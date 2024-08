PHILIPPINES, August 3 - Press Release

August 3, 2024 Gatchalian: Bill discontinuing mother tongue to serve learners' best interest Senator Win Gatchalian maintained that discontinuing mother tongue use as medium of instruction from Kindergarten to Grade 3 will serve the best interest of the country's learners and teachers. He pointed to the gaps in the implementation of the mother tongue-based multilingual education (MTB-MLE), which has been in place for over a decade, as a significant factor driving the need for this policy shift. "Mahigit sampung taon na nating ipinapatupad ang mother tongue policy, pero malinaw sa ebidensya na hindi ito naging epektibo sa ating mga paaralan. Imbes na pilitin nating ipagpatuloy ang isang bigong polisiya, mas mahalagang bigyan natin ang ating mga guro ng kalayaan na gumamit ng wikang akma sa pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral," said Gatchalian. The Chairperson of the Senate Committee on Basic Education recalled that the Committee conducted four public hearings on MTB-MLE, where stakeholders were given the opportunity to establish if the policy works in a multilingual setting like the Philippines. Aside from countless consultations with education stakeholders, Gatchalian also conducted four focus groups--one each in the National Capital Region, Luzon, Visayas, and Mindanao--with teachers, school heads, supervisors, regional directors, and parents in some areas. The appropriateness of using the mother tongue as medium of instruction in multilingual contexts is also not supported by theory. All studies presented during these four public hearings were conducted in monolingual settings. The other qualitative accounts that were studied by the Committee advocate the use of the MT in linguistically homogeneous settings such as rural communities and communities of ethnolinguistic minorities. Empirical studies, including key experiments cited by the Department of Education (DepEd) as bases for implementing MTB-MLE in its policies, referred to as the Lingua Franca (1999-2002) and Lubuagan (1999-2011) studies, showed that mother tongue-based learning works in monolingual settings. Gatchalian also noted that the DepEd's MTB-MLE policy only covers 19 languages while the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) lists 130 languages. Because of these gaps, some schools in the country are forced to use regional languages that children are unfamiliar with, which goes against the principle of starting where the children are. Under Senate Bill No. 2457, which was passed on third and final reading at the Senate, the medium of instruction shall revert to Filipino and, unless otherwise provided by law, English, which is consistent with Article XIV, Section 7 of the 1987 Constitution. The bill also provides that regional languages will be used as auxiliary media of instruction. Schools, however, have the option to use the mother tongue in monolingual classes in Key Stage 1. Instead of prescribing a 'one size fits all' solution, Gatchalian says schools will have more flexibility to use languages based on their learners' needs. Gatchalian: Panukang nagpapatigil sa paggamit ng mother tongue sa mga paaralan para sa interes ng mga mag-aaral Nanindigan si Senador Win Gatchalian na para sa kapakanan ng mga mag-aaral at mga guro ang pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue bilang wika ng pagtuturo sa Kindergarten hanggang Grade 3. Dahil sa mga nakitang kakulangan sa pagpapatupad ng mother tongue-based multilingual education (MTB-MLE) sa nakaraang sampung taon, binigyang diin ni Gatchalian na kinakailangan na ang pagpapalit ng polisiya. "Mahigit sampung taon na nating ipinapatupad ang mother tongue policy, pero malinaw sa ebidensya na hindi ito naging epektibo sa ating mga paaralan. Imbes na pilitin nating ipagpatuloy ang isang bigong polisiya, mas mahalagang bigyan natin ang ating mga guro ng kalayaan na gumamit ng wikang akma sa pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Sabi ni Gatchalian, nakapagsagawa na ang komite ng apat na pagdinig hinggil sa pagpapatupad ng MTB-MLE, kung saan binigyan ang mga stakeholders ng pagkakataon na ipakitang akma ang polisiya sa tinatawag na multilingual setting tulad ng Pilipinas kung saan marami ang ginagamit na wika. Maliban sa maraming konsultasyon sa mga stakeholders, nagsagawa rin si Gatchalian ng apat na focus groups, isa sa National Capital Region (NCR), Luzon, Visayas, at Mindanao, kung saan nakilahok ang mga guro, mga school heads, regional directors, at mga magulang. Binigyang diin ni Gatchalian na hindi suportado ng teorya ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction sa isang lugar kung saan marami ang wikang ginagamit. Lahat ng mga pag-aaral na ipinakita sa apat na pagdinig ay isinagawa sa monolingual settings o mga lugar kung saan isa lamang ang ginagamit na wika. Isinusulong naman sa mga qualitative na pag-aaral na sinuri ng komite ang paggamit ng mother tongue sa mga lugar kung saang isa lamang ang wika kagaya ng mga probinsiya o rural communities at mga komunidad ng ethnolinguistic minorities. Batay naman sa mga empirical na pag-aaral na ginawang batayan ng Department of Education (DepEd) para sa pagpapatupad ng MTB-MLE, o ang Lingua Franca (1999-2002) at Lubuagan (1999-2011) studies, lumalabas na akma ang mother tongue sa mga lugar na gumagamit ng isang wika lamang. Dagdag ni Gatchalian, bagama't 19 na wika ang saklaw ng MTB-MLE, umaabot naman sa 130 na wika ang naitala ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Dahil dito, napipilitan ang ibang mga paaralan na gumamit ng regional languages na hindi pamilyar sa mga mag-aaral, bagay na hindi tugma sa prinsipyong dapat turuan ang mga mag-aaral sa antas na akma sa kanila. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2457, na pasado na sa huli at ikatlong pagbasa, ibabalik sa wikang Filipino ang pagtuturo. Gagamitin din ang Ingles kung imamandato ng batas, batay sa Article XIV, Section 7 ng 1987 Constitution. Nakasaad din sa panukalang batas na gagamitin ang regional languages bilang auxiliary media of instruction o katuwang na wika sa pagtuturo. Maaari namang ipatupad ng mga paaralan ang mother tongue sa mga monolingual classes sa Key Stage 1. Dito, ayon sa mambabatas, ay magkakaroon ang mga paaralan ng kalayaang gumamit ng wika batay sa pangangailan ng mga mag-aaral imbes na ipilit ang pagkakaroon ng 'one size fits all' na solusyon.