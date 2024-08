Mugwena Maluleke représentera les éducateur·trice·s du monde entier en tant que nouveau Président de l'IE

Mugwena Maluleke a été élu nouveau Président de l'Internationale de l’Éducation (IE), la fédération mondiale des syndicats de l'éducation.

BRUSSELS, BRUSELAS, BéLGICA, August 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Mugwena Maluleke, enseignant, syndicaliste et militant en faveur de la justice sociale, a été élu nouveau Président de l'Internationale de l’Éducation (IE), la fédération mondiale des syndicats de l'éducation, qui représente plus de 30 millions d'éducateur·trice·s dans 178 pays.Le Dr Maluleke a été élu par les délégué·e·s venu·e·s du monde entier lors du 10e Congrès mondial de l'IE à Buenos Aires, en Argentine, et assume ce rôle après un mandat influent en tant que secrétaire général du South African Democratic Teachers Union (Syndicat des enseignant·e·s sud-africain·e·s démocratiques ; SADTU).L'engagement du Dr Maluleke en faveur de la justice sociale est profondément ancré dans ses expériences personnelles. Il a été motivé par les conditions auxquelles il a été confronté en tant qu'enfant travailleur, ce qui l'a poussé à se battre pour les droits syndicaux et de meilleures conditions de travail. Comme il le rappelle : « La souffrance que j'ai vécue en tant que jeune travaillant dans un champ de tabac m'a fait comprendre que je devais me lever et me battre pour les droits des travailleuses et travailleurs et pour la justice sociale ».À propos de son nouveau rôle, le Dr Maluleke a déclaré : « Je suis très honoré de devenir Président de l'Internationale de l'Éducation : « L'enseignement n'est pas seulement une profession : c'est une vocation à construire un monde pacifique. Notre unité et nos stratégies d'organisation sont cruciales pour contester les mesures d'austérité et plaider en faveur de meilleures infrastructures et de meilleurs salaires pour nos enseignantes et enseignants. C'est le moment pour nous de nous rassembler et de faire pression pour obtenir les changements que nous voulons voir. »L’un des principaux objectifs de la présidence de Mugwena Maluleke sera de promouvoir la campagne phare de l'Internationale de l'Éducation « La force du public : ensemble on fait école ! », un appel urgent aux gouvernements à financer entièrement les systèmes d'enseignement public et à investir dans la profession enseignante. Il souhaite engager l'ensemble de l'Afrique dans cette campagne, reconnaissant qu'il s'agit d'une occasion importante de conduire des changements politiques substantiels qui bénéficieront aux éducateur·trice·s et aux étudiant·e·s. « Je veux que le continent travaille ensemble parce qu'il y a une énorme opportunité de changer la volonté politique des gens - en particulier pour que les dirigeantes et dirigeants de l'Union africaine considèrent l'éducation comme un catalyseur, un facilitateur et un changeur de jeu dans l'économie ainsi que dans la politique du monde », a déclaré le Dr Maluleke.Un parcours combinant leadership et solidarité.Mugwena Maluleke apporte à sa nouvelle fonction une riche expérience et un engagement profond en faveur de l'enseignement public et des droits des travailleur·euse·s. Son parcours en tant que militant et dirigeant syndical a commencé en 1985, lorsqu'il a rejoint la profession enseignante et mené des campagnes défiant l'apartheid. Il a également mené la lutte pour démanteler les associations d’enseignant·e·s créées dans le cadre de l’apartheid et ouvrir la voie à un syndicat uni, non racial et non sexiste. Alors qu'il organisait le changement, lors de la grève syndicale de 1993, lui et d'autres militant·e·s ont été attaqué·e·s et terrorisé·e·s par le régime de l'apartheid. Ils ont persévéré et ont pu faire avancer le mouvement et créer un SADTU plus progressiste.Sous la direction du Dr Mugwena Maluleke, l'Internationale de l'Éducation continuera à défendre avec force les enseignant·e·s et les personnels de soutien à l'éducation dans le monde entier.