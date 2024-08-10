一些消费者因试图改变自己的肤色，而转向使用市售的美白注射产品来美白或增白肤色。这些产品具有潜在的不安全性，而且无效，并且可能包含未知的有害成分或污染物。FDA尚未批准任何肌肤美白或增白肤色的注射药品。
FDA的一名药剂师In Kim说：“这些产品对消费者构成潜在重大的安全风险。您基本上将未知物质注射到您的体内—而您对其内含成分及如何制造的信息却一概不知。”
除了产品本身的潜在危害，不当或不安全的注射可能会传播疾病、引起感染并造成严重的伤害。
代价承诺
肌肤美白注射产品通常承诺可以增白肌肤、矫正不均匀肤色并且带来光洁皮肤无瑕疵。一些产品甚至宣称能治疗疾病，如肝病和帕金森病。这些产品以静脉、肌肉或皮下注射品而推向市场，并通过在线、零售商店及健康水疗中心出售。尽管普通消费者可能不会妄加猜测，但这些产品是未经批准的新药品。Kim说:“我们已经注意到一些在线公司正在推销肌肤美白注射产品，我们担心这些产品及其成分可能对消费者造成严重的伤害。”
产品的成分可能含有谷胱甘肽、维生素C、胶原蛋白、甚至人类胎盘。
2014 年9月，应FDA和新泽西区美国联邦检察官办公室的要求，美国法警查获了由Flawless Beauty LLC销售和分销的各种未经批准且标签标示不当的药品。该年早些时候，Flawless Beauty LLC主动召回多种未经批准的药品。尽管召回，公司仍继续推销和分销未经批准的药品，从而促发联邦当局进一步的执法行动。
被查获的产品包括Relumins高级谷胱甘肽套美白套餐（Relumins Advanced Glutathione kits）及Tatiomax谷胱甘肽胶原蛋白美白套餐（Tatiomax Glutathione Collagen Whitening kits）。
“一般情况下，消费者应谨慎对待那些网上推销、夸大安全性和有效性的产品，”Kim说。“在决定使用任何新产品之前，消费者也应咨询自己的保健医生。”
FDA也对非注射、非处方(OTC)皮肤漂白产品的安全性表示关注。含有氯化氨基汞的皮肤漂白药品是新药品，因此需要经过FDA新药品批准流程。
消费者应做到
如果您已使用过这些注射产品、并且正遭受其副作用的影响，请尽快咨询健康保健专业人员。您或您的健康保健专业人员可以致电1-800-FDA-1088或线上访问FDA网页(visiting FDA online) 报告有关使用这些产品而导致的疾病或伤害。
如果您对某种皮肤疾病有疑问，请咨询健康保健专业人员。FDA 批准了可以局部使用、治疗某些皮肤疾病的药品，如：色素沉着 (造成皮肤变暗) 、黄褐斑 (造成脸上出现斑块)。
与未经批准的肌肤美白注射药品不同的是：FDA 批准的药品已通过FDA测定并认定其用途安全并有效。此外，已批准产品的制造设施普遍接受过FDA 检查，其必须遵守FDA法规和良好的生产规范。