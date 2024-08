SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SIGNE DEUX ACCORDS EXCLUSIFS EN VUE DE LA CESSION DES FILIALES DE BANQUE PRIVÉE AU ROYAUME-UNI ET EN SUISSE

Paris, le 05 août 2024 à 7h

Société Générale a signé des accords avec l’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), une banque suisse spécialisée dans la gestion de fortune et d’actifs, en vue de la cession de SG Kleinwort Hambros et de Société Générale Private Banking Suisse opérant notamment et respectivement depuis Londres et Genève.

Ces projets de cessions s’inscrivent dans l’exécution de la feuille de route stratégique de Société Générale visant à façonner un modèle simplifié, plus synergétique et performant, tout en renforçant le capital du Groupe. Société Générale entend poursuivre la stratégie de développement de sa banque privée en s’appuyant sur ses entités de premier plan en France et à l’international, au Luxembourg et à Monaco, pour accompagner sa clientèle fortunée grâce à ses expertises et ses services reconnus.

Les actifs sous gestion des activités concernées par ces accords s’élèvent à près de 25 milliards d’euros à fin décembre 2023. Ces transactions seraient structurées sous la forme de ventes des entités juridiques concernées. L’exécution de ces transactions se feraient à un prix total d’environ 900 millions d’euros incluant les fonds propres avec un impact positif d’environ 10 points de base sur le ratio de CET1 du Groupe à leurs dates de finalisation attendues d’ici la fin du premier trimestre 2025. (1)

Selon les engagements pris dans le cadre de ces accords, l’UBP reprendrait la totalité des activités opérées par SG Kleinwort Hambros et Société Générale Private Banking Suisse, ainsi que l’intégralité des portefeuilles clients et l’ensemble des collaborateurs de ces entités.

Ces deux projets de cessions sont soumis aux procédures sociales applicables, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu’à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes.

(1) Données non auditées.

