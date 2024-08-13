海宝公司亮相2024北京埃森焊接与切割展览会
EINPresswire.com/ -- 展会信息：
日期：2024年8月13日至16日
地点：上海新国际博览中心
地址：上海市浦东新区龙阳路2345号
展位号：N1582
展台亮点
等离子坡口应用：海宝公司将展示其最新的等离子坡口技术，包括提升坡口精度和一次成型的解决方案，以及如何高效处理小批量多品种零件的坡口任务。新款精细等离子切割系统XPR460也将首次亮相，该系统专为中厚板精细切割及坡口设计，能够显著提高切割效率和质量。
等离子气刨技术：针对碳弧气刨不环保及渗碳问题，海宝公司将展示从手工气刨到全自动机器人气刨的创新解决方案。
手持式等离子切割应用：海宝公司的手持式空气等离子切割机提供了一种安全、高效的手工切割解决方案，适用于需要在狭小空间进行加长型切割或切除金属表面附件的特殊需求。
企业介绍
Hypertherm Associates 海宝是一家总部位于美国的工业切割产品和软件制造商。其产品，包括海宝等离子系统和 OMAX 水刀系统，被世界各地的公司用于建造船舶、飞机和轨道车；建造钢结构建筑、制造重型设备、安装风力涡轮机等等。除了切割系统，该公司还创建了性能和可靠性值得信赖的 CNC 和软件，从而提高了成千上万家企业的生产率和盈利能力。Hypertherm Associates 海宝始创于 1968 年，是一家 100% Associate 持股的公司，约有 2,000 名员工，其业务运营和合作伙伴代表遍布全球。更多详情可访问www.HyperthermAssociates.com。
Rikin Li 李欣
日期：2024年8月13日至16日
地点：上海新国际博览中心
地址：上海市浦东新区龙阳路2345号
展位号：N1582
展台亮点
等离子坡口应用：海宝公司将展示其最新的等离子坡口技术，包括提升坡口精度和一次成型的解决方案，以及如何高效处理小批量多品种零件的坡口任务。新款精细等离子切割系统XPR460也将首次亮相，该系统专为中厚板精细切割及坡口设计，能够显著提高切割效率和质量。
等离子气刨技术：针对碳弧气刨不环保及渗碳问题，海宝公司将展示从手工气刨到全自动机器人气刨的创新解决方案。
手持式等离子切割应用：海宝公司的手持式空气等离子切割机提供了一种安全、高效的手工切割解决方案，适用于需要在狭小空间进行加长型切割或切除金属表面附件的特殊需求。
企业介绍
Hypertherm Associates 海宝是一家总部位于美国的工业切割产品和软件制造商。其产品，包括海宝等离子系统和 OMAX 水刀系统，被世界各地的公司用于建造船舶、飞机和轨道车；建造钢结构建筑、制造重型设备、安装风力涡轮机等等。除了切割系统，该公司还创建了性能和可靠性值得信赖的 CNC 和软件，从而提高了成千上万家企业的生产率和盈利能力。Hypertherm Associates 海宝始创于 1968 年，是一家 100% Associate 持股的公司，约有 2,000 名员工，其业务运营和合作伙伴代表遍布全球。更多详情可访问www.HyperthermAssociates.com。
Rikin Li 李欣
Hypertherm Associates 海宝
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