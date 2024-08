“El Síndrome de Lázaro: ¿Por Qué No Puedo Morir?” por Jaime Reyes

Book Cover The Author Jaime Reyes

TOMAH, WISCONSIN, USA, August 7, 2024 / EINPresswire.com / --“El Síndrome De Lázaro: ¿Por Qué No Puedo Morir?” se adentra en el fascinante mundo de las anomalías médicas, centrándose en el fenómeno conocido como el síndrome de Lázaro.Acerca del libroEl libro, que en su día se consideró un acontecimiento poco común, arroja luz sobre los asombrosos casos en los que los pacientes declarados muertos fueron resucitados minutos, horas o incluso días después. Esta obra de no ficción descubre los casos históricos y actuales del síndrome de Lázaro, y revela por qué los médicos a menudo no informaban de estos casos por temor a una mala práctica o repercusiones legales.El libro explora las definiciones y los conceptos cambiantes de la muerte, desde la dependencia histórica del paro cardíaco hasta la aceptación más contemporánea de la muerte cerebral. También analiza casos en los que se ha cometido un error al hablar de inactividad cerebral, lo que ha dado lugar a recuperaciones milagrosas.Acerca del autorJaime Reyes nació en Puerto Rico y se mudó a los Estados Unidos continentales a la edad de 8 años. Después de su tiempo en Vietnam, donde sirvió como veterano, Reyes se embarcó en una carrera diversa que incluyó la propiedad y venta de su propio negocio. Posteriormente, dedicó cinco años a servir en la aplicación de la ley con el Departamento de Policía antes de pasar a un puesto de 25 años como alguacil adjunto. A pesar de su exitosa carrera en el servicio público, la sed de conocimiento y crecimiento personal de Reyes lo llevó a cursar estudios superiores. Sorprendentemente, obtuvo una licenciatura en Ciencias en solo dos años, una hazaña lograda a una edad en la que muchos disfrutan de la jubilación. Después de su graduación, Reyes abrazó su pasión por la escritura a tiempo completo. Con una trayectoria diversa que abarca el servicio militar, el espíritu empresarial y la aplicación de la ley, Reyes aporta una gran riqueza de experiencia de vida y conocimiento a su escritura. A través de su trabajo, tiene como objetivo cautivar a los lectores con narrativas convincentes que desafíen las percepciones e inspiren curiosidad.Como sobreviviente de varios eventos relacionados con el síndrome de Lázaro, las experiencias personales de Reyes despertaron su curiosidad y su deseo de profundizar en este fenómeno. A través de una investigación exhaustiva, descubrió que el síndrome de Lázaro no es tan raro como se creía anteriormente. Sus hallazgos revelaron numerosos casos fascinantes, algunos similares a sus propias experiencias y otros que podrían considerarse incluso más "milagrosos". Este libro es la culminación de su viaje para comprender y compartir estas historias extraordinarias con los demás.Mensaje del autor“Durante mi investigación, me desvié hacia afluentes que me llevaron a eventos relacionados con el efecto Lázaro, como las experiencias extracorporales (EEC) y las experiencias cercanas a la muerte (ECM). Se incluye una memoria personal que presenta su experiencia en Vietnam, la aplicación de la ley y cómo obtuve mi título en la mitad del tiempo que los lectores podrían duplicar”.Jaime Reyes, un autor experimentado y un orador que invita a la reflexión, ha participado anteriormente en varias actividades promocionales para compartir sus conocimientos con un público más amplio. Sus esfuerzos de promoción han incluido una entrevista televisiva en profundidad para su libro anterior, "En el Principio: Los primeros Días De Las Creencias religiosas", donde exploró los orígenes y la evolución del pensamiento Religioso. (El Origen de Religión) Más recientemente, ha cautivado al público una vez más con su último trabajo, "El Síndrome de Lázaro: ¿Por Qué No Puedo Morir?" A través de estas apariciones, ha arrojado luz sobre temas complejos y ha provocado conversaciones significativas, demostrando su profundo compromiso con la iluminación de lectores y espectadores por igual. (Enlace de la entrevista televisiva de Logan Crawford: https://www.youtube.com/watch?v=U8FekLstY_Y “El Síndrome De Lázaro: ¿Por Qué No Puedo Morir?” desafía la sabiduría médica convencional y ofrece una mirada que invita a la reflexión sobre los límites de la vida y la muerte. Este libro está disponible para su compra en Amazon, o puede hacer clic en este enlace https://www.amazon.com/Lazarus-Syndrome-collection-resuscitations-Featuring/dp/1685473032 También: www.jreyesauthor.com

The Lazarus Syndrome: Why Can't I Die? by Jaime Reyes on Spotlight TV with Logan Crawford