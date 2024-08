Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et la Banque de développement du Canada annoncent un investissement principal de 20 millions de dollars dans General Fusion

L’investissement dans une entreprise de fusion pionnière fait progresser le Canada vers le déploiement de la fusion et la possibilité de saisir une part de marché importante dans le nouveau secteur de l’énergie propre

CHALK RIVER, Ontario, 08 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, et la division des investissements de la Banque de développement du Canada, BDC Capital, la banque canadienne pour entrepreneurs, sont heureux d’annoncer un investissement de premier plan de 10 millions de dollars canadiens chacun au profit de l’entreprise General Fusion, un chef de file international canadien dans le développement de l’énergie de fusion commerciale. Le financement de 20 millions de dollars canadiens permettra à General Fusion de continuer à faire progresser sa technologie innovante, la fusion à cible magnétisée (Magnetized Target Fusion [MTF]), pour fournir une énergie de fusion propre au réseau d’ici le début ou le milieu des années 2030.



Pour favoriser une commercialisation rapide, General Fusion fait progresser son programme de démonstration grâce au prototype Lawson Machine 26 (LM26) à Richmond, en Colombie-Britannique. Cette machine révolutionnaire est conçue pour atteindre deux jalons transformationnels pour l’énergie de fusion, des températures de plus de 100 millions de degrés Celsius (10 keV) et un seuil de rentabilité scientifique équivalent, en utilisant la technologie MTF unique et pratique de l’entreprise.

En tant que nouvel investisseur principal dans le financement, les LNC seront représentés au conseil d’administration de General Fusion par Doug McIntyre, vice-président, Services juridiques et assurances. La BDC est un investisseur important dans General Fusion depuis 2019 et est représenté au conseil d’administration de General Fusion par Zoltan Tompa, associé principal du Fonds Technologies pour le climat de BDC Capital.

La première clôture de ce financement comprend également un investissement supplémentaire de 1,6 million de dollars canadiens, de la part d’investisseurs tels que Hatch, une société de conseil internationale de premier plan dont le siège social est situé au Canada, spécialisée dans les secteurs de l’exploitation minière, de l’énergie et des infrastructures, et d’autres actionnaires de sociétés. Ce financement porte l’investissement public et privé total dans le programme LM26 de General Fusion à 60 millions de dollars canadiens depuis son lancement en 2023.

Cette annonce arrive peu de temps après la Journée de la fusion 2024, un forum organisé par les LNC et Énergie atomique du Canada limitée (EACL) qui a accueilli les dirigeants canadiens et internationaux dans la capitale nationale en juin pour discuter et explorer la voie du déploiement de la fusion au Canada. Au cours de l’événement, les LNC ont publié leur nouveau rapport L’énergie de fusion pour le Canada , qui décrit l’importante occasion future pour la technologie canadienne, et les avantages d’être un pionnier dans le développement de ce secteur.

Le rapport indique que le développement de la fusion peut favoriser de nouveaux emplois, la croissance économique, la propriété intellectuelle et l’innovation au Canada. La construction et l’exploitation de centrales de fusion canadiennes, ainsi que l’exportation de produits et de services pour des expériences et des centrales internationales, pourraient créer plus de 63 000 emplois canadiens et de précieuses chaînes d’approvisionnement d’ici 2050. Dans l’ensemble, on estime que la fusion pourrait offrir des avantages économiques cumulatifs de 520 milliards de dollars canadiens d’ici 2100, et comme source propre de chaleur et d’énergie électrique, aider à réduire les émissions cumulatives par jusqu’à 192 Mt CO2-eq d’ici 2050.*

L’investissement des LNC est facilité par le programme de technologies nucléaires nouvelles et émergentes (N2ET), un portefeuille actif de travaux en cours dans les laboratoires nucléaires nationaux du Canada pour faire progresser la fusion et la recherche et la commercialisation de technologies énergétiques avancées au pays. Grâce à une série de projets conjoints menés dans le cadre du programme très réussi de l’Initiative de recherche nucléaire canadienne (IRNC), les LNC et General Fusion ont déjà travaillé ensemble pour accélérer la conception de la centrale électrique de General Fusion. Ce travail a inclus l’analyse par les LNC des technologies de reproduction du tritium et des installations de gestion du tritium, et plus récemment, la recherche liée à la machine de fusion, à l’équilibre de l’usine et au système de conversion de l’énergie pour la conception de la machine MTF de General Fusion.

L’honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

« Les LNC et General Fusion partagent la même vision : libérer l’énorme potentiel de la fusion en tant qu’avenir énergétique propre et transformateur au Canada afin de lutter contre les changements climatiques et de maintenir notre sécurité énergétique. Nous sommes fiers d’investir dans une entreprise canadienne si innovante, en appliquant nos capacités et notre expertise uniques au sein du laboratoire nucléaire national du Canada pour aider à donner vie à leur technologie et à garantir ces avantages environnementaux et économiques au Canada. »

Jack Craig, président et directeur général des LNC

« La vision d’EACL est de créer de la valeur pour les Canadiens en favorisant l’innovation nucléaire et en tirant parti de la science, de la technologie et de l’expertise nucléaires pour offrir des solutions réelles. Il n’y a pas de meilleure façon de démontrer cet engagement que de soutenir et de permettre le développement technologique qui fera clairement progresser les occasions nationales de fusion au Canada. Félicitations aux LNC et à GF pour avoir renforcé leur collaboration continue. »

Fred Dermarkar, président et premier dirigeant d’EACL

« Cet investissement dans General Fusion fera progresser le programme LM26 pour démontrer les conditions de fusion et le seuil de rentabilité de l’énergie scientifique, ce qui accélérera et dégradera le parcours de l’entreprise vers l’énergie de fusion commerciale. En tant qu’investisseur à long terme dans General Fusion, nous sommes heureux de nous associer aux LNC, un laboratoire de sciences nucléaires de premier plan à l’échelle mondiale et un ajout stratégiquement important à la base d’investisseurs mondiaux de General Fusion. »

Zoltan Tompa, partenaire et chef d’équipe, Fonds Technologies pour le climat, BDC Capital

« Ce nouvel investissement des LNC et de la BDC représente un vote majeur de confiance à l’égard de General Fusion, et il renforce la position du Canada de chef de file dans le déploiement de l’énergie de fusion commerciale, une technologie qui jouera un rôle transformationnel dans l’avenir de l’énergie propre. Grâce à ce financement, General Fusion continue non seulement de faire progresser notre programme LM26, mais aussi de bâtir les partenariats stratégiques dont nous avons besoin pour faire de cette source d’énergie propre et de base une réalité. Grâce au soutien de longue date et continu de la BDC, et à la nouvelle possibilité de tirer parti des capacités des LNC et d’AECL grâce au programme N2NET, cet investissement est une étape passionnante et mémorable pour le développement de l’énergie de fusion au Canada. Nous sommes fiers de montrer la voie avec une approche particulièrement prometteuse en matière de génération d’énergie par la fusion propre – la fusion à cible magnétisée. »

Greg Twinney, PDG de General Fusion

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

Les Laboratoires de Chalk River servent de laboratoire national pour tous les développeurs de technologies de fusion et abritent certains des laboratoires, installations et équipements d’essai les plus avancés au monde.

Pour en savoir plus sur les LNC, ainsi que sur son programme de fusion, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés nucléaires pour le Canada. Fonctionnant selon un modèle de société détenue par le gouvernement et exploitée par un entrepreneur (GoCo), exécuté par son entrepreneur, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise la science et la technologie nucléaires grâce à ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec les universités ainsi que l’industrie privée pour faire progresser l’innovation dans le domaine nucléaire. Elle s’est engagée à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL continue de détenir la propriété intellectuelle de la technologie du réacteur CANDU® et est chargée de tirer le meilleur parti de cette technologie pour le Canada. Pour en savoir plus sur EACL, visitez le site www.aecl.ca.

BDC Capital est la division d’investissement de BDC, la banque des entrepreneur.es du Canada. Avec plus de 6 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d’amorçage que pour celles à la recherche d’investissement de croissance, ainsi que des investissements de fonds. BDC Capital soutient les entrepreneur.es canadien.nes qui ont l’ambition de se démarquer à l’échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

General Fusion emprunte le chemin le plus rapide et le plus pratique vers l’énergie de fusion commerciale. Son siège social est situé à Vancouver, au Canada. L’entreprise a été fondée en 2002 et elle est financée par un regroupement mondial de sociétés de capital de risque à l’avant-garde dans le domaine de l’énergie, de chefs de file de l’industrie et de précurseurs technologiques de premier plan. Apprenez-en davantage sur www.generalfusion.com .

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325

media@cnl.ca

media@generalfusion.com

+1-866-904-0995

