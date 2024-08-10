Update: September 26, 2017; A federal judge ordered a New Jersey company that sold injectable skin whitening and other beauty products to stop selling and recall some of its products because they are unapproved new drugs that may be unsafe, putting consumers at risk. More here.

In English

一些消费者因试图改变自己的肤色，而转向使用市售的美白注射产品来美白或增白肤色。这些产品具有潜在的不安全性，而且无效，并且可能包含未知的有害成分或污染物。FDA尚未批准任何肌肤美白或增白肤色的注射药品。

FDA的一名药剂师In Kim说：“这些产品对消费者构成潜在重大的安全风险。您基本上将未知物质注射到您的体内—而您对其内含成分及如何制造的信息却一概不知。”

除了产品本身的潜在危害，不当或不安全的注射可能会传播疾病、引起感染并造成严重的伤害。

代价承诺

肌肤美白注射产品通常承诺可以增白肌肤、矫正不均匀肤色并且带来光洁皮肤无瑕疵。一些产品甚至宣称能治疗疾病，如肝病和帕金森病。这些产品以静脉、肌肉或皮下注射品而推向市场，并通过在线、零售商店及健康水疗中心出售。尽管普通消费者可能不会妄加猜测，但这些产品是未经批准的新药品。Kim说:“我们已经注意到一些在线公司正在推销肌肤美白注射产品，我们担心这些产品及其成分可能对消费者造成严重的伤害。”

产品的成分可能含有谷胱甘肽、维生素C、胶原蛋白、甚至人类胎盘。

2014 年9月，应FDA和新泽西区美国联邦检察官办公室的要求，美国法警查获了由Flawless Beauty LLC销售和分销的各种未经批准且标签标示不当的药品。该年早些时候，Flawless Beauty LLC主动召回多种未经批准的药品。尽管召回，公司仍继续推销和分销未经批准的药品，从而促发联邦当局进一步的执法行动。

被查获的产品包括Relumins高级谷胱甘肽套美白套餐（Relumins Advanced Glutathione kits）及Tatiomax谷胱甘肽胶原蛋白美白套餐（Tatiomax Glutathione Collagen Whitening kits）。

“一般情况下，消费者应谨慎对待那些网上推销、夸大安全性和有效性的产品，”Kim说。“在决定使用任何新产品之前，消费者也应咨询自己的保健医生。”

FDA也对非注射、非处方(OTC)皮肤漂白产品的安全性表示关注。含有氯化氨基汞的皮肤漂白药品是新药品，因此需要经过FDA新药品批准流程。

消费者应做到

如果您已使用过这些注射产品、并且正遭受其副作用的影响，请尽快咨询健康保健专业人员。您或您的健康保健专业人员可以致电1-800-FDA-1088或线上访问FDA网页(visiting FDA online) 报告有关使用这些产品而导致的疾病或伤害。

如果您对某种皮肤疾病有疑问，请咨询健康保健专业人员。FDA 批准了可以局部使用、治疗某些皮肤疾病的药品，如：色素沉着 (造成皮肤变暗) 、黄褐斑 (造成脸上出现斑块)。

与未经批准的肌肤美白注射药品不同的是：FDA 批准的药品已通过FDA测定并认定其用途安全并有效。此外，已批准产品的制造设施普遍接受过FDA 检查，其必须遵守FDA法规和良好的生产规范。

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