Statement of Senator Risa Hontiveros on the fingerprints of Guo Hua Ping and Mayor Alice Guo on Comelec records

Hindi naman na nakakagulat na iisa ang fingerprint ni Guo Hua Ping at Mayor Alice Guo sa Comelec records. Napatunayan na nga ng NBI na iisang tao lang sila.

Gayunpaman, nakakakilabot pa rin na may Chinese national na naging alkalde ng isang bayan sa Pilipinas.

This also affirms the various lapses in the laws and regulations of many institutional systems, from the PSA to the Comelec. Kaya patuloy ang aming hearing sa Senado para matugunan ang mga pagkukulang na ito.

Patuloy din ang ating panawagan kay Guo Hua Ping na kusa nang magpakita. Hindi matatahimik ang buhay niya sa patuloy na pag-iwas sa Senado.