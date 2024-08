기술 부문 우수상인 제1회 Stevie® Awards for Technology Excellence 수상자 발표

9월 16일 뉴욕에서 열리는 시상식 통해 이 부문 첫 수상자 발표 예정

페어팩스, 버지니아, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 국제 기술 부문 우수상을 선정하는 ‘Stevie® Awards for Technology Excellence’의 2024년도 수상자들 (제1차 연례 행사)이 오늘 발표되었다. 본 상은 모든 산업 분야에 걸쳐 기술의 미래를 주도해 나가는 개인이나 팀, 조직의 뛰어난 성과를 기념하기 위해 수여된다. 상장 여부나 영리성 , 기업 규모에 상관없이 전 세계 누구든 개인이나 조직이 참가할 수 있다.



스티비 어워드를 여러 차례 수상한 기업 및 기관들로는 Amazon/Amazon Web Services (9), IBM (5), the City of Sydney, Australia (4), Gabriel Marketing Group, on behalf of several of their clients (4), Impel (4), LandGate (4), Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/ Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4), BostonGene (3), Cisco Systems Inc. (3), CleverTap (3), Google (3), Gov2Biz Inc (3), MicroHealth, LLC (3), Three Rings (3)가 있다.

카테고리별 수상자 전체 목록은 www.StevieAwards.com/Tech에서 확인이 가능하다.

수상자는 9월 16일(월) 뉴욕 메리어트 마르퀴스 (Marriott Marquis) 호텔에서 열리는 갈라 시상식 연회에서 기념 행사를 갖게 된다. 관련해 현재 행사 참가 티켓이 판매 중에 있으며 시상식은 생방송으로 중계될 예정이다.

올해 대회에는 21개 국가 및 주요 권역에서 온 기업 기관들이 600개 이상 후보로 참여해 심사 과정을 거쳤다. 수상자는 심사위원으로 참여한 전 세계 100명 이상의 전문가들이 산정한 평균 점수로 결정되었다. 본 상은 직장의 다양한 측면에서의 성과를 인정하고 있다. 수상별 카테고리는 20개의 기술-산업 부문으로 분류된다:

광고, 마케팅 및 홍보 기술

항공우주 기술

농업 기술

건축 기술

인공 지능

보조 기술

생명공학 기술

비즈니스 기술

커뮤니케이션 기술

교육 기술

에너지 기술

엔터테인먼트 기술

금융 기술

정부 기술

친환경 및 청정 기술

헬스케어 기술

정보 기술

제조 기술

해양 기술

운송 기술Technology

본 상은 권위 있는 Business Awards® 및 American Business Awards®를 비롯해 총 9개의 세계 유수의 비즈니스 시상식을 주관하는 스티비 어워즈에서 수여한다.

Stevie Awards 소개

스티비어워즈(Stevie Awards)는 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비상(German Stevie Awards), 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 영업·고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 9가지 프로그램으로 구성된다. 스티비어워즈에는 매년 70여개국에서 1만2000명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워즈에 대한 자세한 내용은 http://www.StevieAwards.com에서 확인하세요.

마케팅 연락처 정보:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389

본 보도자료와 관련된 사진 자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b3f3c58-08af-4b42-a914-e748554576ef