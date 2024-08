PHILIPPINES, August 11 - Press Release

August 11, 2024 Gatchalian, Villanueva file bill allowing Filipino dual citizens to work as faculty, administrators in public HEIs Senator Win Gatchalian and Senator Joel Villanueva jointly filed a bill that seeks to allow Filipinos with dual citizenship to join public higher education institutions (HEIs) as faculty, researchers, or administrators. Senate Bill No. 2733 amends Section 5 (3) of Republic Act No. 9255 or the 'Citizenship Retention and Re-Acquisition Act of 2003' so that individuals who retain and re-acquire their Philippine citizenship can be appointed as researchers, faculty, or administrators of public HEIs without renouncing a previous oath of allegiance to another country. Under Republic Act No. 9255, those who retain or re-acquire their Philippine citizenship can be appointed to public office, provided that they swear an oath of allegiance to the Republic of the Philippines and renounce a prior oath of allegiance to another country. While this opened opportunities, it still poses a restriction to those who want to serve as faculty, researchers, or administrators in HEIs in the country who still need to renounce the oath they took to another country. Removing this restriction will create a pool of internationally competitive faculty members, Gatchalian said. The lawmaker added that it will help address issues on the global ranking of public HEIs and declining inbound faculty. The Times Higher Education World University Rankings and the QS World University Rankings use the international faculty ratio as one of the criteria for the assessment and ranking of universities. The weightage of international faculty, which excludes visiting professors, is equivalent to 2.5%. Appointing foreign faculty will help increase the enrollment of international students and improve the world rankings of public HEIs, Gatchalian pointed out. "Sa gitna ng patuloy nating pagsulong ng internationalization sa sektor ng edukasyon, napapanahon nang buksan natin ang ating mga pampublikong kolehiyo at mga pamantasan sa mga kababayan nating may mga dual citizenship. Magiging oportunidad ito para madagdagan ang bilang ng mga gurong handang magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan mula sa ibang bansa," said Gatchalian, Co-Chairperson of the Second Congressional Commission on Education and Chairman of the Senate Committee on Basic Education. Pagpasok ng mga Pilipinong may dual citizenship sa mga pampublikong HEIs isinusulong ni Gatchalian at Villanueva Naghain si Senador Win Gatchalian at Senador Joel Villanueva ng panukalang batas upang pahintulutan ang mga Pilipinong may dual citizenship na pumasok sa mga pampublikong higher education institutions (HEIs) bilang mga guro, mananaliksik, o mga administrators. Inaamyendahan ng Senate Bill No. 2733 ang Section 5 (3) ng Republic Act No. 9255 o ang 'Citizenship Retention and Re-Acquisition Act of 2003.' Sa ilalim ng naturang panukala, maaaring makapasok bilang mga mananaliksik, guro, at administrators ng mga pampublikong HEIs ang mga nagpanatili at bumalik sa kanilang Philippine citizenship nang hindi tinatalikuran ang panunumpa ng katapatan sa ibang bansa. Sa ilalim kasi ng Republic Act No. 9255, maaaring mahirang sa public office ang mga nagpanatili or nag-re-acquire ng kanilang Philippine citizenship kung manunumpa sila ng katapatan sa Republika ng Pilipinas at tatalikuran nila ang panunumpa ng katapatan sa ibang bansa. Bagama't nagbukas ito ng oportunidad sa marami, nananatili itong sagabal sa mga nais maging guro, mananaliksik, at administrator sa bansa dahil kailangan pa rin nilang talikuran ang panunumpa nila ng katapatan sa ibang bansa. Ayon kay Gatchalian, maaaring dumami ang mga internationally competitive na mga faculty members sa bansa kung mawawala ang kasalukuyang restriction na ito. Aniya, makatutulong itong matugunan ang mga isyu sa global ranking mga pampublikong HEIs at ang nababawasang bilang ng mga gurong papasok sa bansa. Batayan ng Times Higher Education World University Rankings at ng QS World University Rankings ang international faculty ratio sa pagsusuri at ranking ng mga pamantasan. Aabot sa 2.5% ang katumbas na timbang ng international faculty, hindi kabilang ang mga visiting professors. Paliwanag ni Gatchalian, makatutulong ang paghirang ng mga foreign faculty sa pagtaas ng world rankings ng mga pampublikong HEIs sa bansa at enrollment ng international students. "Sa gitna ng patuloy nating pagsulong ng internationalization sa sektor ng edukasyon, napapanahon nang buksan natin ang ating mga pampublikong kolehiyo at mga pamantasan sa mga kababayan nating may mga dual citizenship. Magiging oportunidad ito para madagdagan ang bilang ng mga gurong handang magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan mula sa ibang bansa," ani Gatchalian, Co-Chairperson ng Second Congressional Commission on Education at Chairman ng Senate Committee on Basic Education.