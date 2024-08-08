RIMKUS、CCi 和 HARGREAVES JONES 将统一为“RIMKUS”品牌，持续拓展全球业务
Rimkus的服务范围在一系列成功的收购后得到了扩展，同时也扩大了其全球业务足迹
我们的目标是成为建筑咨询与支持工程以及生命科学领域的全球领导者。为此，我们必须统一品牌，充分发挥全体员工的力量，为客户提供行业领先的服务。”HOUSTON, TEXAS, UNITED STATES, August 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- Rimkus、Capital Consulting International (CCi) 和 Hargreaves Jones 这三家在法务咨询、争议解决、建筑环境解决方案及商业和项目管理服务领域的全球领军企业，将于本月合并为“Rimkus”品牌。
— Jonathan Higgins, Rimkus CEO
在一个下品牌运营，可以为 Rimkus 的客户提供明确的一站式解决方案，满足所有咨询需求，并支持品牌的持续增长。
Rimkus 首席执行官 Jonathan Higgins 在评论此次品牌重塑时表示：
“CCi 已取得显著增长，我们计划在 Rimkus 品牌下继续保持这一势头。为了满足全球日益增长的服务需求，我们制定了雄心勃勃的增长计划。在当今瞬息万变的世界中，由于基础设施老化、新的大型开发项目启动、能源转型、建筑支出增加、保险市场扩张以及医疗器械行业增长等因素的推动，市场对我们服务的需求持续增长。在此背景下，我们更需要强调共同目标的重要性——致力于实现公正公平的结果，并为建设更美好、更安全的世界贡献力量。我们的目标是成为建筑咨询与支持工程以及生命科学领域的全球领导者。为此，我们必须统一品牌，充分发挥全体员工的力量，为客户提供行业领先的服务。”
Rimkus 于 2021 年收购 Capital Consulting International (CCi)，随后 CCi 又于 2022 年收购 Hargreaves Jones，这两次收购使 Rimkus 在法务和技术咨询方面的服务范围得以拓展，新增了量化分析与工期延误分析、商业和项目管理等服务，并将其业务领域扩大至亚太、中东和欧洲地区。
Rimkus 全球服务部集团总裁 Mark Barrow 补充道：
“自 Rimkus、CCi 和 Hargreaves Jones 联合以来，我们的共同目标是为客户打造一站式解决方案。为此，我们推出了全新的综合服务，并通过我们全球各地的办事处扩展我们专业领域深度和广度。”
“迄今为止，这三家公司都踏上了追求增长的征程，无论是以开拓新市场、提供突破性解决方案还是提供一流服务的方式，都在不断抓住机遇、开拓新的可能性。合并为 Rimkus 后，我们将踏上共同成长的道路。”
本次品牌重塑将于 2024 年 8 月 30 日立即生效。Rimkus、CCi 和 Hargreaves Jones 所有服务领域的服务内容和客户关系都将保持不变。
Joanne Worman
Rimkus
joanne.worman@rimkus.com
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