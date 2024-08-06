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世界首届国际无人机大赛：庆和省创下历史性吉尼斯纪录，阿联酋夺冠

越南芽庄, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 8 月 3 日，2024 年芽庄国际光湾节 (EGN) 在炫目的无人机灯光表演中落下帷幕。 经过两晚的激烈角逐，阿联酋队荣登冠军宝座，韩国队、法国队和中国队分别获得最佳技术表现奖、最佳图片奖和最佳故事奖。

绰号 Light Wizards 的阿联酋队，巧妙结合了超轻型无人机、烟火表演以及对当地文化的深度理解，展现了越南深厚的历史与文化：从东山铜鼓到具有象征意义的雒鸟、莲花，再到充满活力的芽庄风光。

与此同时，绰号 Sky Artists 的法国队动用 1,000 架无人机，与火焰魔术表演相结合。 从巴比伦空中花园、吉萨大金字塔、雅典卫城等文明古国的奇观，一直到举世闻名的越南下龙湾，观众仿佛穿越时空，回到了过去。

EGN 2024 无人机灯光表演之越南雒鸟图片

此前，在开幕式当晚 (7 月 13 日)，韩国队和中国队以突破性的表演点燃了整个舞台。 被誉为 King of Pyrodrone 的韩国队，带来了东南亚首次无人机无声焰火表演。 连续的图像转换和传统音乐，为观众献上一场电影级视觉盛宴。 与此同时，中国队通过令人惊叹的视觉特效和脍炙人口的越南歌曲，展现了芽庄-庆和传统与现代的和谐交融，以及对未来发展的热切期望。

闭幕式邀请到越南国内备受喜爱的艺术家，包括 Duc Phuc、SOOBIN、Van Mai Huong、Hien VK 和 Dung Azu。 当晚，庆和创造了历史，成为越南首个荣获两项权威吉尼斯世界纪录的地区：“世界最大的奇观灯光秀”和“世界最大的越南文化象征 - 雒鸟灯光秀”。 除了为越南的吉尼斯纪录数量添砖加瓦，庆和还证明了自己是世界上最美丽的海湾之一，也是利用无人驾驶航空设备进行灯光表演的首选目的地。

EGN 2024 在媒体渠道上吸引了 5,000 多万次现场观看，在社交媒体上引发了 500 多万次互动，向国内外游客传播了庆和的形象。

该盛事由庆和省人民委员会牵头，庆和省旅游局联合 Corex Business Solutions 主办，并获得了 Vinpearl、VinWonders、Heineken、Agribank、VCN、Chicilon Media 和 Shojiki 等全球及越南国内知名品牌的鼎力支持。

据当地旅游局估计，2024 年 7 月，庆和接待了 155 万过夜游客，比 2023 年同期增长 24%。 今年的目标是接待过夜游客 900 万人次，其中国际游客 300 万人次，旅游收入约 40 万亿越南盾。 通过举办大型盛事，促进旅游业发展，提升该省品牌形象并吸引投资。

关于庆和省

庆和位于越南中南部沿海，海岸线绵延近 400 公里，全省共有 1,000 多家旅游住宿设施。 芽庄是庆和的省会城市，为游客呈现诸多高品质的旅游产品、令人垂涎的美食佳肴以及丰富的历史遗迹和著名地标。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eea2f849-afff-405d-b839-2ad548ea4d0d


媒体联系人：thangnm@corex.vn

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