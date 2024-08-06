全球首屆無人機競賽：慶和省健力士歷史記錄，UAE 驚現勝利

越南芽莊, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 魅力永恆芽莊 (EGN) 2024 競賽於 8 月 3 日在炫目的無人機燈光表演中落下帷幕。 兩夜競賽後，UAE 團隊獲得冠軍，而韓國、法國和中國團隊分別獲得無人機最佳技能表演獎、最佳形象獎和最佳故事獎。



UAE 團隊（外號為「Light Wizards」）將超輕量靈巧無人機與煙火和對當地文化深入的了解相結合，突出越南豐富的歷史與文化，從東山銅鼓到象徵性雒鳥、蓮花，以及活力芽莊。

同時，外號為「Sky Artists」的法國團隊使用 1,000 架無人機，並結合火焰魔術表演。 從巴比倫空中花園、吉薩大金字塔、雅典衛城等文明古國的奇觀，到舉世聞名的越南下龍灣，觀眾們彷彿回到了過去。

EGN 2024 無人機燈光表演越南雒鳥圖像

過去開幕夜（7 月 13 日）中，韓國和中國團隊用突破性表演點亮舞台。 獲譽為「King of Pyrodrone」的韓國團隊在東南亞首次帶來無聲煙火的無人機表演。 連續的圖像轉換和傳統音樂為觀眾帶來電影般的觀賞體驗。 與此同時，中國團隊帶來了令人震撼的視覺效果和越南流行歌曲，詮釋芽莊 - 慶和是傳統、現代與發展追求的和諧結合。

閉幕活動歡迎全國廣受喜愛的藝術家，如 Duc Phuc、SOOBIN、Van Mai Huong、Hien VK 及 Dung Azu。 當天夜晚，慶和創造了歷史，成為全國首個獲得兩項著名健力士世界記錄之地：「世界上最大的奇觀燈光表演」和「世界上最大的越南文化標誌 - 雒鳥燈光表演」。 除了致力於增加越南健力士紀錄的數量，慶和也證明了它是世上絕美的海灣，也是使用無人飛行裝置進行燈光表演的首選地點。

EGN 2024 在媒體頻道上吸引了超過 5,000 萬次現場觀看，並在社交媒體上吸引了超過 500 萬次互動，向國內外遊客傳播了慶和的形象。

該活動由慶和省人民委員會指導，由慶和省旅遊局 (Khanh Hoa Department of Tourism) 和 Corex Business Solutions 籌辦，並獲得越南和國際知名品牌如 Vinpearl、VinWonders、Heineken、Agribank、VCN、Chicilon Media 和 Shojiki 等鼎力支持。

據當地旅遊局估計，2024 年 7 月，慶和迎來了 1,550,000 名過夜旅客，比 2023 年同期增加了 24%。 今年設定目標為 900 萬名過夜旅客（包括 300 萬名國際旅客）以及旅遊收入約為 400,000 億越南盾。 為了促進旅遊發展、提高該省的品牌形象和吸引投資，將會組織大型活動。

關於慶和省

慶和省坐落於越南中南部沿海，海岸線綿延近 400 公里，全省共有逾 1,000 家旅遊住宿設施。 芽莊市是慶和省的中心城市，遊客能欣賞到眾多優質旅遊產品、令人垂涎的美食佳餚以及歷史遺跡和著名地標寶庫。

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