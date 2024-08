COPEL - O EBITDA ajustado da Copel foi de R$ 1.280,3 milhões no 2T24

CURITIBA, PARANA, BRASIL, August 7, 2024 / EINPresswire.com / -- O EBITDA ajustado da Copel foi de R$ 1.280,3 milhões no 2T24, montante 5,7% superior aos R$ 1.211,8 milhões do 2T23 reflexo, sobretudo, do crescimento de 31,6% no EBITDA da Copel Distribuição.Dessa forma, os principais fatores que explicam o resultado no trimestre são: (i) o crescimento de 6,2% do mercado fio faturado, consequência das temperaturas médias mais elevadas no período; (ii) do reajuste tarifário de junho de 2023, com efeito médio de 6,32% nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD); e (iii) o controle dos custos gerenciáveis que apresentaram variação de apenas 0,5% vs. 2T23, ante uma inflação de 3,7% no mesmo período.Esses eventos foram parcialmente compensados (i) pela redução do preço médio de energia do portfólio da Copel GeT (R$ 175,71 ante R$ 187,13 do 2T23, uma variação de -6,1%); e (ii) da menor performance dos complexos eólicos devido ao desvio de geração pelo efeito de volume de vento abaixo da certificação e indisponibilidade do parque gerador decorrentes de manutenções, ocasionando frustração de receita de R$ 27,1 milhões (-192% a/a).A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 08/08/2024 – Quinta-feiraPortuguês: 10h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com