndicates is just one aspect, it's also crucial to address the demand side through harm reduction, treatment, and prevention.

Napatunayan na ng kasaysayan na hindi epektibo ang Oplan Tokhang. Umaasa ako na magiging mas matibay at mas makatao ang pagpapatupad ng bagong stratehiya na ito na matagal nang dapat pinagtuunan ng pansin. Patuloy din kaming magbabantay sa pagpapatupad nito.