EZVIZ remporte le prix de l’initiative de l’année des Sustainability Awards pour EZVIZ Green, un projet qui encourage les innovations respectueuses de l’environnement tout en œuvrant en faveur des forêts mondiales

HOOFDDORP, Pays-Bas, 06 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, leader mondial de la technologie domestique intelligente, célèbre ses efforts fructueux en faveur de la protection de l’environnement en remportant le 2024 Sustainability Award (Prix du développement durable 2024) pour son initiative EZVIZ Green. Cette initiative conjugue la mission d’EZVIZ, visant à développer des technologies de consommation respectueuses de l’environnement de nouvelle génération, et ses campagnes de sensibilisation menées dans le cadre d’un projet de reforestation, le Global Forest Plan (Plan forestier mondial) d’EZVIZ. Ce dernier exploite les recettes des produits verts pour faire pousser des essences d’arbres bénéfiques localement dans le monde entier.



Les Sustainability Awards décernés par le Business Intelligence Group constituent un programme annuel qui récompense les organisations, les produits, les personnes et les initiatives qui, dans tous les secteurs d’activité, ont su faire du développement durable un élément essentiel de leurs pratiques commerciales. EZVIZ Green figure parmi les 20 meilleurs projets désignés comme étant les « Initiatives de l’année ».

« EZVIZ Green est un projet visionnaire qui illustre un style de vie intelligent et tourné vers l’avenir, tout en restant ancré dans la réalité grâce à des actions solides et tangibles », a déclaré Wade Wang, directeur de l’image de marque d’EZVIZ. « Son objectif repose sur notre rêve d’une maison intelligente facile à vivre et évolutive en phase avec le développement durable. Grâce à nos produits et à nos projets, nous faisons non seulement de cette initiative une valeur partagée au sein d’EZVIZ, mais nous incitons également nos partenaires et nos utilisateurs à accroître leur impact. »

Résolument tournée vers l’innovation, EZVIZ a intégré l’énergie solaire à ses solutions de sécurité domestique renommées. L’entreprise propose désormais une large gamme de caméras extérieures et de sonnettes vidéo alimentées par batterie et utilisant des panneaux solaires compatibles, réduisant ainsi la dépendance aux sources d’énergie traditionnelles grâce à des performances durables. Sa dernière gamme de caméras solaires 4K est par ailleurs équipée de panneaux solaires intégrés afin de minimiser les déchets associés à l’installation et de réduire le nombre d’équipements supplémentaires.

EZVIZ a notamment lancé une série de robots nettoyeurs intelligents, dont les plaques arrière sont fabriquées à partir de plastiques recyclés. L’aspirateur robot RE4 Plus a été nommé aux European Green Awards en raison de sa conception efficace visant à réduire les déchets jetables.

« L’objectif d’EZVIZ Green est de créer un cycle sain entre les produits, les personnes et la planète grâce à une approche holistique », a souligné M. Wang. De 2023 à 2024, EZVIZ a financé le semis de 1 460 arbres dans dix pays, qui devraient absorber environ 245,20 t de CO₂ au cours des dix premières années de vie des arbres.

