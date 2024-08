イングレディオン・インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、好調な第2四半期決算を報告し、通期見通しを上方修正

2024年度第2四半期の報告営業利益および調整後営業利益*は、前年同期比でそれぞれ4%減および同8%増

2024年度第2四半期の報告EPSおよび調整後EPS*は、それぞれ2.22ドル (約326円) 8%減、および2.87ドル (約422円) 24%増

通年報告EPSを10.20ドル (約1,499円) から10.70ドル (約1,573円) の範囲に、調整後EPSを9.70ドル (約1,426円) から10.20ドル (約1,499円) の範囲にガイダンスを引上げ

イリノイ州ウエストチェスター発, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーであるイングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は本日、2024年度第2四半期の決算報告を行った。 米国で一般に公正妥当と認められている会計原則 (GAAP) に従って報告された2024年第2四半期および2023年の結果には、同社が提示した非GAAP財務指標からは除外されている項目が含まれる。

イングレディオンの社長兼CEOであるジム・ザリー (Jim Zallie) は以下のように述べている。「第2四半期、イングレディオンは、前年比8%の販売量増加を記録したテクスチャーおよびヘルスソリューションの牽引により、大幅な成長を達成しました」。 「さらに、食品および工業部門は好調な顧客需要に対応する態勢を整え、極めて力強い増益を達成しました」。

「当四半期には、テクスチャーソリューションの今後の有機的成長を支援するために戦略的資本も投入し、糖質削減戦略に沿って、ピュアサークル (PureCircle) の保有比率をさらに98%まで引き上げました。 グローバルな運用モデルをさらに活用し、将来の成長に向けてカスタマーエンゲージメントを強化する革新的な方法を推進する中で、新しい部門から利益を得ています。 当社の成長促進ロードマップは、長期的な株主価値創造に向けた戦略的行動の指針として引き続き機能しています」。

「前四半期は、2025年末までに5,000万ドル (約73億5,000万円) のランレート削減を達成することを目的としたCost2Competeプログラムが開始されました。 これまでの取り組みにより、ランレートで1,800万ドル (約26億4,600万円) の稼働率削減を実現し、今年の残りの期間にさらなる効果が期待できます」。

*調整後財務指標は非GAAP財務指標。 これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、本ニュースリリースに含まれる要約連結財務諸表に続く「非GAAP情報」と題された補足財務情報のセクションIIを参照のこと。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

2Q23 2Q24 Reported Diluted EPS $ 2.42 $ 2.22 Impairment charge — 0.33 Restructuring and resegmentation costs — 0.03 Net gain on sale of business — 0.01 Tax items and other matters (0.10 ) 0.28 Adjusted Diluted EPS** $ 2.32 $ 2.87



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

2Q24 Total items affecting EPS** 0.55 Total operating items 0.20 Margin 0.06 Volume 0.03 Foreign exchange 0.00 Other income 0.11 Total non-operating items 0.35 Other non-operating income 0.01 Financing costs 0.22 Tax rate 0.10 Shares outstanding 0.02 Non-controlling interests 0.00

** Totals may not sum due to rounding

その他の金融項目

2024年6月30日現在の負債総額は19億ドル (約2,793億円)、短期投資を含むキャッシュは5億1,000万ドル (約749億7,000万円) で、それに対して2023年12月31日時点での負債総額は22億ドル (約3,234億円)、キャッシュは4億900万ドル (約720億3,000万円) であった。

第2四半期の報告純資金調達コストは1,000万ドル (約14億7,000万円) で、前年同期の3,000万ドル (約44億1,000万円) と比較して減少した。この改善のうち1,000万ドルは外国為替の影響によるものである。

今四半期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ34.8%および25.4%であった (前年同期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ25.1%および28.3%)。 報告実効税率の増加は、主にメキシコペソの対米ドル価値の変動と持分法投資の減損によるものである。

今年これまでの純資本支出は1億2,000万ドル (約174億1,800万円) 。

ビジネスレビュー

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 2,069 (11 ) 104 (80 ) (204 ) 1,878 (9 %) (9 %) Year-to-Date 4,206 1 64 (131 ) (380 ) 3,760 (11 %) (11 %)

* Represents loss of volume due to the sale of the South Korea business completed on February 1, 2024

Reported Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Restructuring

/ Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 251 0 19 (21 ) (9 ) 240 (4 %) (4 %) Year-to-Date 542 3 (64 ) (24 ) (4 ) 453 (16 %) (17 %)



Adjusted Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 251 0 19 270 8 % 8 % Year-to-Date 547 3 (64 ) 486 (11 %) (12 %)



純売上高

第2四半期および今年度累計の純売上高は、前年同期比でそれぞれ9%減および11%減となった。 この減少は、主に原材料費の低下による価格ミックスと韓国の売却による販売量の減少によるもので、販売量の増加によって部分的に相殺された。



営業利益

第2四半期の報告営業利益および調整営業利益はそれぞれ2億4,000 万ドル (約352億8,000万円) と2億7,000万ドル (約396億9,000万円) であった。 当期の報告営業利益と調整後営業利益の差は、主に持分法投資の減損と米国倉庫への竜巻被害の影響によるものである。 調整後営業利益は、原材料費および投入コストの低下と販売量の増加により前年比8%増となったが、価格ミックスにより一部相殺された。 外国為替変動要因を除くと、報告営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ4%減および8%増となった。

年初来の報告営業利益と調整後営業利益は、それぞれ4億5,300万ドル (約665億9,100万円) および4億8,600万ドル (約714億4,200万円) であり、前年同期比でそれぞれ16%減および11%減となった。 この減少は価格ミックスによるもので、原材料費と投入コストの低下によって部分的に相殺された。 外国為替変動要因を除くと、報告営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ17%減および12%減となった。

テクスチャーおよびヘルスソリューション

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 618 (9 ) 51 (72 ) 588 (5 %) (3 %) Year-to-Date 1,283 (15 ) 50 (133 ) 1,185 (8 %) (6 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 105 (1 ) (18 ) 86 (18 %) (17 %) Year-to-Date 232 (2 ) (70 ) 160 (31 %) (30 %)

テクスチャーおよびヘルスソリューションの第2四半期の営業利益は8,600万ドル (約126億4,200万円) で、前年同期比1,900万ドル (約27億9,300万円) 減となった。これは不利な価格ミックスによるもので、回復した販売量と投入コストの低下で部分的に相殺された。 今年上半期の営業利益は1億6,000万ドル (約235億2,000万円) で、不利な価格ミックスと投入コストの上昇により7,200万ドル (約105億8,400万円) 減となったが、販売量の増加により一部相殺された。 外国為替による影響を除くと、第2四半期および年初来の部門別営業利益はそれぞれ17%減および30%減となった。





食品および工業用原料 – LATAM

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 666 2 28 (66 ) 630 (5 %) (6 %) Year-to-Date 1,333 28 12 (127 ) 1,246 (7 %) (9 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 101 1 28 130 29 % 28 % Year-to-Date 223 6 2 231 4 % 1 %

食品および工業用原料 - LATAMの第2四半期の営業利益は1億3,000万ドル (約191億1,000万円) と、前年同期比で2,900万ドル (約42億6,300万円) 増となった。年初来営業利益は2億3,100 万ドル (約339億5,700万円) と、前年同期比で800万ドル (約11億7,600万円) 増となった。 両期間の増加は主に投入コストの低下と販売量の増加によるもので、価格ミックスにより部分的に相殺された。 外国為替による影響を除くと、第2四半期および年初来の部門別営業利益はそれぞれ28%増および1%増となった。





食品および工業用原料 - 米国/カナダ

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 604 (2 ) 11 (58 ) 555 (8 %) (8 %) Year-to-Date 1,212 (2 ) (13 ) (101 ) 1,096 (10 %) (9 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 80 (1 ) 26 105 31 % 33 % Year-to-Date 172 (1 ) 21 192 12 % 12 %

食品および工業用原料部門 (米国/カナダ) の第2四半期の営業利益は1億500万ドル (約220億5,000万円) で、前年同期比2,500万ドル (約36億7,500万円) 増、年初来営業利益は1億9,200万ドル (約282億2,400万円) で、前年同期比2,000万ドル (約29億4,000万円) 増だった。 両期間における変化は、原材料費および投入コストの低下によるもので、価格ミックスにより部分的に相殺された。 外国為替による影響を除くと、第2四半期および年初来の部門別営業利益はそれぞれ33%増および12%増となった。





その他全て**

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 181 (2 ) 14 (80 ) (8 ) 105 (42 %) (41 %) Year-to-Date 378 (10 ) 15 (131 ) (19 ) 233 (38 %) (36 %)

* Represents loss of volume due to the sale of the South Korea business

Segment Operating Income (Loss)

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 3 1 (14 ) (10 ) (433 %) (467 %) Year-to-Date (5 ) 0 (9 ) (14 ) (180 %) (180 %)

その他事業の第2四半期の営業損失は1,000万ドル (約14億7,000万円) で、前年同期比1,300万ドル (約19億1,100万円) 減、年初来の営業損失は1,400万ドル (約20億5,800万円) で、前年同期比900万ドル (約13億2,300万円) 減となった。これは主に韓国事業の売却によるものである。





**「その他全て」は、個別または集合的に報告セグメントとして分類されていない複数の事業セグメントの事業で構成されている。 その他の純売上高は、主にパキスタン事業による甘味料と澱粉の販売、ピュアサークル (PureCircle) 事業およびシュガーリダクション (Sugar Reduction) 事業からのステビアおよびその他の原料の販売、およびタンパク質強化事業からのエンドウ豆タンパク質原料の販売によって生じたものである。

配当と株式買戻し

2024年上半期、当社は株主に1億400万ドル (約205億8,000万円) の配当金を支払い、2024年7月23日に1株あたり0.78ドル (約115円) の四半期配当金を支払うことを発表した。 当四半期中に、同社は普通株式6,500万ドル (約95億5,500万円) の発行済株式総数の取得を行った。

2024年第3四半期および通年の見通しを更新

2024年第3四半期について、韓国事業の売却の影響を除き、純売上高は横ばい、報告および調整後の営業利益は2桁後半の増加になると予想している。

現在、2024年通期のEPSが10.20ドル (約1,499円) から10.70ドル (約1,573円) の範囲になると予想しており、これには2024年2月1日に完了した韓国事業の売却益の影響が含まれている。

調整後EPSは、9.70ドル (約1,426円) から10.20ドル (約1,499円) の範囲になると予想している。 韓国事業売却の影響を除くと、トウモロコシ価格の下落の転嫁を反映して、2024年度通期の純売上高は一桁台前半の減少になると予想している。 報告営業利益および調整後営業利益は、一桁台半ばの増加が見込まれている。

企業コストは、一桁台前半の上昇になると予想される。

2024年度通期については、現在、報告実効税率および調整後実効税率がそれぞれ27.0%~28.0%、26.5%~27.5%になると予想している。

2024年度通期の営業キャッシュフローは、現在8億ドル (約1,176億円) から9億5,000万ドル (約1,396億5,000万円) の範囲となる見込みである。 通期の資本的支出は、引き続き約3億4,000万ドル (約528億9,567万円) を見込んでいる。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2024年8月6日 (火) 米国中部時間午前8時/米国東部時間午前9時に 社長兼CEOのジム・ザリーと代表取締役副社長兼最高財務責任者のジム・グレイ (Jim Gray) の主催で電話会議を開催する。 電話会議はリアルタイムでウェブキャストされ、https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations からアクセス可能。 追加の財務・営業情報が記載されているプレゼンテーション資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。 録画は、期間限定でhttps://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-resultsにて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーであり、120以上の国に製品とサービスを提供している。 2023年の年間売上高は約80億ドル (約1兆1,760億円) であり、穀物、果物、野菜、その他の植物由来の材料を、食品、飲料、動物栄養、醸造、工業市場向けの付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。 世界各地にIngredionのIdea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を結集して目的を達成し、生活の向上に貢献している。 同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。 同社は、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来予想に関する記述には、とりわけ、2024年度通期の報告・調整後1株当たり利益、純売上高、報告および調整後営業利益、企業としてのコスト、報告および調整後実効税率、営業キャッシュフロー、運転資本、および設備投資、2024年第3四半期の純売上高および報告および調整後営業利益の予想、ならびに同社の見通しおよび将来の事業、財務状況、数量、キャッシュフロー、経費、または経営陣の計画や戦略を含むその他の財務項目に関するその他の記述、前述のいずれかの目的、および前述のいずれかの基礎となる仮定、期待、または信念が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。 本書における、過去についての記述でないものは全て、将来の見通しに関する記述である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。 これらの将来の見通しに関する記述に反映された同社の期待は合理的な仮定に基づいていると同社は考えているが、投資家は、同社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果や展開は、次のような様々なリスクや不確実性に基づき、これらの記述で明示または黙示されている予想とは大きく異なる場合がある。原材料やエネルギー供給の可用性や価格への影響、サプライチェーンの中断を含む地政学的な紛争とそこから生じる行為、外国為替や金利の変動など、同社が製造する製品に対する需要が減少する可能性のある消費者の消費嗜好の変化、世界経済情勢、ならびに同社が原材料を購入し、または製品を製造もしくは販売する様々な地域および国の顧客および消費者に影響を与える一般的な政治、経済、事業および市場環境の影響、ならびにこれらの要因が同社の販売数量、製品の価格および顧客に対する債権回収能力に与える可能性のある影響、食品、動物栄養、飲料、醸造業などを初めとするがそれらには限定されない、同社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業による同社製品の将来的な購入、パンデミックに関連するリスクが同社の事業、製品需要および財務状況に与える影響、遺伝子組換えおよびバイオテクノロジーにより開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性;市場に受け入れられるのに十分な価格または品質で新製品およびサービスを開発または獲得する同社の能力;同社の主要製品および副産物 (特にトウモロコシ油) の市場および価格に関するものを含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争圧力および/または顧客圧力の増大、価格変動、サプライチェーンの混乱、および原材料、エネルギーコストおよび利用可能性、運賃および物流コストを含む同社の生産工程および配送チャネルへの投入物に影響を及ぼす不足、デューデリジェンスを成功裏に実施する能力、同社がコストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する能力 (計画された保守・投資プロジェクトを期限内かつ予算内で完了する能力、および運賃・輸送費、ヘッジ活動に関するものを含む)、製造施設における操業上の困難および製品の安全性・品質に関連する責務、 気候変動および気候変動に対処するための法律、規制および市場の施策の影響、有利な条件で買収、売却や戦略的提携を成功させる同社の能力、ならびに買収した事業の統合や戦略的提携の実施・維持に成功し、前述の全てに関して期待されるシナジーを達成する同社の能力、外国および外国通貨で事業を行うことに内在する経済的、政治的およびその他のリスク、満足のいく労使関係を維持できないこと、従業員を惹きつけ、育成し、動機づけ、良好な関係を維持する同社の能力、自然災害、戦争、テロの脅威や行為、その他同社の支配が及ばない重大な出来事の発生が同社の事業に与える影響、のれんや長期資産の減損の影響、政府の政策、法律、規制の変更、および環境規制の遵守を含めた法令遵守のための費用、税率変更または追加的な所得税負担の発生、金利の上昇により生じうる借入コストの増加、合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長・拡大のための十分な資金へのアクセスに影響を与えるその他の要因、情報技術システム、プロセスおよびサイトに関する中断、セキュリティ障害、または障害、株式市場の変動および同社の株価に悪影響を及ぼしうるその他の要因、同社の配当方針の継続に影響を与えるリスク、ならびに財務報告に係る有効な内部統制を維持する同社の能力。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。 同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。 これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会に提出された2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、およびForm 10-Qおよびフォーム8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(in millions, except per share amounts) Three Months Ended

June 30, Change Six Months Ended

June 30, Change 2024 2023 % 2024 2023 % Net sales $ 1,878 $ 2,069 (9%) $ 3,760 $ 4,206 (11%) Cost of sales 1,432 1,628 2,897 3,278 Gross profit 446 441 1% 863 928 (7%) Operating expenses 191 188 2% 380 375 1% Other operating (income) expense (8 ) 2 4 11 Restructuring/impairment charges 23 — 26 — Operating income 240 251 (4%) 453 542 (16%) Financing costs 10 30 29 62 Net gain on sale of business — — (82 ) — Other non-operating expense — 2 — 2 Income before income taxes 230 219 5% 506 478 6% Provision for income taxes 80 55 138 120 Net income 150 164 (9%) 368 358 3% Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 1 4 4 Net income attributable to Ingredion $ 148 $ 163 (9%) $ 364 $ 354 3% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.7 66.3 65.7 66.2 Diluted 66.8 67.3 66.7 67.2 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.25 $ 2.46 (9%) $ 5.54 $ 5.35 4% Diluted $ 2.22 $ 2.42 (8%) $ 5.46 $ 5.27 4%

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts) June 30, 2024 December 31, 2023 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 505 $ 401 Short-term investments 5 8 Accounts receivable, net 1,286 1,279 Inventories 1,244 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 59 261 Total current assets 3,099 3,399 Property, plant and equipment, net 2,291 2,370 Intangible assets, net 1,275 1,303 Other non-current assets 556 570 Total assets $ 7,221 $ 7,642 Liabilities and equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 109 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,121 1,324 Total current liabilities 1,230 1,772 Long-term debt 1,741 1,740 Other non-current liabilities 471 480 Total liabilities 3,442 3,992 Share-based payments subject to redemption 50 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at June 30, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,141 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.6 shares at June 30, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,233 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,118 ) (1,056 ) Retained earnings 4,914 4,654 Total Ingredion stockholders' equity 3,705 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 17 14 Total stockholders’ equity 3,722 3,552 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,221 $ 7,642

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions) Six Months Ended June 30, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 368 $ 358 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 107 109 Mechanical stores expense 29 33 Net gain on sale of business (82 ) — Margin accounts (13 ) (10 ) Changes in other trade working capital 65 (218 ) Other 47 7 Cash provided by operating activities 521 279 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (120 ) (154 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 1 Proceeds from sale of business 247 — Other (2 ) (7 ) Cash provided by (used for) investing activities 125 (160 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net — (17 ) Commercial paper borrowings, net (327 ) — Repurchases of common stock, net (66 ) — Issuances of common stock for share-based compensation, net 11 15 Purchases of non-controlling interests (40 ) — Dividends paid, including to non-controlling interests (104 ) (95 ) Cash (used for) financing activities (526 ) (97 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (16 ) (1 ) Increase in cash and cash equivalents 104 21 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 505 $ 257

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income Three Months Ended

June 30, Change Six Months Ended

June 30, Change 2024 2023 Change Excl. FX 2024 2023 Change Excl. FX Net Sales Texture & Healthful Solutions (a) $ 588 $ 618 (5%) (3%) $ 1,185 $ 1,283 (8%) (6%) Food & Industrial Ingredients - LATAM (b) 630 666 (5%) (6%) 1,246 1,333 (7%) (9%) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (c) 555 604 (8%) (8%) 1,096 1,212 (10%) (9%) All Other (d) 105 181 (42%) (41%) 233 378 (38%) (36%) Total Net Sales $ 1,878 $ 2,069 (9%) (9%) $ 3,760 $ 4,206 (11%) (11%) Operating Income Texture & Healthful Solutions $ 86 $ 105 (18%) (17%) $ 160 $ 232 (31%) (30%) Food & Industrial Ingredients - LATAM 130 101 29% 28% 231 223 4% 1% Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 105 80 31% 33% 192 172 12% 12% All Other (10 ) 3 (433%) (467%) (14 ) (5 ) (180%) (180%) Corporate (41 ) (38 ) (8%) (8%) (83 ) (75 ) (11%) (11%) Sub-total 270 251 8% 8% 486 547 (11%) (12%) Restructuring and resegmentation costs (3 ) — (6 ) — Other matters (9 ) — (9 ) (5 ) Impairment charge (18 ) — (18 ) — Total Operating Income $ 240 $ 251 (4%) (4%) $ 453 $ 542 (16%) (17%)

(a) 2024年第2四半期と2023年第2四半期の部門間売上高1,600万ドル (約23億5,200万円) と2,500万ドル (約36億7,500万円) 、および2024年6月30日までの累計3,100万ドル (約45億5,700万円) と5,800万ドル (約85億2,600万円) を含む

(b) 2024年第2四半期と2023年第2四半期の部門間売上高1,000万ドル (約14億7,000万円) と900万ドル (約13億2,300万円) 、および2024年6月30日までの累計2,000万ドル (約29億4,000万円) と1,900万ドル (約27億9,300万円) を含む

(c) 2024年第2四半期と2023年第2四半期の部門間売上高2,500万ドル (約36億7,500万円) と2,300万ドル (約33億8,100万円) 、および2024年6月30日までの累計5,100万ドル (約74億9,700万円) と5,000万ドル (約73億5,000万円) を含む

(d) 2024年第2四半期と2023年第2四半期の部門間売上高400万ドル (約5億8,800万円) と300万ドル (約4億4,100万円) 、および2024年6月30日までの累計700万ドル (約10億2,900万円) と700万ドル (約10億2,900万円) を含む

II. Non-GAAP情報

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (以下「GAAP」という) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、再編費用、事業売却による純利益、減損費用、メキシコの税項目、およびその他の特定の項目などの特定のGAAP項目を除外する過去の非GAAP財務指標を使用している。 これらの非GAAP財務指標を指す際、一般的に「調整済み」という用語を使用する。

同社の経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。 また、経営陣が非GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における同社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。 これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って表示された結果に加えて、および関連して使用されており、同社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、同社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。 予想される財務指標は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益が反映されていない可能性がある。 非GAAP調整は通常、調整後財務指標に対して行われるため、GAAP財務指標を予測する能力よりも、調整後財務指標を予測する能力に対する経営陣の信頼が高まる。 これらの非GAAP指標予想指標を含む非GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。

非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていない。したがって当社の非GAAP情報は、他社が発表する同様の指標に必ずしも対応しない。 従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

June 30, 2024 Three Months Ended

June 30, 2023 Six Months Ended

June 30, 2024 Six Months Ended

June 30, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 148 $ 2.22 $ 163 $ 2.42 $ 364 $ 5.46 $ 354 $ 5.27 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 2 0.03 — — 4 0.06 — — Net gain on sale of business (ii) 1 0.01 — — (72 ) (1.08 ) — — Other matters (iii) 7 0.10 — — 7 0.10 4 0.06 Impairment charge (iv) 22 0.33 — — 22 0.33 — — Tax item - Mexico (v) 10 0.15 (7 ) (0.10 ) 4 0.06 (14 ) (0.21 ) Other tax matters (vi) 2 0.03 — — 2 0.03 — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 192 $ 2.87 $ 156 $ 2.32 $ 331 $ 4.96 $ 344 $ 5.12

純利益とEPSは四捨五入のため合計または再計算されない場合がある。

注



(i) 2024年6月30日までの3ヵ月および6ヵ月間に、それぞれ300万ドル (約4億4,100万円) および600万ドル (約8億8,200万円) の税引前再編費用が発生した。これは主に、2024年1月1日に発効した再編活動および事業の再区分に関連している。

(ii) 2024年6月30日に終了した6ヵ月間において、2024年2月1日に完了した韓国事業の売却に伴う税引前利益8,200万ドル (約120億5,400万円) があった。

(iii) 2024年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間に、米国の倉庫で発生した竜巻被害に対する税引前費用900万ドル (約13億2,300万円) が発生した。 2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、主に米国を拠点とする業務停止の影響に関連する税引き前費用500万ドル (約7億3,500万円) が発生した。

(iv) 2024年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、持分法投資にかかる税引前一時的でない費用1,800万ドル (約26億4,600万円) が発生した。

(v) メキシコペソの対米ドル相場の変動と、当該期間中のメキシコ財務諸表の再測定への影響の結果として、2024年6月30日までの3ヵ月間および6ヵ月間についてそれぞれ1,000万ドル (約14億7,000万円) および400万ドル (約5億8,800万円) の税引当金、および2023年6月30日までの3ヵ月間および6ヵ月間についてそれぞれ700万ドル (約10億2,900万円) および1,400万ドル (約20億5,800万円) の税額控除を計上した。

(vi) 2024年6月30日までの3ヵ月間に、ブラジルからの年間予想配当金が変更されたが、これは米国の再課税ルールに基づき一時的に米国の所得税の課税対象となる。 その他の税務事項に関する非GAAP調整には、米国の税金回収、前年度の税金偶発事象、および上記の非GAAP調整の税務結果による影響が含まれ、ブラジルの特定の地方優遇措置に対して以前認識された税務上の利益に対する利息により一部相殺される。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(in millions, pre-tax) Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 240 $ 251 $ 453 $ 542 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 — 6 — Other matters (iii) 9 — 9 5 Impairment charge (iv) 18 — 18 — Non-GAAP adjusted operating income $ 270 $ 251 $ 486 $ 547

注記(i)~(iv)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)~(iv)を参照のこと。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended June 30, 2024 Six Months Ended June 30, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 230 $ 80 34.8% $ 506 $ 138 27.3% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 1 6 2 Net gain on sale of business (ii) — (1 ) (82 ) (10 ) Other matters (iii) 9 2 9 2 Impairment charge (iv) 18 (4 ) 18 (4 ) Tax item - Mexico (v) — (10 ) — (4 ) Other tax matters (vi) — (2 ) — (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 260 $ 66 25.4% $ 457 $ 122 26.7%

Three Months Ended June 30, 2023 Six Months Ended June 30, 2023

Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 219 $ 55 25.1% $ 478 $ 120 25.1% Adjustments: Other matters (iii) — — 5 1 Tax item - Mexico (v) — 7 — 14 Adjusted Non-GAAP $ 219 $ 62 28.3% $ 483 $ 135 28.0%

注記(i)~(vi)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)~(vi)を参照のこと。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.20 $ 10.70 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.06 0.06 Net gain on sale of business (ii) (1.08 ) (1.08 ) Other matters (iii) 0.10 0.10 Impairment charge (iv) 0.33 0.33 Tax item - Mexico (v) 0.06 0.06 Other tax matters (vi) 0.03 0.03 Adjusted EPS $ 9.70 $ 10.20

注記(i)~(vi)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)~(vi)を参照のこと。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited) Expected Effective Income Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 27.0 % 28.0 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) — % — % Net gain on sale of business (ii) 1.3 % 1.3 % Other matters (iii) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charge (iv) (1.0 %) (1.0 %) Tax item - Mexico (v) (0.5 %) (0.5 %) Other tax matters (vi) (0.2 %) (0.2 %) Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

注記(i)~(vi)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)~(vi)を参照のこと。



