RIMKUS、CCi 和 HARGREAVES JONES 将统一为“RIMKUS”品牌，持续拓展全球业务

Rimkus的服务范围在一系列成功的收购后得到了扩展，同时也扩大了其全球业务足迹

我们的目标是成为建筑咨询与支持工程以及生命科学领域的全球领导者。为此，我们必须统一品牌，充分发挥全体员工的力量，为客户提供行业领先的服务。” — Jonathan Higgins, Rimkus CEO