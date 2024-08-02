探星迎月 翱翔天际

同维思达公务机共赴中秋月圆之约





2024年8月2日，香港 — 每年农历八月十五日是中秋佳节，又名「月圆节」，是共聚团圆、共享美馔、共赏明月的好时节。亚洲各地的华人均会与亲朋好友聚首一堂，在皎月的映照下欢庆团聚，互表真挚感情。由即日起至今年九月底，维思达公务机诚献「迎月翱翔」限定体验，为会员精心策划旅程，全方位畅游海、陆、空，在此传统亚洲文化节日谱出非同凡响的乐章。

维思达公务机首席营销官Matteo Atti表示：“今年中秋，维思达公务机以满月迷人的文化色彩为灵感，在各地源远流长的传统习俗中融入创意，精心设计了一系列涵盖飞行前、中、后的独家体验，让会员以崭新的方式欢度佳节，缔造难忘的珍贵回忆。”





同维思达公务机 共赏一轮明月

中秋迎月，时逢满月之际，不妨使用维思达公务机的月相观测服务 (vistajet.cn/moon)洞悉月亮的变幻轨迹，感受月色背后的文化意蕴，预祝佳节的到来。透过这个互动预测仪，乘客可提前洞悉旅程期间的月相变化，在出发前预先掌握旅程期间的月亮状态，以方便计划行程，为旅途增添一份独特的韵味。网站设有简体中文、英文、韩文及日文等多个版本，让世界各地的旅客都可轻松使用月相观测服务，享受精彩旅程中的月相之美。

乘搭维思达公务机的旗舰飞机环球7500在天际翱翔，从45,000呎（约13716米）高空近距离欣赏星月交辉。只要在月相预测仪输入出发日期及启程的机场，即可预览相应的月相*。月光如水的景色将为旅途镀上一层柔和的光芒，令旅程更添温馨。

环球7500是专门为舒适和效率而打造的旗舰飞机，客舱空间宽广，直飞航行可长达17小时，凭借庞大的全球网络把会员送抵世界各地。机上设有四个独立生活空间，其中包括一间私人睡房，让会员安坐惬意的豪华机舱内欣赏朗月。无论是家庭旅行还是公务出行，都同样称心如意。机上还配备先进的照明系统、特大窗户和卓越的机舱气压调节系统，确保乘客保持上佳状态，神采奕奕地欢庆中秋。

* 视季节及天气状况而定。





细味纯净日月精华 纵享云端美馔

除了在高空赏月外，维思达公务机更特意将Eva Aguilera匠心提炼的特级初榨橄榄油带到机舱上，把月圆之约延伸至舌尖。这款高品质的橄榄油产自加泰隆尼亚，采用了以生物动力种植法悉心培植的阿贝金纳橄榄（Arbequina），口感丝滑，香气浓郁，目前只供应给数间知名的高级餐厅。为确保橄榄油的纯净及品质，农场主人坚持仅在月圆之夜手工采摘橄榄，每年只出产650公升，以示对大自然的尊崇。

Aguilera Extra Virgen橄榄园创办人Eva Aguilera Guillen表示：“我们坚信并尊敬大自然所蕴藏的奇妙力量，在月圆之夜与挚爱亲朋一边说笑谈天，一边采摘和挑选橄榄，已经成为我们的家族传统，而在过程中我们同时把温馨爱意融入橄榄油中。感谢维思达公务机把橄榄油从地上带到云端，藉中秋佳节向大家分享我们的喜悦和传统。”

维思达公务机为会员精心炮制私人餐饮体验，由指定亚洲城市出发的会员更可在机上享用以阿贝金纳橄榄油入馔的特别菜式，品尝纯净无暇的自然滋味。

为了在飞行途中延续温馨的节日气氛，维思达公务机与不同领域的私人餐饮伙伴合作，按要求在精致的机上餐饮中提供如月饼和汤圆等节日美食，为会员及一家大小带来令人陶醉的中秋盛宴，同享天伦之乐。





畅游夏威夷茂宜岛四季度假酒店 环抱自然美景

维思达公务机与 “私享世界” 合作伙伴之一的茂宜岛四季度假酒店携手，打造令人难以忘怀的星空寻路之旅，把中秋的节庆活动从空中延伸到海上。在夏威夷杰出的女天文航海家Kala Baybayan Tanaka的带领下，会员将登上豪华私人游艇扬帆出海，在璀璨星夜下尽情徜徉海洋之中，静听Tanaka讲述她的波利尼西亚祖先借助自然元素探索夏威夷的故事。酒店大厨Samual Taganeca更将在船上精心准备以「独木舟植物」（canoe plants）为灵感的奢华佳肴，为这趟旅程画上完美句号。

维思达公务机与全球600多个涵盖35个不同领域的奢华住宿和合作伙伴联手，通过私享世界为会员打造无可比拟的舒适旅程，为旅程的每一刻添上奇妙色彩。





提前规划非凡之旅 共度难忘中秋

从飞行前的月相预测仪，到飞行中的美酒佳肴及飞行后的星夜探索，维思达公务机诚献一连串独一无二的惊喜体验，为今年中秋注入全新活力，为会员创造刻骨铭心的珍贵回忆。维思达公务机保证会员可以使用公司旗下全球300多架中远程、远程及超远程机型组成的机队，方便会员随时随地启航，与挚友亲朋共聚天伦，欢度中秋。

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关于维思达公务机

维思达公务机是全球性的公务航空公司，于20年来一直以其高水准的服务和安全指标引领业界发展。维思达公务机标志性的银色机身红条纹公务机将许多企业、政府和私人客户送抵207个国家，覆盖全球96%的地区。

成立于2004年的维思达公务机，开创了全新的航班运营模式，即客户只需承担实际飞行小时的费用，就可获得整个机队的候命，而无需涉及与飞机拥有权有关的责任与资产风险。维思达公务机独具特色的会员计划为客户提供了客制化的航班时数订购方案，保证会员可以使用公司旗下全球300多架飞机组成的机队，方便客户随时随地启航。

维思达公务机为维思达全球控股旗下品牌之一。维思达全球控股是全球性的按需包机运营商，整合了独特的公司组合，提供轻资产解决方案，业务涵盖公务航空的所有关键领域。 如欲了解有关维思达公务机的更多资讯和新闻，请浏览：vistajet.com

维思达公务机有限公司是一家欧洲的航空飞行器运营商，以公司号C55231在马尔他注册，运营隶属No. MT-17马尔他航空运营证书注册的9H飞机。在美国，维思达公务机与其子公司不是直接的航空运营商。维思达公务机在美国所拥有及注册的飞机由其在美国的航空运营商运作，包括XOJET航空有限公司。

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