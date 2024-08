James Alma: il romanziere che conosce il futuro

Copertina del mio libro Tree End La torre tecnologica di Tree End Miles Maja dentro nel Baobab sull'isola di Tree End

Design Valley ha intervistato James Alma, il romanziere che dice di aver appreso la storia raccontata nel romanzo tramite uno passaggio spazio temporale.

Il libro non è stato scritto da me ma da Mr Miles Maya venuto dal futuro a raccontarmi i fatti del romanzo o forse c'è qualcosa in più da scoprire... ma si dai teniamoci il segreto.” — James Alma

MONTICELLO BRIANZA, LECCO, ITALIA, August 1, 2024 / EINPresswire.com / -- James Alma, al suo debutto come autore, ha condiviso con Design Valley i retroscena del suo primo romanzo di fantascienza, "Tree End". L'opera, che esplora temi di destino, libertà e potere, è ambientata su un'isola misteriosa con un tunnel spazio-temporale utilizzato da ribelli per sfuggire a forze oscure.Alma, ispirato dalla sua passione per i viaggi nel tempo, ha creato una trama innovativa in cui si inserisce come narratore e protagonista, offrendo un'esperienza di lettura immersiva. "Tree End", disponibile su Amazon, invita i lettori a riflettere sulle scelte e conseguenze che modellano il destino umano.L'autore ha anche lanciato una campagna su Produzioni dal Basso per coinvolgere i lettori nel processo creativo, offrendo contenuti esclusivi e la possibilità di influenzare lo sviluppo della storia. "Voglio che i miei lettori si sentano parte del processo creativo," ha affermato Alma, sottolineando l'importanza della partecipazione attiva dei suoi sostenitori e l'idea quindi di realizzare un portale internet che proceda come sviluppato nel romanzo.La narrazione di Alma, sebbene sia il suo primo lavoro, promette di lasciare un'impronta significativa nel panorama della fantascienza, grazie alla sua visione unica e alla capacità di connettere temi futuristici con le sfide contemporanee.Riportiamo solo una frase dell'intervista: l'ultima...Domanda: C’è qualcosa che vuoi dire ai tuoi lettori per concludere questa intervista? Risposta: Il libro non è stato scritto da me ma da Mr. Miles Maja venuto dal futuro a raccontarmi i fatti del romanzo o forse c'è qualcosa in più da scoprire... ma si dai teniamoci il segreto.Ecco entrare in questo romanzo è utile per scoprire alcuni segreti magari nascosti dentro ciascuno di noi.Per maggiori dettagli sull'intervista e il romanzo "Tree End", visitate Design Valley.

Il racconto di James Alma e del suo romanzo Tree End